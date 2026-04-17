Handball SV Kornwestheim Das Duell der Top-Torschützen der 3. Liga
In Kornwestheim treffen im Duell mit dem TV Erlangen-Bruck zwei der gefährlichsten Torschützen der 3.-Liga aufeinander. Der SVK ist weiter auf Meister-Kurs.
In Kornwestheim treffen im Duell mit dem TV Erlangen-Bruck zwei der gefährlichsten Torschützen der 3.-Liga aufeinander. Der SVK ist weiter auf Meister-Kurs.
Es ist angerichtet für den nächsten großen Handballabend in Kornwestheim: Die Drittliga-Lurchis des SV Kornwestheim empfangen am Samstagabend den TV Erlangen-Bruck. Anwurf ist um 20 Uhr in der Sporthalle Ost. Und die Vorfreude ist spürbar.