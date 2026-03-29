Handball – Regionalliga Plochingens Hoffnungen schwinden
Die Handballer des TV Plochingen verlieren das Kellerduell beim TV Neuhausen/Erms und verringern die Chance auf den Klassenverbleib.
Die Handballer des TV Plochingen verlieren das Kellerduell beim TV Neuhausen/Erms und verringern die Chance auf den Klassenverbleib.
Beide Teams aus der Region kassierten in der Handball-Regionalliga eine Niederlage – jedoch mit zwei unterschiedlichen Folgen. Während die HSG Ostfildern zu Hause gegen die TuS Steißlingen mit 36:42 verlor, aber dennoch im tabellarischen Niemandsland steht, unterlag der Vorletzte TV Plochingen beim TV Neuhausen/Erms mit 28:36. Nach der Pleite im Kellerduell schwinden die TVP-Hoffnungen, doch noch den Klassenverbleib zu schaffen.