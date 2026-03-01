 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. TVP kommt unter die Räder

TVP kommt unter die Räder

Handball – Regionalliga: TVP kommt unter die Räder
1
Foto: dpa

Der Plochinger Handball-Regionalligist verliert beim TSV Weinsberg mit 28:48.

In der Woche zuvor beim 36:37 gegen die HSG Willstätt/Hanauerland hatten die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen noch sehr knapp verloren. Beim TSV Weinsberg kamen sie nun so richtig unter die Räder: Die Plochinger unterlagen mit 28:48 (15:24). In Sachen Klassenverbleib sieht es immer düsterer aus. Mit 6:38 Punkten bleiben sie Vorletzter.

 

Fast 50 Gegentore – es war klar ersichtlich, wo vor allem das Problem des TVP lagen. Selbst erzielte 28 Treffer sind ein Wert, der in Ordnung geht. Nach Weinsberg reisten die Plochinger mit einem recht kleinen Kader. Eine Viertelstunde lang hielten sie mit, waren beim 7:9 noch dran – doch dann zogen die Weinsberger auf 14:8 etwas weiter davon und bis zur Pause mit 24:15 schon fast uneinholbar. Kapitän Axel Steffens ging mit sechs Treffern, davon drei von der Siebenmeterlinie, wieder einmal voran, daneben gab es gleich vier vierfache Torschützen. Kreisläufer und Abwehrspezialist Dusan Ilijin musste ab der 43. Minute nach seiner dritten Zweiminutenstrafe zusehen.

