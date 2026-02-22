 
  6. HC Schmiden/Oeffingen überrollt den Ligaprimus nach der Pause

Handball-Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen überrollt den Ligaprimus nach der Pause

, aktualisiert am 22.02.2026 - 19:44 Uhr
Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen überrollt den Ligaprimus nach der Pause
1
Jennifer Holthausen springt, wirft und trifft für die HC-Handballerinnen. Foto: Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Sonntagabend bei der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II mit 31:26.

Die Aufstiegsrunde der Regionalliga soll nur eine Zwischenstation für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen sein, wenn auch eine notwendige. Das Ziel ist der Aufstieg in die dritte Liga. In den vergangenen Jahren haben sie das Zwischenziel zweimal erreicht, sind aber zweimal am Aufstieg gescheitert. In dieser Saison soll es klappen. Das Rennen um die beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen, hat sich jedoch zu einem Dreikampf entwickelt. Bis vor Kurzem schien das HC-Team dabei die schlechtesten Karten zu haben. Doch die Situation hat sich gewandelt. Der Verbund um die Trainerin Anja Itterheim hatte erst vor neun Tagen mit dem 30:29-Sieg beim Tabellenzweiten FA Göppingen II wieder aufgeschlossen zum Führungsduo. Und am Sonntagabend gewann er beim Ligaprimus HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II mit 31:26 (13:14) und steckt nun wieder mittendrin im Kampf um die begehrten Plätze. „Wir haben die Gegnerinnen speziell nach der Pause zu Fehlern gezwungen und dann unser Tempospiel umgesetzt. Das war genial, wir haben sie überrannt“, sagte Anja Itterheim, die noch bis zum Ende dieser Saison gemeinsam mit Jürgen Krause und dem Torwarttrainer Thomas Rost für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verantwortlich zeichnet.

 

Der Erfolg in der Rembrandthalle in Stuttgart-Möhringen ist deshalb besonders hoch zu bewerten, als die Gäste in der 20. Spielminute einen Schreckmoment überstehen mussten. Linda Leukert verletzte sich am Knie, und das Team überlegte kurz, ob es weiterspielen sollte. Doch dann folgte ein Jetzt-erst-recht-Moment. Anstatt in Schockstarre zu verfallen, zeigten die HC-Handballerinnen ihre Topform. Aus der Pause waren sie mit einem Rückstand gekommen, doch dann waren sie nicht mehr zu bremsen. „Vor dieser Leistung kann ich einfach nur den Hut ziehen“, sagte die Trainerin Anja Itterheim, die in Möhringen verletzungsbedingt eh schon auf Sara Kuhrt, Hanna Hojczyk und auch auf Anni Horn verzichten musste.

Dieser Auswärtssieg ist nicht auf Einzelaktionen zurückzuführen; es war eine bemerkenswerte Vorstellung des ganzen Teams. Klar, Larissa Bürkle war wieder mal die Treffsicherste, doch auch Silke Lutz, Nicola David oder Jennifer Holthausen zählten zu den besten Werferinnen. Im Klassement der Regionalliga hat sich indes auf den ersten Blick noch nicht viel getan, der HC Schmiden/Oeffingen steht immer noch auf dem dritten Platz. Doch das Team ist jetzt wieder mittendrin im Kampf um die Aufstiegsrunde.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Hoffrichter – Bürkle (10/1), Lutz (5), Nicola David (4), Holthausen (3), Awad (2), Ehrhardt (2), Gaiser (2), Leukert (2/2), Haase (1), Baur, Epp, Kienzlen, Markovic.

Fußball: TV Oeffingen: Trainer-Kracher – Haris Krak ist zurück beim TV Oeffingen

Fußball: TV Oeffingen Trainer-Kracher – Haris Krak ist zurück beim TV Oeffingen

Der 46-Jährige trainiert wieder den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen und freut sich auf neue Aufgaben an altbekannter Wirkungsstätte.
Von Eva Herschmann
Handball-Oberliga: Nach der Pause passt beim TSV Schmiden der Schlüssel

Handball-Oberliga Nach der Pause passt beim TSV Schmiden der Schlüssel

Die Handballer des TSV Schmiden um Nick Traub gewinnen am Samstag in der Oberliga beim SV Leonberg/Eltingen mit 38:28 und bestätigen ihre Tabellenführung.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Drucksituation, Teil zwei

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Drucksituation, Teil zwei

Nach FA Göppingen folgt für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen noch ein Spitzenspiel.
Von Torsten Streib
Basketball Pro B: SV Fellbach: Verletzungssorgen trüben die Erfolgsaussichten

Basketball Pro B: SV Fellbach Verletzungssorgen trüben die Erfolgsaussichten

Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 17.30 Uhr, im Kampf um die Aufstiegsrunde der Pro-B-Liga die Gäste aus Dresden.
Von Maximilian Hamm
Handball: SV Fellbach, TV Oeffingen: Ein Heimsieg für die Fans

Handball: SV Fellbach, TV Oeffingen Ein Heimsieg für die Fans

Die Handballer des TV Oeffingen und des SV Fellbach um den Spielmacher Joe Traub sind am Wochenende in der Verbandsliga jeweils auswärts gefordert.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Diesmal mit besserer Abwehrarbeit

Handball: TSV Schmiden Diesmal mit besserer Abwehrarbeit

Die Handballer des TSV Schmiden um den Tormann Magnus Riegel sind jetzt Solisten an der Tabellenspitze der Oberliga. Am Samstag, 20 Uhr, gastieren sie beim SV Leonberg/Eltingen.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

Im Viertelfinale tritt der TSV Schmiden in Bühlerzell als Favorit an. Währenddessen ist der Underdog Spvgg Rommelshausen im Heimspiel gegen Schornbach krasser Außenseiter.
Von Torsten Streib
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Aufstiegsrunde fest im Blick

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Aufstiegsrunde fest im Blick

Die Basketballer des SV Fellbach um den treffsicheren Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim TV Langen mit 88:80.
Von Maximilian Hamm
Schach: Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Schach Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Die Denksportler aus „Rom“, der Stettener Karl-Mauch-Schule und des Staufer-Gymnasiums Waiblingen sind erfolgreich bei Schul-Bezirksmeisterschaften.
Von unserer Redaktion
Basketball: SV Fellbach: Wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken

Basketball: SV Fellbach Wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken

Der SV Fellbach bietet mit Unterstützung des TV Oeffingen und des TSV Schmiden Basketball für Mädchen von fünf bis elf Jahren an. Das Interesse ist groß.
Von Susanne Degel
 
 