Handball: SV Fellbach: Ein spannendes Team
Frank Schmid freut sich auf die neuen Herausforderungen. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach haben in der Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison schon viel Selbstvertrauen gesammelt.

19 Tage sind es noch, ehe die Handballer des SV Fellbach um ihren Trainer Frank Schmid das erste Punktspiel in der neuen Verbandsliga-Saison bestreiten. Zum Auftakt geht es rund 40 Kilometer in Richtung Osten, wo am Sonntag, 21. September, 17 Uhr, die Spielgemeinschaft aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen (TSV Allowa) in der Sporthalle Alfdorf als Gastgeber wartet. „Es ist gut, dass wir noch zweieinhalb Wochen Zeit haben, um einige Dinge einzustudieren. Aber prinzipiell sind wir schon bereit für die neuen Aufgaben“, sagt Frank Schmid.

 

Noch drei Testspiele

Verletzte gibt es im 16-köpfigen Kader derzeit keine. Und das soll nach Möglichkeit auch noch nach dem Trainingstag am kommenden Samstag in eigener Halle und den beiden noch anstehenden Testspielen gegen die SG Degmarn-Oedheim und den HC Winnenden so sein.

Imre Czinkoczi neuer Co-Trainer

Schon seit dem 26. Juni bereitet Frank Schmid gemeinsam mit dem neuen Co-Trainer Imre Czinkoczi, 50 und zuletzt bei der SG Weinstadt tätig, die SVF-Handballer auf die neue Spielzeit vor – in vielen Trainingseinheiten und mit vielen Freundschaftsspielen. Eines davon fand in Ottobeuren im Allgäu gegen den heimischen Ex-Drittligisten TSV statt, der allerdings inzwischen selbst nur noch in der bayerischen Oberliga vertreten ist. „Da haben wir sehr lange und sehr gut mitgehalten“, sagt Frank Schmid. Zwar verlor seine Entourage am Ende mit drei Toren gegen die Mannschaft um Trainer Gerd Römer, der einst mit Kurt Reusch das Trainerteam der Göppinger Handball-Profis gebildet hatte, gleichzeitig haben die Spieler aber eine große Portion Selbstvertrauen für die neue Spielzeit gesammelt.

Wieder Derby gegen einen Stadtrivalen

In der neuen Runde gibt es zweimal das mit viel Spannung erwartete Derby gegen den Oberliga-Absteiger und Stadtrivalen TV Oeffingen (siehe Artikel links). Und mit den Begegnungen gegen die Sportfreunde Schwaikheim und die SV Remshalden stehen aufgrund der Nähe weitere reizvolle Duelle im Spielplan. Ganz neu sind hingegen innerhalb des neu fusionierten baden-württembergischen Handballverbands die Auswärtsfahrten in den Nord-Schwarzwald und in Richtung Schwäbische Alb, wo der badische Oberliga-Absteiger SG Freudenstadt/Baiersbronn, die HSG Rottweil und die TG Schömberg als bislang völlig unbekannte Gegner warten. Die weiteste Anfahrt haben die Fellbacher mit rund 120 Kilometern nach Spaichingen. „Wir kennen keines dieser Teams, aber wir sind froh, dass wir nicht noch weiter bis nach Südbaden fahren müssen“, sagt Frank Schmid.

Ein Platz im oberen Tabellendrittel soll es werden

Nach dem neunten Rang in der vergangenen Saison peilt der Fellbacher Trainer, der beim SVF in seine zweite Saison geht, diesmal einen Platz im oberen Tabellendrittel an, also unter den besten sechs Ensembles.

Sehr gut integriert sind bereits die Zugänge Dominik Osap (Team Stuttgart, A-Jugend), Vincent Pick, Louis Waldraff (beide vom Landesligisten TSB Schwäbisch Gmünd II) und der Rückkehrer Magnus Dierl (TSV Deizisau), der nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile wieder voll belastbar ist. „Ich freue mich auf eine interessante Saison mit vielen unbekannten Gegnern und einer spannenden eigenen Mannschaft“, sagt Frank Schmid.

