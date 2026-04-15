 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen
1
Janne Böhm erzielt zwölf Tore. Foto: Jörn Kehle

Die Ostfilderner erarbeiten sich den verdienten 38:33-Sieg in der zweiten Hälfte.

Bei den einen ist die Situation entspannt, bei den anderen hat sie sich verschärft: Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern haben das Nachholspiel beim VfL Waiblingen mit 38:33 (17:18) gewonnen. „Für uns ging es wie in den vergangenen Spielen darum, noch das Beste rauszuholen“, erklärte HSG-Teammanager Matthias Dunz, dessen Team mit jetzt 27:27 Punkten auf Platz acht und damit so was von im gesicherten Mittelfeld steht. Bei den Waiblingern sieht es ganz anders aus. Sie müssen den Blick von Rang zwölf aus nach unten richten, zumal ihnen droht, dass ihr 29:28-Sieg zuvor bei der MTG Wangen aberkannt wird, weil sie möglicherweise einen Formfehler begangen haben.

 

Das Spiel in Waiblingen war zerfahren, zur Pause lagen die Ostfilderner noch mit einem Tor zurück. Obwohl sie weniger Spieler auf der Bank hatten, machte sich nach dem Wechsel die Qualität dort bemerkbar. Beim 27:26 durch Max Böhm in der 43. Minuten ging die HSG in Führung, vier Minuten später lag sie mit drei Toren vorne (31:28) und schipperten dem am Ende sicheren Sieg entgegen. „Es war schon verdient“, sagte Dunz und lobte Janne Böhm für seine zwölf Treffer, Fabio Breuning für seine Paraden sowie Lukas Aichele für seine Arbeit in der Abwehr. Für die Ostfilderner geht es am Sonntag (17 Uhr) gegen den Tabellennachbarn HSG Willstätt/Hanauerland weiter – und sie wollen wieder das Beste rausholen.

HSG Ostfildern: Arnold, Breuning; Gehrung (6/4), van der Mei (3), Janne Böhm (12), Keim (1), Foege (4), Max Böhm (3), Lehmkühler (5), Piskureck, Bauer (3), Aichele, Zemmel (1).

Weitere Themen

Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Die Kreisliga-A-Kicker des TSV Wernau treten im Viertelfinale des Bezirkspokals beim AC Catania Kirchheim an, während der Bezirksligist TSV Berkheim gegen SV Ebersbach gefordert ist.
Von Robin Kern
Motorsport: Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Motorsport Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Der AMC Mittlerer Neckar ist Deutschlands erfolgreichster Club im Parcours Racing. Der Motorsport für den kleinen Geldbeutel hat aber Nachwuchssorgen.
Von Kerstin Dannath
Deutsche Fecht-Meisterschaften: Udo Ziegler gewinnt Bronzemedaille

Deutsche Fecht-Meisterschaften Udo Ziegler gewinnt Bronzemedaille

Der Esslinger überzeugt in Mainz in der Altersklasse M 60.
Von fns
Fußball – Nachspiel: Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer

Fußball – Nachspiel Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer

Die Kreisliga-A-Kicker des VfB Reichenbach sind schlecht wie lange nicht mehr, die TSG Esslingen macht es wie der VfB Stuttgart und die Wasserspiele an der Katharinenlinde wirken nach.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Handball – Untere Klassen: Erster Matchball sitzt: Frauen des TV Reichenbach feiern den Aufstieg

Handball – Untere Klassen Erster Matchball sitzt: Frauen des TV Reichenbach feiern den Aufstieg

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach sichern sich mit einem Sieg in Sindelfingen vorzeitig den Titel und steigen in die Verbandsliga auf.
Von Robin Kern
Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel

Tischtennis im Kreis Esslingen TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel

Die Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald gewinnen ihr letztes Saisonspiel und steigen in die Verbandsliga auf.
Von Max Blon
Rücktritt in der Handball-Oberliga: Manuel Späth springt bei der SG Hegensberg/Liebersbronn ein

Rücktritt in der Handball-Oberliga Manuel Späth springt bei der SG Hegensberg/Liebersbronn ein

Veit Wager nennt sportliche Gründe für seinen Rücktritt bei den Oberliga-Handballern. Heli-Kapitän Moritz Hettich: „Es gab in der Mannschaft keine einzige Stimme, die das wollte.“
Von Sigor Paesler
Fußball – Bezirksliga: Ein Wechselbad der Gefühle

Fußball – Bezirksliga Ein Wechselbad der Gefühle

In einer spannenden und hart umkämpfen Begegnung der Fußball-Bezirksliga trennen sich der TSV RSK Esslingen und der TSV Berkheim 5:5.
Von Horst Reutter
Fußball – Kreisliga A: Turp nimmt in der Nachspielzeit Maß

Fußball – Kreisliga A Turp nimmt in der Nachspielzeit Maß

Der VfBOEZ gleicht gegen den TB Ruit in letzter Minute zum 3:3-Remis aus – ein Punkt, der vorerst keinem hilft.
Von Jochen Gut
Handball – 3. Liga: Mit der 3. Liga vollauf zufrieden

Handball – 3. Liga Mit der 3. Liga vollauf zufrieden

Beim 30:27 gegen das Kellerteam HSG St. Leon-Reilingen tun sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen lange schwer. Fast niemand will aufsteigen.
Von Kerstin Dannath
Weitere Artikel zu VfL Waiblingen
 
 