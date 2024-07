Der Handballer des SV Leonberg/Eltingen muss nach einer fast zweijährigen Leidenszeit seine Spielerkarriere beenden. Dem Club wird er aber treu bleiben.

Jürgen Kemmner 17.07.2024 - 15:03 Uhr

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei Jakob Ulrich ist sie vor etwas mehr als einer Woche gestorben. Die Hoffnung auf die Rückkehr aufs Handballfeld als Kreisläufer des SV Leonberg/Eltingen. Im Sprunggelenk des linken Fußes steckt ein so großflächiger Knorpelschaden, dass er nicht operabel ist. Rien ne va plus. Nichts geht mehr im Handball-Roulette für den 28-Jährigen. „Es tut schon weh“, stöhnt Jakob Ulrich, „wenn man das, was man über 20 Jahre lang mit großer Hingabe und mit Feuereifer gemacht hat, nicht mehr tun kann.“