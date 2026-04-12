Die Gäste lassen sich zu keiner Zeit abschütteln

Die Partie in der Zeppelinhalle vor rund 100 Zuschauern war bis zur 43. Minute ausgeglichen. Bis dahin konnten sich die Fellbacher nicht mit mehr als zwei Toren absetzen. Das lag vor allem daran, dass die Gäste die Fehler im Angriff mit ihrem schnellen Umschaltspiel postwendend bestraften. Erst mit dem Treffer zum 22:19 von Luca Spiertz lag der Tabellendritte erstmals mit drei Toren vorn. Als es in der 47. Minute gar vier Tore waren (24:20), mag der ein oder andere schon an einen sicheren Sieg geglaubt haben. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln, kamen in Überzahl – der SVF bekam in der Schlussviertelstunde vier Zeitstrafen aufgebrummt – immer wieder heran. Auch nach dem 27:24 des SVF (51.) verkürzten die Gäste wieder auf 26:27. Allerdings gelang es ihnen nicht, das Spiel zu drehen. Als Maximilian Kapp eineinhalb Minuten vor Schluss das 31:28 erzielte, war der Drops gelutscht. „Die Jungs haben den Kampf in dem sehr intensiven Spiel super angenommen“, sagte Frank Schmid.