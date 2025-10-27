 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Souverän trotz Spannungsabfall

Handball: SV Fellbach Souverän trotz Spannungsabfall

Handball: SV Fellbach: Souverän trotz Spannungsabfall
1
Die Fellbacher Handballer trafen jüngst häufig ins Netz. Foto: IMAGO/Eibner

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen am Sonntag bei der SV Remshalden am Ende klar mit 34:24

Nach sechs Spielen ist noch nicht ganz klar, wohin der Weg für die Handballer des SV Fellbach in dieser Verbandsliga führt. Nach der Auftaktniederlage beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen hat der Verbund um den Trainer Frank Schmid fünfmal nacheinander gewonnen – zuletzt am Sonntagabend mit 34:24 bei der SV Remshalden – und steht auf dem dritten Rang. „Wir sind ein starker Verfolger“, sagte der Coach mit einem Schmunzeln. Er ist sich eben auch noch nicht sicher, ob seine Mannschaft mit den beiden – verlustpunktfreien – Spitzenteams TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen und TV Oeffingen mitgehen kann oder sich eben doch in das breite Mittelfeld einreihen wird. Bei ihrem Auftritt am Sonntag hat sie jedenfalls gezeigt, dass zwischen ihr und dem Tabellenvorletzten SV Remshalden eine Riesenlücke besteht.

 

Schnelle 9:3-Führung

Die Gäste aus Fellbach sind gut ins Spiel gekommen, führten schnell mit 9:3. „Dann hatten wir ab und zu einen Spannungsabfall, haben uns anstecken lassen vom Gegner“, sagte Frank Schmid. Allerdings blieben diese kurzen Schwankungen ohne Folgen, denn die Fellbacher Handballer fanden immer wieder zurück zu ihrem Spiel und bauten ihren Vorsprung folglich erneut aus. Im Besonderen aus dem Rückraum waren sie treffsicher. Felix Wente, Joe Traub und Jan Spindler erzielten zusammen 21 Tore.

Für sie und ihre Mitstreiter stehen jetzt vier Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld auf dem Programm. Spätestens danach wird auch Frank Schmid wissen, wohin der Weg für die Handballer des SV Fellbach in dieser Verbandsliga führen wird. SV Fellbach: Beck, Osap – Wente (8), Joe Traub (8/4), Spindler (5), Spiertz (4), Schauer (3), Dierl (2), Mergenthaler (2), Kapp (1), Pick (1), Bartsch, Baum, Georg, Waldraff.

Weitere Themen

Handball: TV Oeffingen: Nur ein Spitzenteam im Spitzenspiel

Handball: TV Oeffingen Nur ein Spitzenteam im Spitzenspiel

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich am Sonntag bei den TSF Ditzingen souverän mit 27:19 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Kein Punkt für den Sohn, ein Punkt für den Vater

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Kein Punkt für den Sohn, ein Punkt für den Vater

Niklas Weiß verliert mit dem SV Fellbach, Markus Weiß spielt mit dem TV Weiler/Rems unentschieden.
Von Susanne Degelund Eva Herschmann
Ringen: SV Fellbach: Die Jugend behält die Oberhand

Ringen: SV Fellbach Die Jugend behält die Oberhand

Mit 21:14 Punkten besiegen die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstagabend die ersatzgeschwächte Gästeschar des VfL Obereisesheim.
Von Michael Käfer
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Erfolg gegen den Primus

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolg gegen den Primus

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II 24:21.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Vernachlässigte Verteidigung

Handball: TSV Schmiden Vernachlässigte Verteidigung

Die Handballer des TSV Schmiden zeigen in der Defensive ihre schwächste Vorstellung in dieser Oberliga-Saison und verlieren gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 35:36.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Kantersieg auf Kunstrasen

Fußball: TV Oeffingen Kantersieg auf Kunstrasen

Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim mit 8:1 (3:1).
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Tapfer gewehrt

Fußball: SV Fellbach Tapfer gewehrt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Freitagabend nicht nur das Duell mit dem FC Holzhausen mit 1:2, sondern auch Patrick Fossi mit Rot.
Von Susanne Degel
SV Fellbach: Ninja Warrior: Coole Challenges sind immer dabei

SV Fellbach: Ninja Warrior Coole Challenges sind immer dabei

In der RTL-Spielshow „Ninja Warrior Germany“ zeigen zahlreiche Athleten im Hindernisparcours ihr Können. Beim SVF eifern derweil zahlreiche Jungen und Mädchen diesen Stars nach.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Papadopoulos fehlt, siegt aber andernorts

Ringen: SV Fellbach Papadopoulos fehlt, siegt aber andernorts

Trotz der 10:25-Pleite beim AC Röhlingen bleiben die Ringer des SVF auf dem sechsten Tabellenplatz.
Von Michael Käfer
Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen: Toptorjäger nach Gambia abgeschoben

Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Toptorjäger nach Gambia abgeschoben

Oeffingens Gegner am Sonntag, die SSV Schwäbisch Hall, muss herben Verlust verkraften.
Von Susanne Degelund Eva Herschmann
Weitere Artikel zu Verbandsliga SV Fellbach
 