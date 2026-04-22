Drei Nachwuchs-Teams des SV Kornwestheim stehen in der Qualifikationsphase. Die mA1 spielt um Nachrückerplatz, die wB1 um die Quali für die BMHV-Runde.

Mit der männlichen A1 und B1 sowie der weiblichen B1-Jugend, sind die ersten drei Jugendmannschaften der Nachwuchshandballer- und Handballerinnen des SVK Kornwestheim am vergangenen Wochenende in die erste Runde der Qualifikation für die Saison 2026/2027 gestartet. Während die mA1 in der Qualifikation zu Regionalliga antrat, wollen sich die beiden B-Jugendteams für die Verbandsebene in der kommenden Runde qualifizieren, mussten dafür aber zunächst die Vorrunde auf Bezirksebene absolvieren.

Die mA1 trat in einer verschachtelten 3er-Gruppe an. Man startete mit einem 21:18-Sieg gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach, musste sich im Anschluss jedoch dem TSV Heiningen mit 14:17 geschlagen geben. In der nächsten Runde unterlag man zunächst Saase3 Leutershausen mit 16:22 und musste dann im entscheidenden Spiel gegen die SG JHA Baden punkten. Mit 15:14 setzte man sich knapp durch und darf somit um einen Nachrücker-Platz in der Regionalliga spielen.

mA1: Kössler, Schweikhardt – Auracher (4), Böhler (4), Bohm, Eholzer, Fichtner (8/4), Haas (2), Haller (9), Jurkovic, Klinger (2), Kürschner (4), Lekies, Schwarz, Widera (2)

wB1 kämpft noch um zwei Qualiplätze

Durch eine vermeidbare 6:7-Niederlage im Auftaktspiel gegen die SG Heuchelberg, in dem die wB1 mehr an der eigenen, schlechten Chancenverwertung als am Gegner scheiterte, muss die Mannschaft am kommenden Wochenende um die verbliebenen zwei Plätze zur BWHV-Qualifikation kämpfen. Gegen das beste Team des Spieltags, die SU Neckarsulm, zeigte man dafür sein Können und trennte sich mit einem leistungsgerechten 10:10. Die verbliebenen beiden Gegner, der TV Bad Rappenau und der TSV Korntal, machten dem SV Kornwestheim keine Probleme und konnten mit 12:5 und 9:5 besiegt werden.

wB1: Himml – Addabbo (4), Bensdira (2), Bokermann (3), Elibol (3), Fiedler (1), Frank (3), Herrmann (5), Hönes (1), Kämmerer (11/3), Sabljic (2), Sagis (2)

Vier Siege aus vier Begegnungen feierte die mB1-Jugend und erreichte somit souverän die Qualifikation für die BWHV-Ebene. Etwas Auftaktschwierigkeiten hatte die Kornwestheimer Formation nur beim engen 12:11-Sieg gegen die SG Schozach-Bottwartal, danach fand die Mannschaft ihren Rhythmus. Der TSV Willsbach (17:12), die SG Heuchelberg (24:11) und der TSV Asperg (19:10) konnten dafür umso deutlicher besiegt werden.

mB1: Furch, Wohland – Beck, Glien (15/1), Grieshaber (3), Haas (9/1), Hitz (4), Holländer, Kleinschmidt (3), Klinger (12), Kortüm (17), Maier (1), Nothtroff (4), Rubitzko (2), Witsch (1/1)