Handball – Regionalliga TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne
Die Handballer des TV Plochingen steigen wahrscheinlich in die Oberliga ab, tun das mit erhobenem Haupt – und haben endlich Kontinuität im Kader.
Die Handballer des TV Plochingen steigen wahrscheinlich in die Oberliga ab, tun das mit erhobenem Haupt – und haben endlich Kontinuität im Kader.
„Es war okay“, sagt Trainer Engelbert Eisenbeil. „Wir würden es wieder so machen“, erklärt der sportliche Leiter Reiner Hauff. „Die Stimmung in der Halle ist total positiv“, findet Kapitän Axel Steffens. Wenn man die Verantwortlichen des Handball-Regionalligisten TV Plochingen hört, könnte man nicht meinen, dass die Mannschaft auf dem vorletzten Platz steht und keine realistische Chance mehr auf den Klassenverbleib hat. Aber: Angesichts des großen Aderlasses mit elf Abgängen am Ende der vergangenen Saison wussten alle, wie schwer es werden würde. Und das Ziel, endlich mal Kontinuität reinzubekommen, wurde erreicht: Eisenbeil, der vor der Runde gekommen war, hat wie sein Assistent Tim Hamann sowie Torwarttrainer Marco Schwarz und Athletikcoach Stefan Hommel längst verlängert und das Gros des Kaders bleibt zusammen. Es geht, sehr wahrscheinlich, mit erhobenem Haupt in die Oberliga.