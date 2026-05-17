Handball-Relegation TSV Wolfschlugen fehlt ein Tor zum Aufstieg
Im Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die Regionalliga verliert der TSV Wolfschlugen gegen den HTV Meißenheim mit 34:35 und hat unterm Strich das Nachsehen.
Im Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die Regionalliga verliert der TSV Wolfschlugen gegen den HTV Meißenheim mit 34:35 und hat unterm Strich das Nachsehen.
Die Enttäuschung war riesengroß – mit 34:35 (18:20) unterlagen die Handballer des TSV Wolfschlugen dem HTV Meißenheim im entscheidenden Aufstiegsspiel zur Regionalliga. Das Hinspiel hatten die Wolfschlugener mit 31:30 noch für sich entschieden, am Ende gaben die mehr erzielten Auswärtstore den Ausschlag für die Gäste aus dem Ortenaukreis.