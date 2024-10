Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen in der Regionalliga gegen den SV Hohenacker-Neustadt souverän mit 40:22 (20:11).

Susanne Degel 27.10.2024 - 13:13 Uhr

Es war schon so etwas wie eine kleine Machtdemonstration. Mit 40:22 haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstagabend in heimischer Halle das Rems-Murr-Derby gegen den SV Hohenacker-Neustadt gewonnen und damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel der noch jungen Regionalliga-Saison gefeiert. „Das war ein toller Teamerfolg. Meine Spielerinnen haben bis zum Schluss konsequent durchgezogen“, sagte der Trainer Sven Bühler, der nichts zu bemängeln hatte – ausgenommen die ersten zehn Spielminuten.