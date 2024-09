Die Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen starten in die Saison der neu benannten Regionalliga. Erneut fällt eine ihrer Stammspielerinnen lange aus. Und den 14 Mannschaften der Staffel droht ein Abstiegsrekord.

Harald Landwehr 21.09.2024 - 10:30 Uhr

Wenn die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen an diesem Samstag um 18 Uhr mit dem Gastspiel beim HC Schmiden/Oeffingen in die Saison 2024/25 starten, dann tun sie das in einer neuen Liga. Das trifft freilich nur auf die Namensgebung zu, denn aus der bisherigen Baden-Württemberg-Oberliga wurde, der Fusion der drei hiesigen Landesverbände für 2025 vorausgreifend, die Regionalliga Baden-Württemberg. Sportlich betrachtet ist das weiterhin die vierthöchste Klasse in der Republik, und die ist zum alten Austragungsmodus zurückgekehrt: Anstatt einer Hauptrunde mit zwei Gruppen zu jeweils sieben Teams, die dann in eine Meister- und eine Abstiegsrunde übergehen, wird nun wieder eine normale Doppelrunde von 14 Mannschaften mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.