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  6. Trainer Frank Schmid zieht seinen Hut

Handball: SV Fellbach Trainer Frank Schmid zieht seinen Hut

Handball: SV Fellbach: Trainer Frank Schmid zieht seinen Hut
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SVF-Trainer Frank Schmid ist mit der gezeigten Leistung seines Teams sehr zufrieden. Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des SVF gewinnen gegen die Spvgg Mössingen am Sonntagabend mit 32:29 (14:14).

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach haben es am Sonntagabend wieder einmal spannend gemacht. Am Ende aber stand gegen die siebtplatzierte Spvgg Mössingen ein verdienter 32:29-Erfolg (14:14). Dies auch, weil die Gastgeber um den neunfachen Torschützen Joe Traub letztmalig beim 14:15 in der 31. Minute in Rückstand gelegen hatten. „Hut ab vor der Leistung so kurz vor dem Saisonende“, sagte der Fellbacher Trainer Frank Schmid und zeigte sich sehr zufrieden. Mit dem Sieg ist den Fellbachern, die verletzungsbedingt (und dies wohl bis zum Saisonende) auf ihren Torwart Yannik Beck verzichten mussten, auch die Revanche für die deutliche 35:41-Hinspielniederlage Anfang Dezember geglückt.

 

Die Gäste lassen sich zu keiner Zeit abschütteln

Die Partie in der Zeppelinhalle vor rund 100 Zuschauern war bis zur 43. Minute ausgeglichen. Bis dahin konnten sich die Fellbacher nicht mit mehr als zwei Toren absetzen. Das lag vor allem daran, dass die Gäste die Fehler im Angriff mit ihrem schnellen Umschaltspiel postwendend bestraften. Erst mit dem Treffer zum 22:19 von Luca Spiertz lag der Tabellendritte erstmals mit drei Toren vorn. Als es in der 47. Minute gar vier Tore waren (24:20), mag der ein oder andere schon an einen sicheren Sieg geglaubt haben. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln, kamen in Überzahl – der SVF bekam in der Schlussviertelstunde vier Zeitstrafen aufgebrummt – immer wieder heran. Auch nach dem 27:24 des SVF (51.) verkürzten die Gäste wieder auf 26:27. Allerdings gelang es ihnen nicht, das Spiel zu drehen. Als Maximilian Kapp eineinhalb Minuten vor Schluss das 31:28 erzielte, war der Drops gelutscht. „Die Jungs haben den Kampf in dem sehr intensiven Spiel super angenommen“, sagte Frank Schmid.

Am Samstag steht das Stadtderby in Oeffingen im Kalender

Ein Saisonhöhepunkt wartet auf die Fellbacher nun am kommenden Samstag, 20 Uhr, wenn sie zu Gast beim Stadt- und Tabellennachbarn TV Oeffingen sind. Und vielleicht gelingt ihnen dann ja da ebenso die Revanche für die unglückliche 32:33-Niederlage im Hinspiel.

    SV Fellbach: Osap – Joe Traub (9/2), Spindler (6), Wente (4), Freudenreich (4), Pick (2), Dierl (2), Schauer (2), Spiertz (1), Mergenthaler (1), Kapp (1), Waldraff, Georg.

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