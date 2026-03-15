Handball – Regionalliga Ostfildern gelingt die Revanche
Die HSG hat sich nach einer Schwächephase wieder gefangen fährt in der Handball-Regionalliga einen wichtigen 36:33-Erfolg über die SG Weinstadt ein.
Die HSG hat sich nach einer Schwächephase wieder gefangen fährt in der Handball-Regionalliga einen wichtigen 36:33-Erfolg über die SG Weinstadt ein.
Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern hatten sich gegen die SG Weinstadt einiges vorgenommen – vor allem die glasklare 25:38-Schlappe im Hinspiel beim Aufsteiger war ein schmerzhafter Stachel im Fleisch der Filderhandballer. Und es klappte: Auch wenn es gegen Weinstadt am Ende noch mal knapp wurde, gelang beim 36:33 (20:15) die Revanche. „Ich bin sehr glücklich, dass wir diese Rechnung begleichen konnten“, freute sich Ostfilderns Coach Marco Gaßmann. Nach einem kleinen Hänger sieht Gaßmann die HSG inzwischen wieder gut aufgestellt: „Wir hatten eine kleine Krisensitzung, haben danach aber sechs Punkte aus vier Spielen geholt, langsam haben wir uns wieder gefangen.“