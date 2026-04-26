Handball – Regionalliga Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen
In der Handball-Regionalliga unterliegt der TV Plochingen der HSG Ostfildern mit 31:33. Plochingens Kapitän Axel Steffens verlässt den Verein.
In der Handball-Regionalliga unterliegt der TV Plochingen der HSG Ostfildern mit 31:33. Plochingens Kapitän Axel Steffens verlässt den Verein.
Für die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gab es nach dem letzten Heimspiel der Saison nicht viel zu feiern: Mit 31:33 (14:17) unterlag das Team von Coach Engelbert Eisenbeil im Derby der HSG Ostfildern, die sich allerdings auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte. Unterdessen ist klar, dass Kapitän Axel Steffens die Plochinger nach zwei Jahren verlässt. Leicht hat sich der Spielmacher die Entscheidung aber nicht gemacht.