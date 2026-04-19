 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen
1
HSG-Spieler Janne Böhm (am Ball) steigt hoch – und trifft. Foto: Jörn Kehle

Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.

Dank einer konzentrierten Leistung in Durchgang zwei fuhren die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gegen die HSG Willstätt/Hanauerland einen deutlichen 43:35 (19:18)-Sieg ein. In der Tabelle verbesserten sich die Ostfilderner um einen Platz und sind nun Achter – direkt hinter den Gästen, die aber mit fünf Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen sind. Die HSG Willstätt/Hanauerland, die sich vor der Partie noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz gemacht hatte, muss sich nach der dritten Niederlage in Folge und angesichts der übrigen Ergebnisse des 28. Spieltags nun auch rein rechnerisch von sämtlichen Aufstiegsambitionen verabschieden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Zusammenfassung: Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Handball – Zusammenfassung Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen bei der SG BBM Bietigheim II mit 36:27 – und sammeln beim Debüt von Interimscoach Manuel Späth wichtige Punkte.

Starke zweite Hälfte entscheidet die Partie

„Die Luft war bei uns raus“, gab Willstätts Trainer Michael Bohn zu. Für ihn ging insofern der Sieg der Ostfilderner, die im Hinspiel noch mit 32:35 unterlegen waren, in Ordnung: „Das war völlig verdient, bei uns hat es auch an der nötigen Mentalität gefehlt. Vor allem in der zweiten Hälfte sind wir total auseinandergebrochen.“ Ganz anders die Ostfilderner – und zwar obwohl es für die Gastgeber schon im Vorfeld klar war, dass die Partie in die Kategorie „Spiel um die goldene Ananas“ gehört. Zwar versäumten sie es im ersten Abschnitt, sich trotz eines mehrfachen Drei-Tore-Vorsprungs deutlich abzusetzen, in Durchgang zwei ließen die Hausherren aber nicht mehr viel anbrennen.

HSG-Keeper Sebastian Arnold überragt

„Wir haben den starken Rückraum der Gäste anfangs nicht in den Griff bekommen, nach der Pause lief das dann um einiges besser“, resümierte Ostfilderns Coach Marco Gaßmann. Vor allem wurden die vielen individuellen Fehler der Willstätter gnadenlos bestraft – Bohn versuchte zwar mit dem Einsatz des siebten Feldspielers beziehungsweise diversen offensiven Deckungsvarianten gegenzusteuern, hatte aber mit keiner Maßnahme nennenswerte Erfolge. „Das Sieben-gegen-Sechs haben wir richtig gut wegverteidigt“, lobte Gaßmann – Nutznießer war dabei auch Ostfilderns wieder mal starker Keeper Sebastian Arnold, der gleich dreimal ins leere Willstätter Tor traf. Zwar hatten auch die Hausherren in Abschnitt zwei einen kleinen Hänger und Willstätt kam beim 33:38 (56.) bis auf fünf Tore heran, wirklich in Gefahr war der Ostfilderner Sieg aber zu keinem Zeitpunkt.

Ein besonderes Schmankerl war das Kabinettstückchen der beiden JANO-Eigengewächse Max Böhm – übrigens weder verwandt noch verschwägert mit Rückraumshooter Janne Böhm – und Linus Zemmel auf den beiden Außenpositionen. Der Kempatrick der beiden Youngster fast über die gesamte Spielfeldbreite sorgte kurz vor dem Schlusspfiff für einige Zungenschnalzer auf der Tribüne – Zemmel setzte mit seinem Treffer auch den Schlusspunkt zum 43:35-Erfolg der Ostfilderner.

HSG-Kaderplanung ist abgeschlossen

Personell ist bei den Ostfildernern für die kommende Saison inzwischen alles in trockenen Tüchern: „Mit der Kaderplanung sind wir durch“, bestätigte Matthias Dunz, der sportliche Leiter der HSG. Die Mannschaft wird stark verjüngt – von den bewährten Kräften bleiben Dominik Keim, Jon Gehrung, Fabio Breuning und Ben van der Mei. Als Abgänge stehen Janne Böhm (VfL Pfullingen), Sebastian Arnold und Lukas Lehmkühler (beide Karriereende), Florian Distel (Horkheim) und Lenny Piskureck (TSV Denkendorf) fest. Auch Linkshänder Luis Foege wird die HSG nach einem knappen halben Jahr wieder verlassen: Er wechselt zum ambitionierten Drittligisten TuS Vinnhorst.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach entscheidet Derby in Denkendorf nach der Pause

Handball – Verbandsliga TV Reichenbach entscheidet Derby in Denkendorf nach der Pause

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf verlieren das Derby gegen den TV Reichenbach mit 32:35 und finden vor allem gegen dessen Angriffsspiel zu wenig Lösungen.

Neu dazu kommen die beiden Rückkehrer Fabian Dirmeier am Kreis (Balingen) und Torwart Leon Dotzauer (VfL Waiblingen), Oliver Sudar (SG H2KuHerrenberg), Florian Abele (TSB Schwäbisch Gmünd), Tim Küstner und Mika Fahrion (beide TV Reichenbach) sowie Oliver Schwarz im Tor, Zemmel und Max Böhm (alle JANO Filder). Auf der Trainerbank gibt es bekanntlich einen Wechsel: Für Gaßmann übernimmt Jörg Ebermann das Zepter, unterstützt wird der neue Coach weiterhin von Marco Schwöbel. Neu an der Seitenlinie hinzu kommt der ehemalige Bundesligaspieler Manuel Späth. Gaßmann bleibt der HSG aber in weiterem Sinne erhalten: Er unterstützt künftig das Trainerteam der A-Junioren der JANO.

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold (3); Distel (2), Gehrung (5/3), Van der Mei (6), Janne Böhm (6), Keim (1), Foege (7), Böhm (1), Lehmkühler, Piskureck (1), Bauer (3), Aichele (4), Zemmel (4).

HSG Willstätt/Hanauerland: Duchene, Zölle; Kosmirak (8), Karic (3), Limouzin (4), Dodig (3), James (1), Hreblev (4/1), Schade (3), Alkic (3), Bonnemberger (3), Reith, Cotic (4).

Schiedsrichter: Sebastian Bürkle/Manuel Traa (TSV Schmiden/TSV Lorch).

Zuschauer: 250.

Zeitstrafen: 2:6 – zwei Mal zwei Minuten für Limouzin (Willstätt/Hanauerland), je ein Mal zwei Minuten für Distel (Ostfildern), Schade (Willstätt/Hanauerland).

Beste Spieler: Arnold, Van der Mei, Janne Böhm/ Kosmirak, Cotic, James.

Weitere Themen

Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Kreisliga A: SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.
Von Lilli Heinrich
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga in einem spannenden Spiel dem 1. FC Eislingen mit 1:4 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Von Jochen Gut
Handball – Zusammenfassung: Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Handball – Zusammenfassung Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen bei der SG BBM Bietigheim II mit 36:27 – und sammeln beim Debüt von Interimscoach Manuel Späth wichtige Punkte.
Von Robin Kern
Amateurfußball – Zusammenfassung: Des einen Freud ist des anderen Leid

Amateurfußball – Zusammenfassung Des einen Freud ist des anderen Leid

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.
Von Horst Reutter
Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Die Handballer des TSV Deizisau präsentieren in Markus Stotz ihren neuen Trainer für die kommende Saison. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn festigen derweil Platz zwei.
Von Robin Kern
Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert die Tabellenführung

Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert die Tabellenführung

Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen unterliegen beim TSV Ehningen mit 3:6 und rutschen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf Rang drei ab.
Von rob
Handball – 3. Liga: Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus

Handball – 3. Liga Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren ihr letztes Saisonspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 und beenden die Runde auf Platz vier.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel der Playoffs der Finalrunde im Sportbad Neckarpark gegen den Uerdinger SV 08 mit 22:17.
Von Robin Kern
Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen holen einen 37:28-Sieg gegen den Vorletzten. Indes kassieren die Frauen des TSV Denkendorf spät den Ausgleich.
Von rob
Weitere Artikel zu Kader Transfers
 
 