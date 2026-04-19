Handball – Regionalliga HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen
Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.
Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.
Dank einer konzentrierten Leistung in Durchgang zwei fuhren die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gegen die HSG Willstätt/Hanauerland einen deutlichen 43:35 (19:18)-Sieg ein. In der Tabelle verbesserten sich die Ostfilderner um einen Platz und sind nun Achter – direkt hinter den Gästen, die aber mit fünf Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen sind. Die HSG Willstätt/Hanauerland, die sich vor der Partie noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz gemacht hatte, muss sich nach der dritten Niederlage in Folge und angesichts der übrigen Ergebnisse des 28. Spieltags nun auch rein rechnerisch von sämtlichen Aufstiegsambitionen verabschieden.