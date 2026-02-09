Handball: SV Fellbach Nach der Pause mehr Körner als die Gegner
Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Sonntag in der Verbandsliga beim TV Spaichingen mit 29:23 durch.
Frank Schmid hat im Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag elf Handballer des SV Fellbach um sich versammeln können. Das sind deutlich mehr als in den Wochen zuvor, da zahlreiche Akteure krankheitsbedingt ausgefallen waren. So eine gemeinsame Trainingseinheit kann durchaus förderlich sein für einen erfolgreichen Auftritt im Spielbetrieb. Am Sonntagabend haben die Fellbacher Handballer beim Tabellenneunten TV Spaichingen mit 29:23 (14:12) gewonnen und sich damit im Klassement der Verbandsliga wieder auf den vierten Rang vorgeschoben. „Wir haben es zunächst verpasst, richtig wegzuziehen, aber hinten raus haben wir gemerkt, dass den Gegnern ein wenig die Körner ausgehen“, sagte Frank Schmid, der Trainer des SVF.