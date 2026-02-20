Der Trainer Frank Schmid hat keine Hoffnung mehr, mit den Handballern des SV Fellbach noch in den Kampf um die beiden vorderen Plätze in der Verbandsliga eingreifen zu können. Zwar stehen in dieser Saison noch zehn Spieltage auf dem Programm, doch der Rückstand auf den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (elf Punkte) und den ersten Verfolger TV Oeffingen (neun Punkte) scheint zu groß; auch wenn Joe Traub und seine Teamgefährten noch gegen beide Mannschaften ein Rückspiel zu bestreiten haben. Dagegen kam beim Tabellenvorletzten SV Remshalden um den ehemaligen und auch künftigen TVOe-Akteur Konstantin Schad zuletzt wieder ein bisschen Hoffnung auf – im Kampf um den Ligaverbleib. Das hat auch Frank Schmid vernommen, der mit den Fellbacher Handballern am Sonntag, 17.30 Uhr, in der heimischen Zeppelinhalle eben die Gäste aus Remshalden empfängt.

„Wir sind unseren Fans noch etwas schuldig“, sagt Frank Schmid und meint damit das verkorkste Heimspiel zuletzt gegen den Tabellensechsten HB Ludwigsburg (33:40). Der Coach ist nach eigener Aussage in Gesprächen mit den Abteilungsvorderen über einen Verbleib auch in der nächsten Saison.

Beim Stadtnachbarn TV Oeffingen ist die Trainerfrage über diese Saison hinaus bereits geklärt. Sowohl Tobias Unfried als auch seine Assistenten Marco Kolotuschkin und Marc Bürkle haben ihren Verbleib bestätigt. Noch zu klären ist indes die Frage, in welcher Liga das Trio künftig die Mannschaft anleiten wird. Erneut in der Verbandsliga, oder nach einem möglichen Aufstieg doch in der Oberliga? Das haben die Oeffinger Handballer selbst in den Händen. Sie stehen im Klassement zwar auf dem zweiten Rang, könnten aber mit einem Sieg im Rückspiel am 28. März gegen den Ligaprimus TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen noch an diesem vorbeiziehen. Doch diese Aufgabe ist für Tobias Unfried noch überhaupt nicht im Blickfeld. Zunächst einmal gilt es, bis dahin möglichst keine Punkte mehr abzugeben. Am Samstag, 20 Uhr, gastiert der Tabellensiebte TSF Ditzingen in der Oeffinger Sporthalle.

„Der kommt mit Selbstvertrauen nach zuletzt drei Siegen nacheinander“, sagt Tobias Unfried und versteht es auch als Warnung an sein Team, den Gegner nicht zu unterschätzen, auch wenn dieser im Tabellenmittelfeld weder oben noch unten eine Rolle spielt. Nach diesem Heimspiel folgt für die Handballer des TV Oeffingen eine Serie von vier Auswärtsbegegnungen.

Obwohl die Ligazugehörigkeit noch nicht geklärt ist, haben die Verantwortlichen des TV Oeffingen den Kader für die nächste Saison bereits so gut wie formiert. Nach Jonas Frey, Lewin Frey, und Konstantin Schad hat jüngst noch der Tormann Marco Brecht (VfL Waiblingen) sein Kommen zugesagt. Tobias Unfried ist jetzt noch auf der Suche nach einem Kreisläufer.