Trotz verspieltem Abschiedssieg – Echterdinger Frauen am Ziel

Nach dem 24:24-Unentschieden gegen die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen ist dem Filderclub der Klassenverbleib nicht mehr zu nehmen. Warum am Ende dennoch Tränen fließen.

Franz Stettmer 30.03.2025 - 15:32 Uhr

Trotz verspielter Fünf-Tore-Führung und trotz damit verpasstem siegreichen Heimabschluss – die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen können aufatmen. Der durch das 24:24-Unentschieden gegen die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen gewonnene eine Punkt reicht, um den Klassenverbleib endgültig sicher zu haben. Vor dem letzten Spieltag am nächsten Samstag in Heiningen ist klar, dass das Filderteam zumindest seinen aktuellen sechsten Tabellenplatz behalten wird. Die Konkurrenten Steißlingen und Oftersheim/Schwetzingen könnten nach Zählern zwar theoretisch noch gleich ziehen, doch hätten die Echterdingerinnen in diesem Fall im direkten Vergleich die Nase vorn.