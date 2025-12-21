Handball SV Leonberg/Eltingen Bärenstarke Wildcats kämpfen TuS Ottenheim nieder
Der SV Leonberg/Eltingen setzt sich beim Spitzenteam von TuS Ottenheim mit 36:35 durch und beendet die Hinrunde in der Handball-Oberliga in der oberen Tabellenhälfte.
SV Leonberg/Eltingen haben die Hinrunde mit einem Ausrufezeichen beendet. Der Aufsteiger setzte sich vier Tage nach dem schwachen Auftritt beim TV Flein beim bisherigen Zweiten TuS Ottenheim mit 36:35 (19:17) durch und feierte den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen.