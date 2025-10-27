Nach sechs Spielen ist noch nicht ganz klar, wohin der Weg für die Handballer des SV Fellbach in dieser Verbandsliga führt. Nach der Auftaktniederlage beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen hat der Verbund um den Trainer Frank Schmid fünfmal nacheinander gewonnen – zuletzt am Sonntagabend mit 34:24 bei der SV Remshalden – und steht auf dem dritten Rang. „Wir sind ein starker Verfolger“, sagte der Coach mit einem Schmunzeln. Er ist sich eben auch noch nicht sicher, ob seine Mannschaft mit den beiden – verlustpunktfreien – Spitzenteams TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen und TV Oeffingen mitgehen kann oder sich eben doch in das breite Mittelfeld einreihen wird. Bei ihrem Auftritt am Sonntag hat sie jedenfalls gezeigt, dass zwischen ihr und dem Tabellenvorletzten SV Remshalden eine Riesenlücke besteht.

Schnelle 9:3-Führung Die Gäste aus Fellbach sind gut ins Spiel gekommen, führten schnell mit 9:3. „Dann hatten wir ab und zu einen Spannungsabfall, haben uns anstecken lassen vom Gegner“, sagte Frank Schmid. Allerdings blieben diese kurzen Schwankungen ohne Folgen, denn die Fellbacher Handballer fanden immer wieder zurück zu ihrem Spiel und bauten ihren Vorsprung folglich erneut aus. Im Besonderen aus dem Rückraum waren sie treffsicher. Felix Wente, Joe Traub und Jan Spindler erzielten zusammen 21 Tore. Für sie und ihre Mitstreiter stehen jetzt vier Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld auf dem Programm. Spätestens danach wird auch Frank Schmid wissen, wohin der Weg für die Handballer des SV Fellbach in dieser Verbandsliga führen wird. SV Fellbach: Beck, Osap – Wente (8), Joe Traub (8/4), Spindler (5), Spiertz (4), Schauer (3), Dierl (2), Mergenthaler (2), Kapp (1), Pick (1), Bartsch, Baum, Georg, Waldraff.