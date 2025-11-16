Der Plan ist am Ende aufgegangen. Mit 31:29 (14:15) haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am Samstagabend die TSF Ditzingen besiegt, nachdem sie in der 40. Minute noch mit 16:22 in Rückstand gelegen hatten. In den letzten 20 Minuten brachte dann aber der SVF-Trainer Frank Schmid den siebten Feldspieler auf den Platz und wechselte zudem Yannik Beck wieder ins Tor zurück, der in den ersten 15 Minuten lediglich zwei Paraden vorzuweisen hatte und hernach dem jungen Dominik Osap den Vortritt lassen musste. Beck hielt schließlich noch elf weitere Bälle, nachdem ihn SVF-Co-Trainer Imre Czinkoczi kurz vor der Einwechslung mit der eher beiläufigen Bemerkung „Das Torwart-Duell verlieren wir heute auch noch“ entsprechend angestachelt haben dürfte.

Magnus Dierl ist der Schlussphase nicht zu halten „Wir haben uns über das 7:6 ins Spiel zurückgekämpft“, sagte Frank Schmid nach der Schlusssirene. In Überzahl trafen vorn entweder die beiden am Kreis agierenden Cedric Freudenreich und Felix Mergenthaler oder der an diesem Abend gut aufgelegte Magnus Dierl. Der Rückraumspieler war in der Schlussviertelstunde vor den rund 150 Zuschauern in der Zeppelinhalle überhaupt nicht mehr aufzuhalten und kam am Ende auf neun Treffer.

Keinen Zugriff auf den Ditzinger Angriff vor der Pause

Aber nicht nur im Angriff lief es nach dem Taktikwechsel bei den Fellbachern besser. Auch die Abwehr stand nun wesentlich stabiler, nachdem sie in den ersten 30 Minuten überhaupt keinen Zugriff auf die Ditzinger Angreifer hatte. Blieben die Fellbacher passiv an der Sechs-Meter-Linie stehen, trafen die Gäste fast nach Belieben aus dem Rückraum; gingen sie die Werfer offensiv an, folgte das Anspiel an den dann zumeist freien Kreisläufer. Die Folge: nach 18 Minuten lagen die Gastgeber mit 7:10 hinten. Nach einer Auszeit brachte Schmid in Mergenthaler, Louis Waldraff und Joe Traub drei neue Kräfte, von denen vor allem Letztgenannter gleich zu überzeugen wusste. Mit drei Toren in Folge brachte Traub sein Team wieder auf 11:12 heran, Waldraff schaffte dann sogar das 12:12 (25.). Mit 14:15 aus Sicht der Fellbacher wurden die Seiten gewechselt.

Die Schlussphase ist nichts für schwache Nerven

Die Pause indes tat den Fellbachern nicht gut. In der 40. Minute lagen sie, wie bereits erwähnt, mit 16:22 hinten. Die Umstellung leitete dann die Wende ein. Bis zum 23:23 (49.) gelang den Gästen nur noch ein Treffer, beim 25:24 (52.) lag der SVF erstmals seit dem 5:4 (11.) wieder vorn. Die Schlussphase war dann nichts für schwache Nerven. Nach dem 29:26 glichen die Gäste noch einmal zum 29:29 aus (59.), ehe Freudenreich und Maximilian Kapp mit ihren Toren den siebten Sieg im neunten Spiel klar machten.

SV Fellbach: Beck, Osap – Dierl (9), Wente (5), Freudenreich (4), Mergenthaler (4), Spindler (3), Traub (3), Pick (1), Waldraff (1), Kapp (1), Bartsch, Georg.