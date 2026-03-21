Handball – Regionalliga: TV Plochingen behält Nerven und Punkte

Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die gebeutelten Regionalliga-Handballer des TV Plochingen: Dem Tabellenvorletzten gelang beim 32:30 (17:17) gegen den VfL Waiblingen der vierte Sieg in dieser Saison – und es keimt sogar wieder ein kleines bisschen Hoffnung auf. „Damit sind wir wieder näher am Drittletzten MTG Wangen dran“, sagte TVP-Coach Engelbert Eisenbeil. In Sachen Abstieg kann es indes bis zu drei Teams erwischen – das stellt sich aber erst nach Abschluss der Saison je nach Verlauf in den oberen Ligen heraus.

Aber auch die Leistung gegen die Waiblinger sorgte für Optimismus beim Plochinger Trainer: „Wir haben über 60 Minuten konzentriert gearbeitet und im Angriff geduldig auf Lücken gewartet.“ Dazu kam eine – vor allen Dingen im zweiten Durchgang – „brutale“ Abwehr (Eisenbeil) mit einem starken Mika Gmelich im Tor.

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Sonderlob für Axel Steffens

Nach ausgeglichenem Start gelang es den Plochingern beim 8:5 (11.) durch Linksaußen Cedric Hauff, sich erstmals auf drei Tore abzusetzen. Sie bekamen aber in der Folge den Waiblinger Rückraum um Linkshänder Martin Lübke, dem gleich sechs seiner insgesamt acht Treffer in den ersten 30 Minuten gelangen, überhaupt nicht in den Griff. Die Folge: Beim 12:12 (19.) gelang den Gästen der Ausgleich, aber auch die Plochinger ließen nicht nach – angeführt vom wieder mal starken Spielmacher Axel Steffens sowie einem guten Rückzugsverhalten, das der ersten und zweiten Welle der Waiblinger komplett den Wind aus den Segeln nahm. Zum Seitenwechsel stand es 17:17. „Wir haben es endlich geschafft, wenig technische Fehler zu produzieren“, sagte Eisenbeil. Ein Sonderlob verdiente sich dabei Steffens: „In der ersten wie auch in der zweiten Hälfte hat er unser Spiel vor allem in den entscheidenden Phase überragend gesteuert.“

In Durchgang zwei war weiter Hochspannung angesagt: Zwar hatten die Plochinger meistens die Nase vorne, aber auch die Waiblinger ließen nicht locker. Beim 28:27 (50.) für die Gäste drohte die Partie zu kippen, doch die Plochinger behielten die Nerven. Erst egalisierte Finley Peters zum 28:28 (51.), keine 30 Sekunden später setzte Manuel Kopf per erweitertem Tempogegenstoß ein weiteres Tor zum 29:28 drauf. Obendrein bissen sich die Waiblinger am in der 47. Minute wieder eingewechselten Gmelich im Plochinger Tor teilweise die Zähne aus. „In dieser Phase haben wir viel zu viele gute Chancen vergeben“, bemängelte dementsprechend Gästetrainer Tim Baumgart.

Endgültig auf die Siegerstraße bogen die Plochinger aber erst nach dem Treffer von Rechtsaußen Michael Hägele zum 31:28 (57.) ein. Waiblingen setzte in der Folge erst mit einer engen Deckung gegen Steffens und Peters, dann mit einer offenen Manndeckung alles auf eine Karte, kam aber nur noch bis zwei Tore heran. „Wir sind in der Abwehr leider längst nicht so kompakt gestanden, wie wir das eigentlich vorgehabt hatten“, ärgerte sich Baumgart. Für die aktuell personell geschwächten Waiblinger, die aus der Not heraus gleich drei Spieler aus ihrer zweiten Mannschaft mit im Kader hatten, war das 30:32 in Plochingen bereits die sechste Niederlage in Folge: „Diese Punkte wären wichtig gewesen“, gab Baumgart zu. Als Zwölfter müssen auch die Waiblinger den Blick ans untere Tabellendrittel richten.

Wegweisende Partie an der Erms

Für den TVP steht nun am kommenden Samstag mit dem Spiel beim TV Neuhausen/Erms, aktuell Viertletzter, eine wegweisende Partie an. „Das wird ein enorm wichtig für uns“, bestätigte Eisenbeil – in der Hinrunde trennte man sich mit einem 27:27-Unentschieden. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit laufen indes hinter den Kulissen die personellen Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Eisenbeil und sein Co-Trainer Tim Hamann haben bereits vor Weihnachten ihre Zusage gegeben. Auch mit den Spielern sei man auf einem guten Weg: „Personell ist alles im grünen Bereich“, kündigte Eisenbeil an. Die Plochinger wollen weiter auf den eigenen Nachwuchs setzen und den Kader punktuell durch ein, zwei erfahrene Zugänge von außen ergänzen. Konkretere Auskünfte werde es in Kürze geben, heißt es von Seiten der sportlichen Leitung.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (5), Peters (6), Kilast (1), Hauff (1), Wilke (4), Schmid (2), Euchenhofer (1), Steffens (6/4), Priebe, Pirner (1), Serrano, Kopf (1), Ilijin (4).

VfL Waiblingen: Stasch, Dotzauer; Mayer, Wiedemann (2), Berlich, Schröder (1), Ader (5), Schönemann (4), Leukert (4/1), Haase (1), Lübke (8), Schmid (3), Hellerich (2), Beisser, Burgi.

Schiedsrichter: Michael Hommel/Simon Jakober (Süßen).

Zuschauer: 250.

Zeitstrafen: 4:10 – zwei mal zwei Minuten für Schröder, Hellerich (Plochingen), zwei Minuten für Wilke, Serrano (Plochingen), Leukert (Waiblingen).

Beste Spieler: Steffens, Ilijin, Peters/Lübke, Ader.