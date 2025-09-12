 
  4. Emotionales Wiedersehen mit zwei alten Bekannten

Handball: SG Schozach-Bottwartal Emotionales Wiedersehen mit zwei alten Bekannten

Handball: SG Schozach-Bottwartal: Emotionales Wiedersehen mit zwei alten Bekannten
Elena Fabritz trägt statt des Trikots der SG Schozach-Bottwartal jetzt das der TSG Ketsch. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die SGSB-Frauen starten unter dem Langhans gegen die TSG Ketsch in der dritten Liga in die Handball-Saison. Zur Vorbereitung musste das Team in fremde Hallen ausweichen.

Am Samstagabend um 20 Uhr ist es endlich soweit: Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal eröffnen in der Langhanshalle die neue Saison. Gleich zum Auftakt wartet mit der TSG Ketsch als Zweitliga-Absteiger aber ein echter Prüfstein. Die Stimmung im Lager der SGSB-Frauen ist trotz der Mammutaufgabe bestens. „Wir haben mächtig Lust“, versichert Trainer Michael Walter vor dem ersten Pflichtspiel. Die Vorbereitungswoche verlief allerdings weiterhin nicht wirklich optimal. Da die Langhanshalle noch bis zum offiziellen Spielbetrieb am Samstag geschlossen bleibt, mussten die Frauen ihre Trainingseinheiten wiederum in anderen Hallen – zum Beispiel in Gronau und Untergruppenbach – abhalten. „Nicht die beste Lösung, aber wir machen das Beste daraus“, sagt Walter optimistisch.

 

Mit der TSG Ketsch kommt ein Gegner, der nach dem Zweitliga-Abstieg wohl nichts anderes im Blick hat, als schnellstmöglich wieder aufzusteigen. Vieles spricht dafür, dass die Kurpfalz Bären schon zum Saisonstart ein Ausrufezeichen setzen wollen. Doch die Schozach-Frauen wollen sich vorab nicht verunsichern lassen. Die Marschroute ist klar: „Unser Fokus liegt auf uns selbst. Wir wollen unser Spiel auf die Platte bringen“, so der Coach fokussiert.

Handball: Habo SG: Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Handball: Habo SG Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Florian von Gruchalla läuft in der kommenden Saison für den Verbandsligisten Handballregion Bottwar SG auf. Trotz Verletzungen und Urlauben hofft Trainer Jan Diller auf Fortschritte.

Einfach wird das nicht: Aktuelles Video-Material zur Analyse und Spielvorbereitung liegt den Schozach-Frauen nicht vor – und auch Walter weiß: „Da müssen wir wohl sowieso schon richtig, richtig gut sein, um was Zählbares rauszuholen.“ Dennoch stellt er klar: Die Walter-Sieben möchte auf jeden Fall alles reinwerfen und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Dabei setzen die Beilsteinerinnen auch auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen. Mit einem begeisterten Publikum im Rücken soll der Heimauftakt auf jeden Fall zu einem leidenschaftlichen Handballfest werden.

Interessant ist zudem das sicherlich auch emotionale Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Natascha und Elena Fabritz. Die beiden liefen in den vergangenen vier Jahren für die SGSB auf, tragen inzwischen aber wieder das Ketscher Trikot. Sie kennen das Beilsteiner Team und die Langhanshalle also in- und auswendig. Sicherlich wird das Fabritz-Paar die Bären bestens eingewiesen haben. Dennoch: Das Spiel muss erst gespielt werden.

Die SG Schozach-Bottwartal will Heimstärke ausspielen

Die Gastgeberinnen wollen gleich zum Auftakt jedenfalls so weit wie möglich ihre Heimstärke ausspielen und vor allem ihren Kampfgeist und ihren Teamspirit unter Beweis stellen. Sie wissen: Eine tolle Stimmung könnte die Langhanshalle am Samstagabend in einen echten Hexenkessel verwandeln.

Fraglich ist noch der Einsatz von Rückraumspielerin Nina Dierolf, die zuletzt über Kniebeschwerden klagte. Nicht mitwirken wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die erst kürzlich genesene Torhüterin Hanna Krause. Dafür erhält A-Jugend-Spielerin Samia Hornung die Chance, sich im Kader zu beweisen.

Vor dem Flug  kam der erste Herzinfarkt – nach der Landung der zweite

Erst im Urlaub diagnostiziert Vor dem Flug kam der erste Herzinfarkt – nach der Landung der zweite

Die Sterberate bei Infarkten geht zurück, doch die Anzeichen werden zu spät erkannt, warnt die Herzstiftung. Das trifft besonders auf Frauen zu – wie auf Andrea Marliani.
Von Regine Warth
Kreis Ludwigsburg: Sparzwang und Unsicherheit beim Deutschlandticket belasten ÖPNV im Kreis

Kreis Ludwigsburg Sparzwang und Unsicherheit beim Deutschlandticket belasten ÖPNV im Kreis

Die angespannte Haushaltslage im Kreis Ludwigsburg führt auch beim öffentlichen Nahverkehr zu Einschnitten. Ein beliebtes Angebot für Senioren wird nun gestrichen.
Von Julian Meier
Gegner des VfB Stuttgart: Noah Atubolu vom SC Freiburg – der beweglichste „Baumstamm" des Schwarzwalds

Gegner des VfB Stuttgart Noah Atubolu vom SC Freiburg – der beweglichste „Baumstamm“ des Schwarzwalds

Noah Atubolu vom SC Freiburg ist ein echter Modellathlet und gilt als künftiger Nationalkeeper: Der VfB Stuttgart fordert an diesem Samstag einen speziellen Typen.
Von Marco Seliger
Neuer Roman von Leif Randt: „Let's talk about feelings": Des Hipsters neue Kleider

Neuer Roman von Leif Randt „Let’s talk about feelings“: Des Hipsters neue Kleider

Die Feier eleganter Oberflächlichkeit in Leif Randts neuem Roman „Let’s talk about feelings“ kann einem auf die Nerven gehen – aber vielleicht trifft genau das den Nerv der Zeit.
Von Stefan Kister
Reparieren statt Wegwerfen: Das geheime Leben der Möbel

Reparieren statt Wegwerfen Das geheime Leben der Möbel

Stefan Thoma hat sich mit Leib und Seele kostbaren Designklassikern verschrieben. In seiner Breisacher Werkstatt verhilft der Restaurator mit seinem Team alten Stücken zu neuem Glanz
Von Kathrin Horster
Security-Konflikt: Ermittlungen laufen: Was wurde eigentlich aus den Schützen und Opfern von Tamm?

Security-Konflikt Ermittlungen laufen: Was wurde eigentlich aus den Schützen und Opfern von Tamm?

Anfang Mai attackierten Security-Mitarbeiter ihre Konkurrenten brutal. Obwohl die Täter bekannt scheinen, gibt es wohl noch keinen Ermittlungserfolg – nur zum Opfer gibt es Neues.
Von Emanuel Hege
Überfall in Stuttgart: Millionenraub im Wohnhaus – Opfer erst nach Stunden befreit

Überfall in Stuttgart Millionenraub im Wohnhaus – Opfer erst nach Stunden befreit

Offenbar gezielt ist ein älteres Ehepaar in bester Wohnlage von Einbrechern überfallen und ausgeraubt worden. Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr in Stuttgart.
Von Wolf-Dieter Obst
Faustball beim TSV Gärtringen: U12-Jungs belegen den siebten Platz bei der deutschen Meisterschaft in Brettorf

Faustball beim TSV Gärtringen U12-Jungs belegen den siebten Platz bei der deutschen Meisterschaft in Brettorf

Siebtbestes Team von insgesamt 20 teilnehmenden Mannschaften? Die Leistung der U12-Faustballer des TSV Gärtringen bei der deutschen Meisterschaft kann sich durchaus sehen lassen.
Von nie
Neues Schuljahr beginnt: Braucht es ein Handyim Klassenzimmer?

Neues Schuljahr beginnt Braucht es ein Handyim Klassenzimmer?

Handyregeln und Medienkompetenz werden nun Pflichtthemen für die Schulen. Dafür ist es höchste Zeit, meint Bärbel Krauß.
Von Bärbel Krauß
Tennis: TC Lichtenwald: Jung, zielstrebig und erfolgreich

Tennis TC Lichtenwald: Jung, zielstrebig und erfolgreich

TC Lichtenwald feiern mit einem Altersdurchschnitt von 17 Jahren den Aufstieg in die Verbandsliga – und haben da noch einiges vor.
Von Robin Kern
 