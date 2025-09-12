Handball: SG Schozach-Bottwartal: Emotionales Wiedersehen mit zwei alten Bekannten

Am Samstagabend um 20 Uhr ist es endlich soweit: Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal eröffnen in der Langhanshalle die neue Saison. Gleich zum Auftakt wartet mit der TSG Ketsch als Zweitliga-Absteiger aber ein echter Prüfstein. Die Stimmung im Lager der SGSB-Frauen ist trotz der Mammutaufgabe bestens. „Wir haben mächtig Lust“, versichert Trainer Michael Walter vor dem ersten Pflichtspiel. Die Vorbereitungswoche verlief allerdings weiterhin nicht wirklich optimal. Da die Langhanshalle noch bis zum offiziellen Spielbetrieb am Samstag geschlossen bleibt, mussten die Frauen ihre Trainingseinheiten wiederum in anderen Hallen – zum Beispiel in Gronau und Untergruppenbach – abhalten. „Nicht die beste Lösung, aber wir machen das Beste daraus“, sagt Walter optimistisch.