Drei Nachwuchs-Teams des SV Kornwestheim stehen in der Qualifikationsphase. Die mA1 spielt um Nachrückerplatz, die wB1 um die Quali für die BMHV-Runde.
22.04.2026 - 14:09 Uhr
Mit der männlichen A1 und B1 sowie der weiblichen B1-Jugend, sind die ersten drei Jugendmannschaften der Nachwuchshandballer- und Handballerinnen des SVK Kornwestheim am vergangenen Wochenende in die erste Runde der Qualifikation für die Saison 2026/2027 gestartet. Während die mA1 in der Qualifikation zu Regionalliga antrat, wollen sich die beiden B-Jugendteams für die Verbandsebene in der kommenden Runde qualifizieren, mussten dafür aber zunächst die Vorrunde auf Bezirksebene absolvieren.