Handball-Relegation Wolfschlugen macht einen großen Schritt
Der TSV Wolfschlugen gewinnt das Hinspiel um den Aufstieg in die Regionalliga in Meißenheim mit 31:30. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn sind ebenfalls am Sonntag gefordert.
Der TSV Wolfschlugen gewinnt das Hinspiel um den Aufstieg in die Regionalliga in Meißenheim mit 31:30. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn sind ebenfalls am Sonntag gefordert.
Noch steht das Rückspiel am Sonntag in eigener Halle an. Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen aber haben einen ordentlichen Schritt in Richtung Regionalliga gemacht. Sie entschieden das Hinspiel der Aufstiegsrelegation beim HTV Meißenheim, dem Zweiten der Oberliga-Parallelstaffel, knapp mit 31:30 (15:15) für sich.