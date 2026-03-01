Handball – Regionalliga: TVP kommt unter die Räder

In der Woche zuvor beim 36:37 gegen die HSG Willstätt/Hanauerland hatten die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen noch sehr knapp verloren. Beim TSV Weinsberg kamen sie nun so richtig unter die Räder: Die Plochinger unterlagen mit 28:48 (15:24). In Sachen Klassenverbleib sieht es immer düsterer aus. Mit 6:38 Punkten bleiben sie Vorletzter.

Fast 50 Gegentore – es war klar ersichtlich, wo vor allem das Problem des TVP lagen. Selbst erzielte 28 Treffer sind ein Wert, der in Ordnung geht. Nach Weinsberg reisten die Plochinger mit einem recht kleinen Kader. Eine Viertelstunde lang hielten sie mit, waren beim 7:9 noch dran – doch dann zogen die Weinsberger auf 14:8 etwas weiter davon und bis zur Pause mit 24:15 schon fast uneinholbar. Kapitän Axel Steffens ging mit sechs Treffern, davon drei von der Siebenmeterlinie, wieder einmal voran, daneben gab es gleich vier vierfache Torschützen. Kreisläufer und Abwehrspezialist Dusan Ilijin musste ab der 43. Minute nach seiner dritten Zweiminutenstrafe zusehen.

Schnell war also klar, dass es die fünfte Niederlage in Folge und das zwölfte Spiel hintereinander ohne Sieg geben würde. Am Ende wurde es dann deutlich. Den bislang letzten Saisonsieg, einen von bislang zwei, gab es Anfang November des vergangenen Jahres gegen den TSV Blaustein. Der steht mit 2:44 Punkten ganz hinten – und gastiert am kommenden Samstag in der Plochinger Schafhausäckerhalle.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Kilast (3), Hauff (4), Wilke (4), Schmid (4), Euchenhofer (2), Steffens (6/3), Pirner (4/1), Serrano, Kopf (1), Ilijin.