Die Handball-Männer der SV Leonberg/Eltingen unterliegen in der Oberliga bei der SG Schozach-Bottwartal 26:29, die SV-Frauen siegen in Weilstetten ungefährdet mit 35:21.

Die Männer des SV Leonberg/Eltingen kommen in der Handball-Oberliga nicht vom Fleck – nach fünf Spieltagen klebt der Club im Verlies des Tabellenkellers. Die Frauen dagegen feierten in der Verbandsliga den dritten Sieg im dritten Spiel und grüßen vom Platz an der Sonne.

Mit einer 26:29(12:12)-Niederlage kehrten die Männer vom Gastspiel bei der SG Schozach-Bottwartal zurück, Trainer Oliver Cicione klagte: „Wir müssen uns vor allem in der Abwehrarbeit steigern.“ In der ersten Hälfte hatten die Leonberger bereits Probleme, mit den Gastgebern Schritt zu halten – in Angriff musste sich das Team jedes Tor hart erarbeiten, es fielen kaum einfache, schnelle Tore. Viel zu häufig fanden die Männer um Kapitän Dominik Fischer nicht die richtigen Lösungen. Und in der Abwehr fehlte bisweilen der Zugriff.

Dieser Umstand verschlimmerte sich nach der Pause. Dann zog die SG ein paar Tore davon, dem SV gelang es nicht, diese entstandene Lücke zu schließen. „Vorn haben wir zu viele technische Fehler gemacht und die Chancen nicht konsequent verwertet“, stöhnte Cicione. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Kellner; Hönninger (4), Zimmermann (1), Wiederhöft (11/4), Kutzner (1), Strkalj (1), Wanner (1), Hönig (2), Fischer (1), Klatte, Oral (3), Salathe (1), Isenberg (1).

SV-Frauen lassen nichts anbrennen

Die Leonberger Frauen dagegen haben sofort ins Fahrwasser des Erfolgs gefunden – beim TV Weilstetten gab es einen ungefährdeten 35:21(16:10)-Sieg. „Super Abwehr, schnelles Umschalten – das hat Spaß gemacht“, freute sich Trainerin Mona Binder, die Patricia Ahlborn ein Sonderlob erteilte: „Sie macht in jedem Spiel einen weiteren Schritt nach vorn.“ Die drei Siege in drei Spieler will die Trainerin aber nicht überbewerten, die Gegner seien „nicht das Maß der Dinge in der Verbandsliga“ gewesen. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Thellmann, Schmaderer (5), Ahlborn (6), Klotz, Conzelmann (3), Delic (3), Dimitrijevic, Ridder, Thines (4), Knapp (1), Karwounopoulos (9/4), Bergthold (1), Wolf (2).