Wenn der Trainer früh im Spiel eine Auszeit nimmt, ist das meist ein Indiz dafür, dass ihm etwas Grundlegendes missfällt. Frank Schmid versammelte seine Handballer des SV Fellbach am Samstagabend bereits in der zwölften Spielminute wieder um sich. Nach einer 5:3-Führung lag seine Mannschaft gegen die Gäste des TV Spaichingen plötzlich mit 5:6 zurück. Grund genug für den Coach, eine Spielpause einzufordern. Hernach lief es besser, es sollte der einzige Rückstand in dieser Begegnung sein. Am Ende setzten die Gastgeber sich mit 33:28 (15:15) durch und feierten am fünften Spieltag in der Verbandsliga ihren vierten Saisonsieg. „Das war ein kniffliges Spiel. Wir wollten oft zu früh zu viel, hatten keinen Spielfluss und haben uns deshalb gegen eine gute Abwehr schwer getan. Wir durften uns nie sicher fühlen“, sagte Frank Schmid.

Mitte der zweiten Hälfte in der Abwehr stabiler Tatsächlich konnten die Fellbacher Handballer sich zwar immer wieder ein wenig absetzen, vertändelten dann aber häufig den Ball und ließen den Gegner damit zurückkommen. In der Mitte der zweiten Spielhälfte konnten die Gastgeber ihren Vorsprung etwas deutlicher ausbauen, weil sie in der Abwehr stabiler agierten und vorn eben nicht mehr so viele Tormöglichkeiten ausließen. Zwischen den Pfosten glänzte Tormann Yannik Beck – sein Trainer zählte insgesamt 17 Paraden.

Von fast allen Positionen torgefährlich

Das Team des SV Fellbach gewann diese Begegnung mit dem Verbund des TV Spaichingen letztlich auch deshalb, weil es von fast allen Positionen aus torgefährlich war. Das zeigt auch die Trefferverteilung. Magnus Dierl war mit sieben Toren der Treffsicherste, aber auch Jan Spindler (5), Felix Wente (5), Mika Schauer (4), Joe Traub (4), Louis Waldraff (4) und Luca Spiertz trugen zum ausgeglichenen Trefferbild bei. Der Abwehrverbund stabilisierte sich im Laufe des Spiels, auch wenn er kurzfristig krankheitsbedingt auf Cedric Freudenreich verzichten musste. In den finalen Spielminuten kamen die Gäste noch einmal bis auf drei Tore heran, doch mehr war für sie am Samstag nicht drin.

Mit diesem Sieg bleiben die Handballer des SV Fellbach in der Spitzengruppe der Verbandsliga. Am nächsten Sonntag (17 Uhr, Stegwiesenhalle in Geradstetten) steht das Gastspiel bei der SV Remshalden an. SV Fellbach: Beck, Osap – Dierl (7), Spindler (5), Wente (5), Schauer (4), Joe Traub (4/3), Waldraff (4), Spiertz (3), Mergenthaler (1), Bartsch, Baum, Georg, Kapp, Pick.