Handball – Regionalliga HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen
Die Ostfilderner erarbeiten sich den verdienten 38:33-Sieg in der zweiten Hälfte.
Die Ostfilderner erarbeiten sich den verdienten 38:33-Sieg in der zweiten Hälfte.
Bei den einen ist die Situation entspannt, bei den anderen hat sie sich verschärft: Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern haben das Nachholspiel beim VfL Waiblingen mit 38:33 (17:18) gewonnen. „Für uns ging es wie in den vergangenen Spielen darum, noch das Beste rauszuholen“, erklärte HSG-Teammanager Matthias Dunz, dessen Team mit jetzt 27:27 Punkten auf Platz acht und damit so was von im gesicherten Mittelfeld steht. Bei den Waiblingern sieht es ganz anders aus. Sie müssen den Blick von Rang zwölf aus nach unten richten, zumal ihnen droht, dass ihr 29:28-Sieg zuvor bei der MTG Wangen aberkannt wird, weil sie möglicherweise einen Formfehler begangen haben.