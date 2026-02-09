 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Nach der Pause mehr Körner als die Gegner

Handball: SV Fellbach Nach der Pause mehr Körner als die Gegner

Handball: SV Fellbach: Nach der Pause mehr Körner als die Gegner
1
Zufrieden mit dem jüngsten Auftritt: SVF-Trainer Frank Schmid Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Sonntag in der Verbandsliga beim TV Spaichingen mit 29:23 durch.

Frank Schmid hat im Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag elf Handballer des SV Fellbach um sich versammeln können. Das sind deutlich mehr als in den Wochen zuvor, da zahlreiche Akteure krankheitsbedingt ausgefallen waren. So eine gemeinsame Trainingseinheit kann durchaus förderlich sein für einen erfolgreichen Auftritt im Spielbetrieb. Am Sonntagabend haben die Fellbacher Handballer beim Tabellenneunten TV Spaichingen mit 29:23 (14:12) gewonnen und sich damit im Klassement der Verbandsliga wieder auf den vierten Rang vorgeschoben. „Wir haben es zunächst verpasst, richtig wegzuziehen, aber hinten raus haben wir gemerkt, dass den Gegnern ein wenig die Körner ausgehen“, sagte Frank Schmid, der Trainer des SVF.

 

Frank Schmid peil den dritten Platz im Abschlussklassement an

Dieser vierte Tabellenplatz hat am Ende keine sportliche Relevanz, genau so wenig wie der dritte Rang. Und doch möchte Frank Schmid bis zum Ende der Saison noch einen Platz nach oben klettern, das hat er als Ziel ausgegeben. Auf den ersten beiden Positionen sind die Mannschaften des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen und des TV Oeffingen wohl schon zu weit enteilt, als dass der Fellbacher Verbund noch in das Aufstiegsrennen einsteigen könnte.

Der Trainer ist besonders mit der Abwehrarbeit zufrieden

Joe Traub war am Sonntag vor den rund 150 Zuschauern in der Sporthalle Unterbach in Spaichingen mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer seines Teams. Sechs dieser Tore erzielte er per Siebenmeter. Wobei er vom Strich auch dreimal vergab, sehr ungewohnt für ihn. Doch diese Fehlwürfe hatten auf den Ausgang dieser Begegnung keinen Einfluss. Zu überlegen agierten die Gäste nach der Pause. Speziell mit der Abwehrarbeit war Frank Schmid zufrieden: „Wir haben das gezeigt, was wir bei der Niederlage zuvor hatten vermissen lassen.“ Das jüngste Heimspiel gegen den Tabellensechsten HB Ludwigsburg hatten die Handballer des SV Fellbach mit 33:40 verloren und waren dabei zu oft im „Sekundenschlaf“ (Frank Schmid) versunken. Am Sonntagabend zu ungewohnt später Stunde war seine Mannschaft dagegen hellwach und durfte sich auf der längeren Heimfahrt dann über den zehnten Saisonsieg freuen.

Das nächste Heimspiel findet am 22. Februar statt

Am Montag hat Frank Schmid seinen Spielern trainingsfrei gegeben. Es steht in der Verbandsliga ein spielfreies Wochenende an. Wenn es nach Frank Schmid geht sollen die Übungseinheiten dann wieder mit mindestens elf Akteuren stattfinden. Am 22. Februar steht in der Zeppelinhalle das nächste Heimspiel an – gegen den Tabellenvorletzten SV Remshalden.

SV Fellbach: Beck, Osap – Joe Traub (10/6), Waldraff (6), Schauer (3), Spiertz (3), Wente (3), Dierl (2), Spindler (2), Georg, Kapp, Mergenthaler, Pick.

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Hinten energisch, vorn effektiv

Basketball Pro B: SV Fellbach Hinten energisch, vorn effektiv

Die Basketballer des SV Fellbach erlauben dem Tabellenzweiten BBC Coburg nur 63 Punkte und gewinnen nach einer bemerkenswerten Vorstellung mit 78:63.
Von Maximilian Hamm
SV Fellbach: Kiss: Mehr Bewegung ins Bildungssystem

SV Fellbach: Kiss Mehr Bewegung ins Bildungssystem

Seit 25 Jahren leitet Wolfgang Liedtke die Kindersportschule des SV Fellbach, in der aktuell rund 700 Mädchen und Jungen motorisch gefördert werden.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Der Coach drückt die Notfallbremse

Handball: TSV Schmiden Der Coach drückt die Notfallbremse

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen das Spitzenspiel gegen den HTV Meißenheim mit 34:29 und sind nun alleinige Tabellenführer in der Staffel 1 der Oberliga.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Nächste Pflichtaufgabe erfüllt

Handball: TV Oeffingen Nächste Pflichtaufgabe erfüllt

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen am Samstagabend bei der TG Schömberg deutlich mit 35:25.
Von Susanne Degel
Gerätturnen: TSV Schmiden: Nikita Sirosh ist zurück an den Geräten

Gerätturnen: TSV Schmiden Nikita Sirosh ist zurück an den Geräten

Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden starten an diesem Samstag beim VfL Kirchheim II in die neue Saison. Yasir Al-Dulaimi ist jetzt Trainer.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Tabellenführer gegen Tabellenführer

Handball: TSV Schmiden Tabellenführer gegen Tabellenführer

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen an diesem Freitagabend, 20.30 Uhr, das punktgleiche Team des HTV Meißenheim zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Stetten: Für die Besten noch nicht gut genug

Handball: TV Stetten Für die Besten noch nicht gut genug

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am Samstagabend vor knapp 300 Zuschauern das Heimspiel gegen den Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II mit 28:30 (12:14).
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Der Gegner setzt den Schlusspunkt

Basketball Pro B: SV Fellbach Der Gegner setzt den Schlusspunkt

Die Basketballer des SV Fellbach sind mit den Köpfen schon in der Verlängerung, doch dann treffen die Gastgeber der TSV Oberhaching Tropics doch noch zum 88:86-Sieg.
Von Maximilian Hamm
Volleyball: SV Fellbach: Leistungen stimmen, Ergebnisse nicht

Volleyball: SV Fellbach Leistungen stimmen, Ergebnisse nicht

Die Volleyballerinnen des SVF verlieren in der Regionalliga gleich zweimal – 2:3 gegen das Team der Volleyball Akademie und auch gegen den TV Bretten.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Ein Unentschieden – besser als nichts

Handball: TSV Schmiden Ein Unentschieden – besser als nichts

Die Handballer des TSV Schmiden und der SG Heidelsheim/Helmsheim trennen sich mit einem 33:33-Remis.
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 