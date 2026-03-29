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  6. Plochingens Hoffnungen schwinden

Handball – Regionalliga Plochingens Hoffnungen schwinden

Handball – Regionalliga: Plochingens Hoffnungen schwinden
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Ostfilderns Florian Distel trifft gegen Steißlingen sechs Mal. Foto: Jörn Kehle

Die Handballer des TV Plochingen verlieren das Kellerduell beim TV Neuhausen/Erms und verringern die Chance auf den Klassenverbleib.

Beide Teams aus der Region kassierten in der Handball-Regionalliga eine Niederlage – jedoch mit zwei unterschiedlichen Folgen. Während die HSG Ostfildern zu Hause gegen die TuS Steißlingen mit 36:42 verlor, aber dennoch im tabellarischen Niemandsland steht, unterlag der Vorletzte TV Plochingen beim TV Neuhausen/Erms mit 28:36. Nach der Pleite im Kellerduell schwinden die TVP-Hoffnungen, doch noch den Klassenverbleib zu schaffen.

 

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HSG Ostfildern – TuS Steißlingen 36:42

Vor der Osterpause verlor die HSG Ostfildern im Heimspiel gegen die TuS Steißlingen mit 36:42. Trotz einer komfortablen Ausgangslage vor der Partie konnte das Team die Niederlage nicht verhindern. Teammanager Matthias Dunz hatte die Situation im Vorfeld treffend eingeordnet: „Unser Restprogramm hat es in sich. Aber nach oben geht nichts mehr und nach unten ist nur noch rechnerisch etwas möglich.“ In einem torreichen Spiel zeigte Ostfildern zwar immer wieder offensive Akzente, konnte die Gäste jedoch defensiv nicht stoppen. Steißlingen nutzte seine Chancen konsequent und setzte sich im Laufe der Partie ab. Am Ende reichte es für die Gastgeber trotz engagierter Leistung nicht, das Spiel noch zu drehen.

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Distel (6), Gehrung (5), van der Mei (3), Janne Böhm (5), Foege (7), Max Böhm (2), Lehmkühler, Piskureck (1), Balbuchta, Aichele (2), Bauer (2/1), Zemmel (3).

TV Neuhausen/E – TV PlochingenXX:XX

„Wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel zu drehen, machen dann aber unsere Chancen nicht und werden dafür bestraft.“ Für Hamann war es vor allem die frühe Hinausstellung von Dusan Ilijin, die dem Spiel eine andere Richtung zuungunsten der Plochinger gab: „Die rote Karte von Dusan hat uns ein Stück weit das Genick gebrochen. Uns hat dann die Stabilität in der Defensive gefehlt.“ Die Plochinger haben in der anstehenden Osterpause erst einmal Zeit, sich zu erholen und das Spiel aufzuarbeiten, bevor sie eine Woche später den HC Neuenbürg empfangen.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich(1),; Hägele (7), Peters, Kilast (1), Hauff (2), Schmid,Euchenhofer (3), Steffens (4/4), Priebe, Pirner (4/1), Serrano (1), Kopf (5), Ilijin.

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