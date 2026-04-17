Handball SV Kornwestheim: Das Duell der Top-Torschützen der 3. Liga

Es ist angerichtet für den nächsten großen Handballabend in Kornwestheim: Die Drittliga-Lurchis des SV Kornwestheim empfangen am Samstagabend den TV Erlangen-Bruck. Anwurf ist um 20 Uhr in der Sporthalle Ost. Und die Vorfreude ist spürbar.

Die Gäste des TV Erlangen-Bruck haben in ihrer ersten Saison als Drittligist überzeugt. Das Soll ist erfüllt und der Klassenerhalt sicher in der Tasche. Mit 23:29 Punkten liegt das Team auf dem elften Tabellenplatz. Für Kornwestheims Cheftrainer Alexander Schurr ist das alles andere als selbstverständlich: „Ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist.“ Und vor der Leistung der Gäste zieht Schurr seinen Hut, denn für einen Aufsteiger ist ein sicherer Klassenerhalt nicht immer gang und gäbe. Somit könnten die Franken die Saison eigentlich entspannt ausklingen lassen. Doch Schurr warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Geschenke wird es von Erlangen-Bruck wohl keine geben. „Ich glaube nicht, dass sie etwas zu verschenken haben“, so der Coach.

Unsere Empfehlung für Sie Handball 3. Liga Süd Die Lurchis zaubern in der zweiten Halbzeit und holen ersten Sieg in Würzburg Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim drehen ein fast schon verloren geglaubtes Spiel bei den Wölfen Würzburg zu einem grandiosen 29:27-Erfolg.

Besonders im Fokus stehen mehrere Leistungsträger des TV Erlangen-Bruck. Allen voran Rechtsaußen Jonas Poser. Er zählt nicht nur zu den gefährlichsten Torschützen der Liga, Poser ist aktuell der Top-Torschütze mit insgesamt 234 Treffern. 153 Feldtore und 81 Siebenmeter. Kornwestheims Felix Kazmeier folgt auf Rang zwei mit 133 Feldtoren und 94 Strafwürfen, also insgesamt 227 Toren.

Zudem führt beim selbst ernannten „Brooklyn United“ Philipp von Alvensleben auf der Mitte klug Regie und zeigt sich ebenfalls sehr torgefährlich. Auch Lasse Schmid, Rückraumakteur auf der linken Seite, spielt eine zentrale Rolle bei den Gästen. Darüber hinaus zeichnet sich das Team durch eine große Kaderbreite aus – viele Spieler leisten ihren Beitrag zum Erfolg.

Die Lurchis selbst gehen nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Würzburg mit Selbstvertrauen und hoffentlich gutem Rückenwind in die Partie. Trotz einer nicht ganz reibungslosen Trainingswoche – einige Spieler sind angeschlagen – zeigt sich Schurr zufrieden: „Nun mussten wir eben etwas Tribut zollen. Aber die Jungs sind sehr fokussiert und motiviert.“

Doch was zählt, ist die Einstellung. Und die stimmt ja bekanntermaßen. Die Vorbereitung auf den Gegner lief intensiv. „Wir haben uns ausführlich mit Erlangen-Bruck beschäftigt und uns einiges überlegt“, so der Trainer. Die Vorfreude auf das Heimspiel ist groß: „Wir sind extrem heiß und freuen uns, vor unseren Fans zu Hause zu spielen.“

SV Kornwestheim mit „Demut, aber auch großer Entschlossenheit und Überzeugung“

Wie schon in den vergangenen Wochen wollen die Kornwestheimer um jeden Zentimeter kämpfen und die Punkte in der Osthalle behalten. Sie werden sich wieder bis zum Ende durchbeißen und nicht vor der 60. Spielminute aufgeben. „Wir gehen wieder mit Demut, aber auch großer Entschlossenheit und Überzeugung in diese Partie“, betont Schurr. „Wir nehmen keinen Gegner auf die leichte Schulter.“

Nach zuletzt starker Unterstützung beim Auswärtsspiel in Würzburg hoffen die Lurchis erneut auf den „achten Mann“ von den eigenen Rängen. Ein vorletztes Mal in dieser Saison soll die Osthalle zur „Hölle Ost“ – einer wahren Festung – werden. Denn klar ist: Mit einem weiteren Sieg kommen die Kornwestheimer dem Meistertitel in der 3. Liga Süd wieder einen entscheidenden Schritt näher.

Zwar wäre das Rennen auch mit einem Sieg am Samstagabend noch nicht gewonnen, sollte der HC Erlangen 2 am Sonntag zu Hause ebenfalls gegen den TV Neuhausen/Filder gewinnen, doch die Chance wäre abermals um zwei Punkte angewachsen.