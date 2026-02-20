 
Handball: SV Fellbach, TV Oeffingen Ein Heimsieg für die Fans

Joe Traub zählt zu den treffsichersten Werfern beim SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen und des SV Fellbach um den Spielmacher Joe Traub sind am Wochenende in der Verbandsliga jeweils auswärts gefordert.

Der Trainer Frank Schmid hat keine Hoffnung mehr, mit den Handballern des SV Fellbach noch in den Kampf um die beiden vorderen Plätze in der Verbandsliga eingreifen zu können. Zwar stehen in dieser Saison noch zehn Spieltage auf dem Programm, doch der Rückstand auf den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (elf Punkte) und den ersten Verfolger TV Oeffingen (neun Punkte) scheint zu groß; auch wenn Joe Traub und seine Teamgefährten noch gegen beide Mannschaften ein Rückspiel zu bestreiten haben. Dagegen kam beim Tabellenvorletzten SV Remshalden um den ehemaligen und auch künftigen TVOe-Akteur Konstantin Schad zuletzt wieder ein bisschen Hoffnung auf – im Kampf um den Ligaverbleib. Das hat auch Frank Schmid vernommen, der mit den Fellbacher Handballern am Sonntag, 17.30 Uhr, in der heimischen Zeppelinhalle eben die Gäste aus Remshalden empfängt.

 

„Wir sind unseren Fans noch etwas schuldig“, sagt Frank Schmid und meint damit das verkorkste Heimspiel zuletzt gegen den Tabellensechsten HB Ludwigsburg (33:40). Der Coach ist nach eigener Aussage in Gesprächen mit den Abteilungsvorderen über einen Verbleib auch in der nächsten Saison.

Beim Stadtnachbarn TV Oeffingen ist die Trainerfrage über diese Saison hinaus bereits geklärt. Sowohl Tobias Unfried als auch seine Assistenten Marco Kolotuschkin und Marc Bürkle haben ihren Verbleib bestätigt. Noch zu klären ist indes die Frage, in welcher Liga das Trio künftig die Mannschaft anleiten wird. Erneut in der Verbandsliga, oder nach einem möglichen Aufstieg doch in der Oberliga? Das haben die Oeffinger Handballer selbst in den Händen. Sie stehen im Klassement zwar auf dem zweiten Rang, könnten aber mit einem Sieg im Rückspiel am 28. März gegen den Ligaprimus TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen noch an diesem vorbeiziehen. Doch diese Aufgabe ist für Tobias Unfried noch überhaupt nicht im Blickfeld. Zunächst einmal gilt es, bis dahin möglichst keine Punkte mehr abzugeben. Am Samstag, 20 Uhr, gastiert der Tabellensiebte TSF Ditzingen in der Oeffinger Sporthalle.

„Der kommt mit Selbstvertrauen nach zuletzt drei Siegen nacheinander“, sagt Tobias Unfried und versteht es auch als Warnung an sein Team, den Gegner nicht zu unterschätzen, auch wenn dieser im Tabellenmittelfeld weder oben noch unten eine Rolle spielt. Nach diesem Heimspiel folgt für die Handballer des TV Oeffingen eine Serie von vier Auswärtsbegegnungen.

Obwohl die Ligazugehörigkeit noch nicht geklärt ist, haben die Verantwortlichen des TV Oeffingen den Kader für die nächste Saison bereits so gut wie formiert. Nach Jonas Frey, Lewin Frey, und Konstantin Schad hat jüngst noch der Tormann Marco Brecht (VfL Waiblingen) sein Kommen zugesagt. Tobias Unfried ist jetzt noch auf der Suche nach einem Kreisläufer.

Weitere Themen

Handball: TSV Schmiden: Diesmal mit besserer Abwehrarbeit

Handball: TSV Schmiden Diesmal mit besserer Abwehrarbeit

Die Handballer des TSV Schmiden um den Tormann Magnus Riegel sind jetzt Solisten an der Tabellenspitze der Oberliga. Am Samstag, 20 Uhr, gastieren sie beim SV Leonberg/Eltingen.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

Im Viertelfinale tritt der TSV Schmiden in Bühlerzell als Favorit an. Währenddessen ist der Underdog Spvgg Rommelshausen im Heimspiel gegen Schornbach krasser Außenseiter.
Von Torsten Streib
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Aufstiegsrunde fest im Blick

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Aufstiegsrunde fest im Blick

Die Basketballer des SV Fellbach um den treffsicheren Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim TV Langen mit 88:80.
Von Maximilian Hamm
Schach: Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Schach Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Die Denksportler aus „Rom“, der Stettener Karl-Mauch-Schule und des Staufer-Gymnasiums Waiblingen sind erfolgreich bei Schul-Bezirksmeisterschaften.
Von unserer Redaktion
Basketball: SV Fellbach: Wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken

Basketball: SV Fellbach Wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken

Der SV Fellbach bietet mit Unterstützung des TV Oeffingen und des TSV Schmiden Basketball für Mädchen von fünf bis elf Jahren an. Das Interesse ist groß.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Ymeraj übernimmt vorerst für Scheurich

Fußball: TV Oeffingen Ymeraj übernimmt vorerst für Scheurich

Rico Scheurich hat beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen sein Amt aus persönlichen Gründen in der Winterpause niedergelegt.
Von Eva Herschmann
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Vollgas bis plötzlich der Akku leer ist

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Vollgas bis plötzlich der Akku leer ist

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen beiFrisch Auf Göppingen II mit 30:29 (17:11), nachdem sie nach 40 Minuten bereits mit 24:15 geführt hatten.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach, SC Korb: Rems-Löwen gehen an den Start

Ringen: SV Fellbach, SC Korb Rems-Löwen gehen an den Start

Die Ringer des SV Fellbach und des SC Korb haben sich zu einer Kampfgemeinschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam schicken sie fünf Mannschaften auf die Matte.
Von Michael Käfer
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Adrian Awad übernimmt zur neuen Saison

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Adrian Awad übernimmt zur neuen Saison

Die HC-Handballerinnen treten am Samstag in der Regionalliga im Spitzenspiel bei FA Göppingen II an. Derweil ist die Trainerfrage für die neue Runde geklärt.
Von Susanne Degel
Handball: TV Stetten: Künftig zwei Spielertrainer

Handball: TV Stetten Künftig zwei Spielertrainer

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten gewinnen bei den TSF Ditzingen II mit 33:26. Für die neue Saison hat bereits Lukas Volz angeheuert.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TV Oeffingen SV Fellbach
 
 