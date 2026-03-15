Die Treffer der Fellbacher Handballer in der ersten Spielhälfte lassen sich fast an einer Hand abzählen. Sieben. Ein mickriger Wert für eine Mannschaft, die in der Verbandsliga den dritten Platz erreichen möchte. Doch nach der Pause steigerte das Team des SV Fellbach sich ein wenig und kam den gastgebenden TSF Ditzingen, die noch gegen den Abstieg kämpfen, sogar wieder recht nahe. Am Ende mussten die Gäste aber am Samstag in der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen eine 26:28-Niederlage einstecken. „Die erste Hälfte war unterirdisch, das war insgesamt ein schwaches Spiel von beiden“, sagte der SVF-Trainer Frank Schmid.

Anfällig für Leistungsschwankungen Auf seiner Seite zählte er 23 Fehlwürfe und zehn technische Fehler, wahrlich eine mangelhafte Statistik. Selbstverständlich macht sich bei den Fellbacher Handballern das Fehlen von Cedric Freudenreich und von Magnus Dierl bemerkbar. Das macht die Mannschaft noch anfälliger für Leistungsschwankungen, wie sie in dieser Saison schon häufiger vorgekommen sind. „Wir sind eben noch nicht so weit; uns fehlt noch etwas, um auch solche Spiele für uns zu entscheiden“, sagte Frank Schmid.

Es stehen noch die Partien gegen die drei besten Teams an

Nun bleibt ja in dieser Saison nicht mehr viel Zeit, an diesem Zustand etwas Entscheidendes zu ändern. Sechs Spiele vor Rundenschluss hat das Team um Felix Wente, am Samstagabend mit sieben Treffern der erfolgreichste Werfer, mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Auch die Abstiegsränge sind weit weg. Doch es stehen eben auch noch die Begegnungen mit den drei besten Mannschaften der Liga auf dem Programm. Gleich am Samstag, 20 Uhr, empfangen die Handballer des SV Fellbach den Tabellendritten HSG Rottweil. Am 18. April ist das Stadtderby gegen den Tabellenzweiten TV Oeffingen ganz dick im Kalender markiert. Und eine Woche später gastiert der Ligaprimus TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen in der Fellbacher Zeppelinhalle. Frank Schmid hofft, dass bei diesen Spielen die Motivation und das Engagement deutlich besser ausgeprägt sein werden als sie es zuletzt in Ditzingen waren.

SV Fellbach: Osap, Beck – Wente (7), Joe Traub (6/1), Schauer (5), Spindler (3), Pick (2), Waldraff (2/2), Mergenthaler (1), Georg, Kapp, Spiertz.