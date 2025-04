Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren das letzte Spiel in der Regionalliga mit 23:27 (11:16) gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Susanne Degel 06.04.2025 - 17:28 Uhr

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, lange Zeit ohne auch nur einen einzigen Minuspunkt auf dem Konto an der Tabellenspitze der Regionalliga Baden-Württemberg, haben am Samstag auch das letzte offizielle Ligaspiel verloren. Gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen stand nach 60 Spielminuten in der Oeffinger Sporthalle eine 23:27-Niederlage zu Buche. Es war die dritte in dieser Saison für den Tabellenzweiten, für den es nun allerdings noch in die Saisonverlängerung geht. Zuvor allerdings gönnt der Trainer Sven Bühler sich, der Co-Trainerin Anja Itterheim, dem Torwarttrainer Thomas Rost sowie den Spielerinnen eine zweiwöchige Pause. „Ich freue mich drauf“, sagt Bühler. Am 28. April startet dann die intensive Vorbereitung für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga, die am Wochenende 10./11. Mai beginnt. Klar sind inzwischen alle Gegner. Außer dem TuS Schutterwald (Regionalliga Baden-Württemberg) und dem TSV Ismaning (Regionalliga Bayern) sind dies die Sportfreunde Budenheim, die am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest ihren Spitzenplatz verteidigt haben.