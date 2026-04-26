Handball – Regionalliga: Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

Für die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gab es nach dem letzten Heimspiel der Saison nicht viel zu feiern: Mit 31:33 (14:17) unterlag das Team von Coach Engelbert Eisenbeil im Derby der HSG Ostfildern, die sich allerdings auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte. Unterdessen ist klar, dass Kapitän Axel Steffens die Plochinger nach zwei Jahren verlässt. Leicht hat sich der Spielmacher die Entscheidung aber nicht gemacht.

„Das war wirklich schwer“, gab Steffens zu. Die Handballschuhe an den Nagel hängen will der 36-Jährige nicht, nur wo es hingeht, will er nicht sagen: „Ich bin aktuell noch in Gesprächen, ich will auf jeden Fall weiterspielen.“ Trotz des bereits feststehenden Abstiegs der Plochinger attestierte der Routinier dem Team eine gute Saison: „Hier entsteht was, das ist eine tolle Mannschaft.“ Vor allem in der Rückrunde habe sich das TVP-Team gesteigert – womit Steffens auf einer Linie mit seinem Noch-Trainer liegt: „Die Leistungskurve geht ganz klar nach oben“, bestätigte Eisenbeil angesichts der Rückrundenergebnisse. Insofern sei die Niederlage gegen Ostfildern auch kein Beinbruch: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber es hat eben nicht geklappt. Ganz wichtig ist, dass wir uns nicht haben abschlachten lassen. Das hat geklappt.“

Gaßmann lobt den TVP

Ein dickes Lob bekam der Absteiger indes vom Gegner: „Großes Kompliment an die Plochinger. Sie haben richtig gut verteidigt und uns so oft ins Zeitspiel gezwungen, was einige schlechte Abschlüsse zu Folge hatte“, sagte Ostfilderns Coach Marco Gaßmann. Bei seiner Mannschaft sei dagegen deutlich die Luft raus gewesen: „Die Art, wie wie emotional in die Partie gegangen sind, ärgert mich schon.“

Tatsächlich ließen es die HSG-Akteure in Hälfte eins eher gemächlich angehen – bis zum 8:8 (18.) verlief die Partie auf Augenhöhe, erst danach schalteten die Gäste einen Gang hoch und setzten sich zwischenzeitlich bis auf vier Tore ab (14:10/26.). Zur Pause betrug der Vorsprung noch drei Treffer. Es hätten aber auch mehr sein können. „Aber wir haben keine Bewegung ins Spiel bekommen, Standhandball praktiziert und viel zu wenig Zweikämpfe gewonnen“, ärgerte sich Gaßmann. Auch in Abschnitt zwei lief der HSG-Motor eher im Stotter-Modus – allerdings hatten auch die Plochinger zu kämpfen: 22 Fehlwürfe hatte Eisenbeil über die gesamte Partie gezählt: „Dazu kommen einige technische Fehler in der Schlussphase, so kann man nicht gewinnen.“ Wobei es gegen Ende durchaus noch mal spannend wurde: Dank eines Dreierpacks von Finley Peters glichen die Plochinger beim 25:25 (46.) erstmals seit dem 8:8 in der 18. Minute wieder aus und blieben bis zum 28:28 (50.) dran.

Steffens Schlusspunkt

In der Folge scheiterte Ostfilderns Tim Bauer zwar zunächst per Siebenmeter am eingewechselten TVP-Keeper Tim Gübele, merzte seinen Fehlwurf im nächsten Angriff mit einer sehenswerten Einzelaktion aber wieder aus – 29:28 (53.) für die HSG. Eisenbeil stimmte die Plochinger per Auszeit noch mal ein, doch Ostfilderns Kreisläufer Ben van der Mei traf direkt danach per erweitertem Tempogegenstoß zum 30:28 (54.). In den letzten Sekunden versuchten es die Plochinger noch mit einer offenen Manndeckung, konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Den Schlusspunkt setzte Steffens drei Sekunden vor der Schlusssirene zum 31:33 aus Plochinger Sicht.

Der Abgang des Spielmachers schmerzt, wie Eisenbeil zugibt: „Das ist schon schade. Man hat gegen Ostfildern wieder gesehen, wie wichtig er für uns sein kann. Aber so ist es halt im Sport.“

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (3), Peters (6), Hauff (2), Wilke, Schmid (2), Euchenhofer, Steffens (10/6), Priebe (1), Pirner, Serrano (2), Kopf (2), Hellmann, Ilijin (3).

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Distel (4), Gehrung (2), van der Mei (1), Janne Böhm (7), Keim (1), Foege (6), Max Böhm (2), Lehmkühler (1), Piskureck, Bauer (8/3), Aichele, Zemmel (1).

Schiedsrichter: Dirk Olbert / Tim Seils (Weschnitztal).

Zuschauer: 250.

Zeitstrafen: 4:6 Minuten – zwei Mal zwei Minuten für Ilijin (Plochingen), van der Mei (Ostfildern), zwei Minuten für Gehrung (Ostfildern).

Beste Spieler: Steffens, Peters/Janne Böhm, Distel.