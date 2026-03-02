Handball SG Schozach-Bottwartal Niederlage und Sieg gegen Wolfschlugen für SGSB
Die Handballer der SG Schozach-Bottwartal sind nach dem 36:28 jetzt Tabellenzweiter, die Frauen können beim 26:32 nur punktuell mithalten gegen den TSV Wolfschlugen.
Der TSV Wolfschlugen war am Samstagabend zu Gast in der Langhanshalle in Beilstein – und das gleich doppelt. Sowohl die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal als auch die SG-Männer hatten es jeweils in ihren Spielen mit dem TSV zu tun. Mit unterschiedlichem Erfolg.