Handball: SV Fellbach Nicht zu 100 Prozent bei der Sache
Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach verbuchen gegen die Gäste von HB Ludwigsburg die zweite Heimniederlage in dieser Saison – 33:40 (13:18).
30-24-28-35-29-28-33 – so viele Gegentore haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach in den ersten sieben Heimspielen dieser Saison hinnehmen müssen. Und dabei nur einmal, bei der knappen 32:33-Niederlage im Stadtderby gegen den TV Oeffingen, verloren. Am Samstag hat das Team um den Trainer Frank Schmid vor rund 150 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle 40 Gegentreffer von den Gästen von HB Ludwigsburg eingeschenkt bekommen – und verloren. Es war die zweite Heimniederlage in Folge, weil die Gastgeber selbst nur 33-mal getroffen haben. In fünf der ersten sieben Spiele hätte diese Toranzahl erneut zum Sieg gereicht, einmal immerhin zu einem Unentschieden. „Wir waren diesmal einfach nicht zu 100 Prozent mit dem Kopf bei der Sache“, sagt Frank Schmid. Seine Akteure, die das Hinspiel Mitte Oktober noch mit 33:32 gewonnen hatten, seien immer diesen einen berühmten Schritt zu spät gewesen und hätten überdies viel verworfen.