Handball – Regionalliga TVP kommt unter die Räder
Der Plochinger Handball-Regionalligist verliert beim TSV Weinsberg mit 28:48.
Der Plochinger Handball-Regionalligist verliert beim TSV Weinsberg mit 28:48.
In der Woche zuvor beim 36:37 gegen die HSG Willstätt/Hanauerland hatten die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen noch sehr knapp verloren. Beim TSV Weinsberg kamen sie nun so richtig unter die Räder: Die Plochinger unterlagen mit 28:48 (15:24). In Sachen Klassenverbleib sieht es immer düsterer aus. Mit 6:38 Punkten bleiben sie Vorletzter.