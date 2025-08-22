Handball: SV Kornwestheim Die Lurchis sind in Aufbruchstimmung
Vor dem ersten Saisonspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen herrscht bei den Kornwestheimer Handballern große Vorfreude und Motivation.
Endlich geht es wieder los: Am frühen Sonntagabend (Spielbeginn 17 Uhr) starten die Handballer des SV Salamander Kornwestheim in die neue Saison der 3. Liga Süd. Zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr gleich ein wahrer Prüfstein: Die SG Pforzheim/Eutingen. Bereits im Vorjahr fand das Auftaktduell zwischen den Salamanderstädtern und der Spielgemeinschaft in der Bertha-Benz-Halle statt. Damals mit erfolgreichem Ausgang für die Schurr-Sieben.