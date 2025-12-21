 
Handball SV Leonberg/Eltingen Bärenstarke Wildcats kämpfen TuS Ottenheim nieder

1
Stes ein Gefahrenherd für die Abwehr von TuS Ottenheim: Ines Berkemer (in Gelb) erzielte fünf Treffer für die Wildcats. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen setzt sich beim Spitzenteam von TuS Ottenheim mit 36:35 durch und beendet die Hinrunde in der Handball-Oberliga in der oberen Tabellenhälfte.

SV Leonberg/Eltingen haben die Hinrunde mit einem Ausrufezeichen beendet. Der Aufsteiger setzte sich vier Tage nach dem schwachen Auftritt beim TV Flein beim bisherigen Zweiten TuS Ottenheim mit 36:35 (19:17) durch und feierte den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen.

 

Damit beendet der Aufsteiger die erste Halbserie der Saison auf Rang fünf. „Das war wirklich ein tolles Handballspiel von beiden Seite, und wir haben immer wieder die richtigen Antworten gehabt“, lobte SV-Trainer Frank Gehrmann den Auftritt seiner Frauen.

Starkes Ottenheimer Duo wird entschärft

Beim TuS Ottenheim strahlte vor allem die Achse um die zweitligaerfahrene Spielmacherin Alicia Burger (10 Tore) und Kreisläuferin Nadine Makelko (8) enorme Gefahr aus. „Wir waren oft dicht an ihnen dran, aber beide haben auch unter Bedrängnis getroffen und stets gute Entscheidungen getroffen“, zollte SV-Coach Gehrmann dem Ottenheimer Duo Respekt.

Simona Schmaderer (Mi.) war nicht zu packen – egal, wo die Leonbergerin angriff, sie erzielte fast von überall Treffer. Foto: Andreas Gorr

Die Wildcats hielten in der Defensive mit großem Kampfgeist dagegen und kamen bei Tempogegenstößen häufig über die zweite Welle zum Erfolg. „Sonst ist das eigentlich nicht unsere stärkste Waffe, aber damit waren wir konsequent erfolgreich“, lobte Gehrmann seine Mannschaft.

Verlassen konnten sich die Wildcats in Ottenheim zudem auf Simona Schmaderer. Obwohl die rechte Rückraumspielerin einige Pausen hatte, war sie am Ende mit 13 Toren treffsicherste Spielerin auf dem Feld. Auch als Gehrmann sie auf die Außenbahn beorderte, fand die Linkshänderin stets eine Lücke in der gegnerischen Abwehr. Ohnehin war rechts die Schokoladenseite des SV-Angriffs, Ines Berkemer erzielte dort fünf Tore.

Handball SV Leonberg/Eltingen: Die Erfolgsserie der Wildcats reißt beim TV Flein

Handball SV Leonberg/Eltingen Die Erfolgsserie der Wildcats reißt beim TV Flein

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen im Oberliga-Nachholspiel deutlich mit 24:32. Eine Spielerin des TV Flein bekommen die Wildcats nie in den Griff.

Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Bis zum 4:4 hatten die Gäste stets vorgelegt, beim 5:4 lagen die Gastgeberinnen erstmals in Führung. Das gelang beim 6:5 durch Kreisläuferin Makelko erneut – es sollte aber das letzte Mal im gesamten Spiel bleiben. Schmaderer traf postwendend zum 6:6. Zwei weitere Tore von Schmaderer und Julia Wolf sorgten beim 6:8 (12.) für die erste Zwei-Tore-Führung der Wildcats.

Der TuS Ottenheim glich nach 17 Minuten zwar wieder zum 11:11 aus, lag aber zwei Minuten vor der Pausensirene mit 15:19 zurück, ehe in Unterzahl noch der 17:19-Halbzeitstand gelang. Großen Anteil daran hatte SV-Torhüterin Maike Kilper, die Mitte der ersten Hälfte Lani Gronwald ersetzte und einige Würfe von Ottenheim entschärfte.

Maike Kilper bot eine starke Leistung im Tor der Wildcats. Foto: Andreas Gorr

In der zweiten Hälfte glichen die Gastgeberinnen schnell zum 19:19 (33.) aus, schafften es jedoch nicht, die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Nach jedem Ausgleich gingen die Wildcats wieder mit einem oder zwei Treffern in Führung. Auch nach dem 34:34 vier Minuten vor Schluss blieben die Gäste eiskalt und erarbeiteten sich – dank enger Deckung gegen TuS-Spielmacherin Alicia Burger – ein vorentscheidendes 36:34, die Ottenheim auch mit offener Deckung in der Schlussphase nicht mehr egalisieren konnte.

Trotz 35 Gegentoren war Coach Gehrmann zufrieden

„Wir konnten gegen diese starke Offensive nicht alles verteidigen, aber ein paar wichtige Bälle haben am Ende den Unterschied ausgemacht“, freute sich Gehrmann. Trotz 35 Gegentoren habe die Defensive sehr stark agiert, in einigen Spielen mit weniger Gegentoren sei sie nicht so gut gewesen. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald – Schmaderer (13), Wolf (6/1), Berkemer (5), Karwounopoulos (3/2), Lily Thines (3), Ulrich (2), Bergthold (2), Conzelmann (1), Baric (1), Klotz, Ridder, Lia Thines.

Weitere Themen

Volleyball Bundesliga: Blaubären kommen in Borken mächtig unter die Räder

Volleyball Bundesliga Blaubären kommen in Borken mächtig unter die Räder

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht unterliegt bei den Skurios Volleys Borken sang- und klanglos mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann ist danach ziemlich ernüchtert.
Von Jürgen Kemmner
Leonie Büdenbender vom TSV Flacht: Nach drei Knie-OPs mit 21 wieder voll da: „Es war so ziemlich alles kaputt“

Leonie Büdenbender vom TSV Flacht Nach drei Knie-OPs mit 21 wieder voll da: „Es war so ziemlich alles kaputt“

Volleyballerin Leonie Büdenbender erlitt in ihrem ersten Spiel für die Binder Blaubären TSV Flacht einen Kreuzbandriss. Nach langer Leidenszeit mit drei Operationen ist sie zurück.
Von Jürgen Kemmner
Wechsel in Fußball-Landesliga: Marc Geist: Vom Kellerkind TSV Heimerdingen zum Spitzenreiter SKV Rutesheim

Wechsel in Fußball-Landesliga Marc Geist: Vom Kellerkind TSV Heimerdingen zum Spitzenreiter SKV Rutesheim

Der Stürmer wechselt vom abstiegsbedrohten Club aus Heimerdingen zum Landesliga-Spitzenreiter aus Rutesheim – David Feigl und Euron Beqiri verlassen die SKV.
Von Jürgen Kemmner
Nach brutalem Foul: Milzriss – Handballer des SV Leonberg/Eltingen II verletzt sich schwer

Nach brutalem Foul Milzriss – Handballer des SV Leonberg/Eltingen II verletzt sich schwer

Die junge Truppe des Handball-Bezirksligisten SV Leonberg/Eltingen II findet allmählich zusammen – ein tragischer Vorfall überschattet jedoch das Spiel beim MTV Stuttgart II.
Von unserer Redaktion
Spielerin des GC Stuttgart Solitude: Golferin Helen Briem schnappt sich die Eintrittskarte für die Profi-Tour

Spielerin des GC Stuttgart Solitude Golferin Helen Briem schnappt sich die Eintrittskarte für die Profi-Tour

20-Jährige vom GC Stuttgart Solitude aus Mönsheim gewinnt in Alabama Qualifikationsturnier und sichert sich das Spielrecht für die höchstdotierte US-Tour der Profis.
Von Jürgen Kemmner
Aufenthalt war gefährdet: Nach dem Ausbildungs-Aus: Youssef El Guerch feiert Comeback

Aufenthalt war gefährdet Nach dem Ausbildungs-Aus: Youssef El Guerch feiert Comeback

Eine plötzliche Kündigung zwang den Stürmer zum Abschied vom SV Leonberg/Eltingen II. Doch nun kam der Fußballer zurück – mit einem wichtigen Treffer und neuen Perspektiven.
Von Flemming Nave
Volleyball Regionalliga: Die zwei Ursachen für die TSF Ditzingen im Krisenmodus

Volleyball Regionalliga Die zwei Ursachen für die TSF Ditzingen im Krisenmodus

Die Regionalliga-Saison für die Ditzingerinnen läuft alles andere als geplant. Ein Grund für den Absturz sind Verletzungen wichtiger Spielerinnen – es gibt aber noch einen zweiten.
Von Jürgen Kemmner
Basketball Männer und Frauen: SV Leonberg/Eltingen: Trainer Niko Tokas trotz 103 Punkten nicht zufrieden

Basketball Männer und Frauen SV Leonberg/Eltingen: Trainer Niko Tokas trotz 103 Punkten nicht zufrieden

Die Basketballer des SV Leonberg/Eltingen holen mit 103:81 den nächsten klaren Sieg, dennoch sieht der Trainer Anlass zur Kritik. Die Frauen des TSV Malmsheim stecken in der Krise.
Von Flemming Nave
Torjäger der SKV Rutesheim: Laurin Stütz, der Dosenöffner vor dem Tor

Torjäger der SKV Rutesheim Laurin Stütz, der Dosenöffner vor dem Tor

Die SKV Rutesheimer überwintert in der Fußball-Landesliga auf Platz eins – maßgeblichen Anteil daran hat Laurin Stütz, der beste Torjäger der Mannschaft.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: Schwäche im Abschluss wird den TSF Ditzingen zum Verhängnis

Handball Verbandsliga Schwäche im Abschluss wird den TSF Ditzingen zum Verhängnis

In der Verbandsliga unterliegen die TSF in der Schlussphase bei der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 28:30 – die Schwächen liegen vor allem in der Offensive.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Oberliga Frauen Trainer Leonberg
 
 