Handball SV Leonberg/Eltingen Dauerschmerz im Ellbogen: Maike Kilper hört auf
Die Torhüterin des Oberligisten SV Leonberg/Eltingen beendet ihre Karriere früher als geplant – doch für übertriebene Wehmut ist kein Platz bei der 31-Jährigen.
Im Turnen ist Maike Kilper eine ausgemachte Niete. Das behaupten nicht ihre Kritiker, das sagt sie selbst von sich. „Lehrerin für Sport zu werden, war für mich ausgeschlossen“, erzählt die 31-Jährige, „ich hätte die Eingangsprüfung nicht bestanden, weil ich nicht turnen kann.“ Also wurde aus Maike Kilper eine Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch.