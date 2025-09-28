 
Handball: SV Fellbach Stark: Wente und Beck

Handball: SV Fellbach: Stark: Wente und Beck
1
Elf Tore: Felix Wente Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen das erste Heimspiel in der Verbandsliga-Saison gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn 37:30.

Nach der Niederlage zum Saisonstart beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (30:34) haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am Samstagabend ihre Heimpremiere erfolgreich gestaltet. Gegen die Gäste von der SG Freudenstadt/Baiersbronn siegte das Team um den Trainer Frank Schmid verdient mit 37:30 (17:13). Garanten für den Erfolg waren der Rückraumspieler Felix Wente, der elfmal traf, sowie der Torwart Yannik Beck, der in Summe auf 14 Paraden kam und damit das Duell mit seinen Gegenübern für sich entschied.

 

Bis zum 11:9 sind die Gäste auf Tuchfühlung

Ehe die zwei Punkte auf der Habenseite verbucht werden konnten, war es mitunter ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber. Bis zur 11:9-Führung in der 20. Minute waren die Gäste stets auf Tuchfühlung, und der SVF-Verbund konnte sich bei Felix Wente bedanken, der bis zu seiner Auswechslung in der 17. Minute (10:8) bereits sechs Treffer bei nur einem Fehlwurf erzielt hatte. Die Probleme der Fellbacher in der Anfangsphase waren die Passivität in der Abwehr und die zu vielen Fehlwürfe. „Wir haben uns dann aber stabilisiert und auch vorn lief es besser“, sagt Schmid, der seit dieser Saison von Co-Trainer Imre Czinkoczi (zuletzt drei Jahre bei der SG Weinstadt tätig) unterstützt wird. Mit insgesamt zehn technischen Fehlern über die gesamte Spielzeit gesehen machten sich die Fellbacher das Leben zudem selbst schwer, wobei die Gäste in dieser Statistik fast doppelt so viele Ballverluste aufwiesen.

Verlässlicher Siebenmeterschütze: Joe Traub

Nach dem 11:9 zogen die Fellbacher binnen sechs Minuten auf 16:10 davon – weil Joe Traub dreimal hintereinander vom Siebenmeterstrich traf und Louis Waldraff (21 und Zugang vom TSB Schwäbisch Gmünd, bei dem er zuletzt im Landesliga- und Regionalliga-Team zum Einsatz gekommen war) zweimal aus dem Rückraum traf. Beim 17:13 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

6:1-Lauf zum vorentscheidenden 28:21

Nach Wiederanpfiff vermissten es die Fellbacher allerdings den Sack gleich zuzumachen. Schuld waren erneut zu viele Fehlwürfe und Ballverluste. So war die Partie in der 42. Minute bei einer 22:20-Führung weiterhin völlig offen. Danach allerdings berappelten sich die Gastgeber und legten einen 6:1-Lauf zum vorentscheidenden 28:21 (49.) hin. In Folge ließen sie allerdings den Linkshänder Patrick Sandelmann nach Belieben gewähren, der am Ende mit 15 Treffern sogar Felix Wente übertraf. Allerdings traf Sandelmann sechsmal vom Siebenmeterstrich.

Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacher am kommenden Sonntag, 17.30 Uhr, erneut daheim. Zu Gast sind die Sportfreunde aus Schwaikheim. Diese hatten am ersten Spieltag gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 26:28 das Nachsehen gehabt.

   SV Fellbach: Beck, Wolf – Wente (11), Traub (7/4), Waldraff (6), Schauer (5), Spindler (2), Dierl (2), Freudenreich (2), Spiertz (1), Georg (1), Mergenthaler, Kapp, Pick.

