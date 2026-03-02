 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Niederlage und Sieg gegen Wolfschlugen für SGSB

Handball SG Schozach-Bottwartal Niederlage und Sieg gegen Wolfschlugen für SGSB

Handball SG Schozach-Bottwartal: Niederlage und Sieg gegen Wolfschlugen für SGSB
1
Rico Reichert (rotes Trikot) freut sich über zwei Punkte, Foto:  

Die Handballer der SG Schozach-Bottwartal sind nach dem 36:28 jetzt Tabellenzweiter, die Frauen können beim 26:32 nur punktuell mithalten gegen den TSV Wolfschlugen.

Der TSV Wolfschlugen war am Samstagabend zu Gast in der Langhanshalle in Beilstein – und das gleich doppelt. Sowohl die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal als auch die SG-Männer hatten es jeweils in ihren Spielen mit dem TSV zu tun. Mit unterschiedlichem Erfolg.

 

Zunächst mussten sich die SG-Frauen mit 26:32 gegen den TSV d geschlagen geben . Dabei taten sich die Gastgeberinnen vor allem in der ersten Hälfte schwer, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Bis zum ersten eigenen Treffer durch Sonja Christel dauerte es mehr als sechs Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lag die SG bereits mit 0:4 zurück. Die Gäste vergrößerten ihren Vorsprung mit zunehmender Spielzeit und führten zur Pause mit 19:13. Zu häufig waren die Angriffsbemühungen der Beilsteinerinnen in der gegnerischen Abwehr hängen geblieben.

SGSB-Frauen finden schwer ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel legte der TSV zunächst zwei Tore zum 21:13 nach. Ein Debakel schien sich anzukündigen. Doch dann kamen die Gastgeberinnen mit einem 6:0-Lauf auf zwei Tore zum 19:21 heran. In der Folgezeit zogen die Gäste dann aber erneut auf sechs Tore davon. Erneut zeigten die SG-Frauen jedoch eine Reaktion und holten Tor um Tor auf. Liv Fiederer verkürzte fünfeinhalb Minuten vor Schluss mit einem Wurf ins leere Tor auf 26:27. Es sollte allerdings der letzte Treffer der SG bleiben. Am Ende stand ein 26:32 auf der Anzeigetafel. Wolfschlugen festigte damit Platz zwei, die SG ist Achter. „Wir sind nicht gut gestartet, und dann erst spät ins Laufen gekommen“, so Trainer Michael Walter, der betonte, dass er seinen Spielerinnen Respekt dafür zolle, dass sie das Spiel zweimal fast gedreht hätten.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Hönig (2), Vogel, Siebert (1), Fiederer (1),Beh (5), Hees (4), Hofer, Bornhardt (3), Hornung (1), Dierolf (2), Christel (7), Brandecker, Waglöhner.

Die Männer der SG hingegen waren erfolgreicher. Zwar ging Wolfschlugen auch in dieser Begegnung zunächst in Führung, doch verlief das Spiel in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. Mehr als auf zwei Tore setzten sich die Gäste nie ab. In der Schlussphase vor der Pause drehten die Gastgeber das Ergebnis und gingen mit einer 16:15-Führung in die Kabine.

Starke Paraden von Keeper Fink

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren das Tempo und vergrößerten ihren Vorsprung stetig. Mitte der zweiten Halbzeit waren es beim 25:19 bereits sechs Tore. Doch nicht nur im Angriff agierten die SG-Männer sehr effektiv. In der Defensive zeigte Keeper Thomas Fink zahlreiche gute Paraden und trug so seinen Teil dazu bei, dass die Begegnung frühzeitig entschieden wurde. SG-Trainer Timo Stauch verriet nach dem Spiel, er habe seinem Team einen Sieg mit zehn Toren Vorsprung zugetraut. Das klappte nicht ganz, denn am Ende hieß es 36:28 für die SG.

Der Erfolg war dennoch auch in dieser Höhe sehr verdient. „Wir wussten, dass wir 60 Minuten hohes Tempo gehen müssen. Das haben wir getan. Egal, wer auf dem Feld stand, jeder hat alles reingeworfen“, lobte Stauch sein Team. Die SG ist nun Zweiter der Oberliga-Tabelle.

SG Schozach-Bottwartal: Fink, Ernst – Koch (1), Linder (6), Hornung, Kienzle (10/4), Gries (1), Reichert (6), Carpouzis (2/1), Stahl (4), Lehmann, Keller, Kornmann (2), Schulze (4)

Weitere Themen

Bezirksliga Enz/Murr: Team schenkt neuem Coach zum Debüt Dreier

Bezirksliga Enz/Murr Team schenkt neuem Coach zum Debüt Dreier

Nach schwieriger Woche und dem Abschied von Trainer Coach Steffen Leibold gelingt dem FC Marbach beim 2:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II der vierte Auswärtssieg.
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga: Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach

Handball 3. Liga Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach

Der SV Kornwestheim bleibt mit einem 42:32 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ungeschlagen und baut als Tabellenführer den Vorsprung auf sieben Punkte aus.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Pattonville holt Remis gegen kriselnden Tabellenführer Münchingen

Bezirksliga Enz/Murr Pattonville holt Remis gegen kriselnden Tabellenführer Münchingen

Wie Fußball-Bezirksligist SV Pattonville beim 2:2 gegen den TSV Münchingen zum zweiten Mal in Serie einen Punkt gegen ein Spitzenteam holt.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim nach Torgala auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern

Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim nach Torgala auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern

Das Team von Roberto Raimondo schlägt den AKV B.G. Ludwigsburg mit 11:0 und hat mit 81 Treffern nur sieben Tore weniger erzielt als der Bundesliga-Spitzenreiter.
Von Elke Rutschmann
Handball-Verbandsliga: Die Habo SG will die Wende einläuten

Handball-Verbandsliga Die Habo SG will die Wende einläuten

Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG haben den Tabellendritten zu Gast. Nach fünf Spielen ohne Punkt soll es diesmal klappen.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: SV Kornwestheim will zwei Serien verlängern

Fußball-Bezirksliga SV Kornwestheim will zwei Serien verlängern

Der SV Kornwestheim will gegen den AKV B.G. Ludwigsburg seine Siegesserie ausbauen und kein Gegentor kassieren. Trainer Raimondo warnt aber.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Trainer-Rauswurf, Mannschaft tritt zurück – Chaos bei Gegner des SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Trainer-Rauswurf, Mannschaft tritt zurück – Chaos bei Gegner des SV Pattonville

Nach dem Rauswurf des Erfolgstrainers ist die Mannschaft des TSV Münchingen zurückgetreten. Statt des Spitzenreiters spielt am Sonntag eine B-Elf.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Regionalliga: Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner

Fußball-Regionalliga Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner

Der SGV Freiberg will mit Sieg an Regionalliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach dranbleiben.
Von Elke Rutschmann
SG Schozach-Bottwartal: Zweimal Wolfschlugen schlagen

SG Schozach-Bottwartal Zweimal Wolfschlugen schlagen

Doppel-Heimspieltag der SG Schozach-Bottwartal mit Familien-Tag in der Langhanshalle. Sowohl die Männer als auch die Frauen müssen es mit dem TSV Wolfschlugen aufnehmen.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Marbachs Trainer Leibold tritt zurück – Stürmer Makrigiannis übernimmt

Bezirksliga Enz/Murr Marbachs Trainer Leibold tritt zurück – Stürmer Makrigiannis übernimmt

Bezirksligist FC Marbach schlug zuletzt den Tabellenführer TSV Münchingen. Inzwischen sind die beiden Trainer aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr im Amt.
Von Elke Rutschmann
Weitere Artikel zu Aufstieg
 
 