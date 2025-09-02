Handball: SV Fellbach Ein spannendes Team
Die Handballer des SV Fellbach haben in der Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison schon viel Selbstvertrauen gesammelt.
19 Tage sind es noch, ehe die Handballer des SV Fellbach um ihren Trainer Frank Schmid das erste Punktspiel in der neuen Verbandsliga-Saison bestreiten. Zum Auftakt geht es rund 40 Kilometer in Richtung Osten, wo am Sonntag, 21. September, 17 Uhr, die Spielgemeinschaft aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen (TSV Allowa) in der Sporthalle Alfdorf als Gastgeber wartet. „Es ist gut, dass wir noch zweieinhalb Wochen Zeit haben, um einige Dinge einzustudieren. Aber prinzipiell sind wir schon bereit für die neuen Aufgaben“, sagt Frank Schmid.