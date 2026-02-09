Frank Schmid hat im Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag elf Handballer des SV Fellbach um sich versammeln können. Das sind deutlich mehr als in den Wochen zuvor, da zahlreiche Akteure krankheitsbedingt ausgefallen waren. So eine gemeinsame Trainingseinheit kann durchaus förderlich sein für einen erfolgreichen Auftritt im Spielbetrieb. Am Sonntagabend haben die Fellbacher Handballer beim Tabellenneunten TV Spaichingen mit 29:23 (14:12) gewonnen und sich damit im Klassement der Verbandsliga wieder auf den vierten Rang vorgeschoben. „Wir haben es zunächst verpasst, richtig wegzuziehen, aber hinten raus haben wir gemerkt, dass den Gegnern ein wenig die Körner ausgehen“, sagte Frank Schmid, der Trainer des SVF.

Frank Schmid peil den dritten Platz im Abschlussklassement an Dieser vierte Tabellenplatz hat am Ende keine sportliche Relevanz, genau so wenig wie der dritte Rang. Und doch möchte Frank Schmid bis zum Ende der Saison noch einen Platz nach oben klettern, das hat er als Ziel ausgegeben. Auf den ersten beiden Positionen sind die Mannschaften des TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen und des TV Oeffingen wohl schon zu weit enteilt, als dass der Fellbacher Verbund noch in das Aufstiegsrennen einsteigen könnte.

Der Trainer ist besonders mit der Abwehrarbeit zufrieden

Joe Traub war am Sonntag vor den rund 150 Zuschauern in der Sporthalle Unterbach in Spaichingen mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer seines Teams. Sechs dieser Tore erzielte er per Siebenmeter. Wobei er vom Strich auch dreimal vergab, sehr ungewohnt für ihn. Doch diese Fehlwürfe hatten auf den Ausgang dieser Begegnung keinen Einfluss. Zu überlegen agierten die Gäste nach der Pause. Speziell mit der Abwehrarbeit war Frank Schmid zufrieden: „Wir haben das gezeigt, was wir bei der Niederlage zuvor hatten vermissen lassen.“ Das jüngste Heimspiel gegen den Tabellensechsten HB Ludwigsburg hatten die Handballer des SV Fellbach mit 33:40 verloren und waren dabei zu oft im „Sekundenschlaf“ (Frank Schmid) versunken. Am Sonntagabend zu ungewohnt später Stunde war seine Mannschaft dagegen hellwach und durfte sich auf der längeren Heimfahrt dann über den zehnten Saisonsieg freuen.

Das nächste Heimspiel findet am 22. Februar statt

Am Montag hat Frank Schmid seinen Spielern trainingsfrei gegeben. Es steht in der Verbandsliga ein spielfreies Wochenende an. Wenn es nach Frank Schmid geht sollen die Übungseinheiten dann wieder mit mindestens elf Akteuren stattfinden. Am 22. Februar steht in der Zeppelinhalle das nächste Heimspiel an – gegen den Tabellenvorletzten SV Remshalden.

SV Fellbach: Beck, Osap – Joe Traub (10/6), Waldraff (6), Schauer (3), Spiertz (3), Wente (3), Dierl (2), Spindler (2), Georg, Kapp, Mergenthaler, Pick.