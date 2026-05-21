Die Handballer des SC Magdeburg sind vorzeitig am Ziel. Mit einem Sieg gegen Flensburg sichert sich der Spitzenreiter die Meisterschaft. Im Juni kann ein weiterer Titel hinzukommen.
Magdeburg - Gezittert, gekämpft und am Ende gejubelt: Der SC Magdeburg hat seinen ersten Meister-Matchball genutzt und den vierten gesamtdeutschen Titelgewinn vorzeitig perfekt gemacht. Der souveräne Tabellenführer der Handball-Bundesliga gewann das Topspiel gegen Verfolger SG Flensburg-Handewitt in letzter Sekunde mit 31:30 (13:13) und krönte sich wie 2001, 2022 und 2024 zum Champion. "Die Jungs sollen jetzt richtig die Sau rauslassen", gab Erfolgstrainer Bennet Wiegert nach dem Abpfiff den Party-Befehl.