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  6. TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Handball – Regionalliga TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Handball – Regionalliga: TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne
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Marvin Schmid ist dabei, zu einem Führungsspieler zu werden und setzt seine Entwicklung in Plochingen fort. Foto: Michael Treutner

Die Handballer des TV Plochingen steigen wahrscheinlich in die Oberliga ab, tun das mit erhobenem Haupt – und haben endlich Kontinuität im Kader.

Reporter: Sigor Paesler

„Es war okay“, sagt Trainer Engelbert Eisenbeil. „Wir würden es wieder so machen“, erklärt der sportliche Leiter Reiner Hauff. „Die Stimmung in der Halle ist total positiv“, findet Kapitän Axel Steffens. Wenn man die Verantwortlichen des Handball-Regionalligisten TV Plochingen hört, könnte man nicht meinen, dass die Mannschaft auf dem vorletzten Platz steht und keine realistische Chance mehr auf den Klassenverbleib hat. Aber: Angesichts des großen Aderlasses mit elf Abgängen am Ende der vergangenen Saison wussten alle, wie schwer es werden würde. Und das Ziel, endlich mal Kontinuität reinzubekommen, wurde erreicht: Eisenbeil, der vor der Runde gekommen war, hat wie sein Assistent Tim Hamann sowie Torwarttrainer Marco Schwarz und Athletikcoach Stefan Hommel längst verlängert und das Gros des Kaders bleibt zusammen. Es geht, sehr wahrscheinlich, mit erhobenem Haupt in die Oberliga.

 

„Wir stehen nach wie vor dazu, dass wir das wollten“, präzisiert Hauff. Nachdem viele Leistungsträger im vergangenen Sommer verabschiedet wurden, machten die Plochinger aus der Not eine Tugend und setzten vor allem auf den eigenen Nachwuchs. Das brachte zwar wenig Siege – vor dem Spiel am Samstag (20 Uhr) gegen den HC Neuenbürg sind es gerade mal vier –, aber die Tribüne war wieder etwas voller und die Atmosphäre meistens gut. „Die Leute haben gemerkt, dass wir alles geben und haben uns gepusht“, erklärt Steffens, „das ist schön“. Hauff ist derweil dabei, seinen Frieden mit dem Abstieg zu machen. „Die Spieler haben sich toll entwickelt. Wir sind vielleicht ein halbes Jahr hinterher, um den Klassenverbleib zu schaffen“, sagt er.

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Es war der Plan, aber Hauff freut sich darüber, dass er aufgeht: In Niklas Priebe, Fynn Scheuerle und Jan Hellmann gibt es nur drei sichere Abgänge, beim lange verletzten Torhüter Sebastian Rica-Kovac wie bei Steffens ein Fragzeichen. Der 36-jährige Leitwolf tendiert dazu, noch mal eine neue Herausforderung anzunehmen, würde aber „schweren Herzens“ gehen, wie er betont: „Wir haben eine geile Band in Plochingen, die Jungs sind toll.“ In Thimo Böck und Lukas Brunngräber (beide SKV Unterensingen) stehen zwei Zugänge fest. Vor allem aber wurden die Talente und auch die umworbenen Spieler wie Marvin Schmid, Mika Gmelich und Dusan Ilijin gehalten. Gerade der 21-jährige Schmid hat in der laufenden Saison einen großen Schritt gemacht und ist laut Hauff dabei, „zur Führungskraft zu werden“. Neu kommt diesmal nichts aus dem Nachwuchs nach.

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„Der Weg ist goldrichtig“

Eisenbeil fragt sich nach eigener Aussage zwar manchmal, was er anders hätte machen können, damit das Team den einen oder anderen Sieg mehr einfährt. Aber vor allem macht es ihm „riesigen Spaß mit den Jungs“. Gleichzeitig lobt er die Rahmenbedingungen und das Engagement der Menschen im Verein. Die jedenfalls sind vom Coach überzeugt. „Er hat die Nähe zu den Spielern“, sagt Hauff und ist froh, dass der frühere Torwart weiter mit ihnen arbeitet.

In der Oberliga wollen die Plochinger in der kommenden Runde „eine gute Rolle spielen“, wie Hauff erklärt. Er setzt eben auch darauf, dass sich die jungen Spieler weiterentwickelt haben. Steffens traut ihnen das zu. „Es ist nicht zu unterschätzen, wenn man dann die gejagte Mannschaft ist“, warnt er jedoch.

„Der Weg ist goldrichtig“, findet Steffens, auch wenn er noch nicht weiß, ob er ihn weiter mitgehen wird. Funktionär Hauff erklärt kurz vor dem Ende der sportlich schwierigen, aber lehrreichen Saison: „Wenn man einen Schritt zurück macht, macht man danach vielleicht zwei nach vorne.“ Aber noch ist die Runde ja nicht ganz zu Ende. „Noch zwei bis drei Siege“, wünscht sich Coach Eisenbeil in den verbliebenen vier Spielen, darunter das Derby gegen die HSG Ostfildern. Die Plochinger Zuschauer würden die Mannschaft dafür feiern.

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