Handball – Regionalliga TV Plochingen behält Nerven und Punkte
Die Plochinger Regionalliga-Handballer machen es gegen den VfL Waiblingen lange spannend, letztlich gelingt beim 32:30 aber der vierte Saisonsieg.
Die Plochinger Regionalliga-Handballer machen es gegen den VfL Waiblingen lange spannend, letztlich gelingt beim 32:30 aber der vierte Saisonsieg.
Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die gebeutelten Regionalliga-Handballer des TV Plochingen: Dem Tabellenvorletzten gelang beim 32:30 (17:17) gegen den VfL Waiblingen der vierte Sieg in dieser Saison – und es keimt sogar wieder ein kleines bisschen Hoffnung auf. „Damit sind wir wieder näher am Drittletzten MTG Wangen dran“, sagte TVP-Coach Engelbert Eisenbeil. In Sachen Abstieg kann es indes bis zu drei Teams erwischen – das stellt sich aber erst nach Abschluss der Saison je nach Verlauf in den oberen Ligen heraus.