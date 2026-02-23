In der Pause haben einige der 150 Zuschauer in der Zeppelinhalle womöglich nur noch über die Höhe des Sieges spekuliert. Die Handballer des SV Fellbach lagen am Sonntagabend zur Halbzeit im Verbandsliga-Spiel gegen den Tabellenvorletzten SV Remshalden zu diesem Zeitpunkt schon mit 23:14 vorn. „Doch dann haben wir den Gegner wieder stark gemacht, ihn zurück ins Spiel gebracht. Und wir haben uns zu wenig bewegt“, sagte Frank Schmid, der Trainer der Gastgeber. Am Ende durfte er sich zwar über den 38:36-Sieg freuen, hatte aber fünf Minuten vor Schluss in einer Auszeit doch noch einmal eingreifen müssen und die Taktik angepasst. Die Gäste um den 15-fachen Torschützen Alexander Fellmeth waren bis auf 33:35 herangekommen, weil der Fellbacher Mannschaft im Angriff so ein wenig die Luft ausgegangen war. Sie hatte in den zehn Minuten zuvor lediglich zwei Treffer markiert.

Die SVF-Handballer mühen sich zum Sieg Im ersten Spielabschnitt hatten Joe Traub, mit elf Treffern bester Werfer seines Teams, und seine Mitspieler noch alles im Griff. Da war die Abwehr noch zupackend. „Wir haben uns in der Kabine auch vorgenommen, das mit in die zweite Hälfte zu nehmen“, sagte Frank Schmid. Doch das misslang. Und so mühten die Handballer des SV Fellbach sich am Ende zum Heimsieg. Sie waren ohne Cedric Freudenreich und auch ohne Magnus Dierl angetreten. Am Samstag, 19.30 Uhr, gastiert der Tabellenvierte bei der HSG Böblingen/Sindelfingen. Das Hinspiel Anfang November des vergangenen Jahres hatte er, es war ebenfalls eine torreiche Begegnung, in der Zeppelinhalle mit 36:35 (20:16) gewonnen. SV Fellbach: Beck, Osap – Joe Traub (11/4), Wente (8), Mergenthaler (4), Waldraff (4), Schauer (3), Spiertz (3), Spindler (3), Georg (1), Pick (1), Kapp.