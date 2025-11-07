Handball: SV Kornwestheim Verletzter Ur-Lurchi Marvin Bahmann verlängert
Marvin Bahmann bleibt seinem Heimatverein treu und verlängert bis 2027. Am kommenden Samstag kann er im Drittliga-Duell gegen die Wölfe Würzburg noch nicht eingreifen.
Trotz seiner derzeitigen Verletzungspause sendet Abwehrchef Marvin Bahmann ein deutliches Signal: Aufgeben ist für ihn keine Option. Der 29-Jährige hat seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit bis zur Saison 2026/2027 ein Lurchi.