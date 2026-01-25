 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Handball SV Leonberg/Eltingen TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Handball SV Leonberg/Eltingen: TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten
1
Torhüterin Loni Gronwald hielt mit ihren Paraden die Niederlage der Wildcats bei der TG Pforzheim noch in Grenzen. Foto: Andreas Gorr

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kassieren bei der TG Pforzheim eine 25:36-Niederlage. Es hätte noch weit schlimmer kommen können.

Nur gut 25 Minuten haben die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen dem Tabellenführer TG Pforzheim Paroli bieten können. Am Ende feierte der Spitzenreiter im 13. Spiel den 13. Erfolg und fügte den Wildcats mit 25:36 (13:19) die erwartete Niederlage zu. „Wir hatten auf eine kleine Überraschung gehofft. Aber mit zunehmender Spielzeit hat sich die körperliche Überlegenheit der Pforzheimerinnen immer mehr im Ergebnis niedergeschlagen“, erklärte SV-Trainer Frank Gehrmann.

 

Bis zum 8:8 (16.) waren die Wildcats auf Augenhöhe, auch beim 12:15 (24.) war der SV Leonberg/Eltingen noch in Schlagdistanz. Doch dann gelang bis zur Pause nur ein Treffer, während sich die TG Pforzheim mit vier weiteren Toren auf 19:13 zur Halbzeit absetzen konnte.

Schon vor der Pause ist die Partie entschieden

Vollends auf die Verliererstraße gerieten die Wildcats in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als ihnen in den ersten zwölf Minuten nur ein Treffer gelang. Nach 42 Minuten war der Rückstand beim 14:24 zweistellig. Selbst in zwei Überzahlsituationen gelang den Gästen kein Treffer, während die TG-Angreiferinnen von allen Positionen aus trafen. „Wir haben uns im Angriff körperlich nicht mehr durchsetzen können, während Pforzheim mit guten Auslösehandlungen immer wieder für Freiräume ihrer Schützinnen gesorgt hat“, stellte Gehrmann fest.

Julia Wolf erlitt im Spiel gegen Pforzheim eine Bänderverletzung – ob sie am Wochenende spielen kann, steht noch nicht fest. Foto: Andreas Gorr

Die Niederlage wäre deutlich höher ausgefallen, wenn nicht Lani Gronwald im SV-Tor einen Sahne-Tag erwischt hätte. „Sie hat zehn bis 15 freie Würfe pariert, Pforzheim hätte sonst 50 Tore geworfen“, lobte Gehrmann. Seiner Mannschaft attestierte er eine zumindest solide Leistung. „Sie hat sich auch in der Schlussphase nicht hängen lassen“, meinte der Wildcats-Coach.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball SV Leonberg/Eltingen: Torhüterin sorgt für schreckliches Kopfkino bei den Wildcats

Handball SV Leonberg/Eltingen Torhüterin sorgt für schreckliches Kopfkino bei den Wildcats

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen feiert einen mühevollen 24:19-Sieg – dabei sorgt die Torhüterin des SV Hohenacker-Neustadt lange für ein schlimmes Nervenflattern.

Mehr noch als die deutliche Niederlage schmerzte Gehrmann, dass einige seiner Akteurinnen mit Blessuren aus der Partie herausgingen: Nika Baric erlitt eine Fingerverletzung, Ines Berkemer hat Schmerzen am Handgelenk. „Bei beiden ist aber nichts gebrochen“, gab Gehrmann Entwarnung. Zudem erlitt Julia Wolf, mit fünf Treffern beste Torschützin bei den Wildcats, eine Bänderverletzung. Unklar ist, ob alle drei am kommenden Samstag beim nächsten Heimspiel (18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TSV Birkenau dabei sein können. Immerhin: Im Hinspiel unterlagen die Wildcats auswärts nur knapp mit 23:25. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Wolf (5/3), Berkemer (4), Ridder (3), Schmaderer (2), Conzelmann (2), Ulrich (2), Lia Thines (2/1), Bergthold (2), Baric (1), Lily-Rose Thines (1), Karwounopoulos (1), Klotz.

Weitere Themen

Volleyball Bundesliga: In nur 54 Minuten: Blaubären wird das Fell über die Ohren gezogen

Volleyball Bundesliga In nur 54 Minuten: Blaubären wird das Fell über die Ohren gezogen

Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht wird beim Tabellenzweiten VfB Suhl in nur 54 Minuten mit 3:0 (25:13, 25:7, 25:7) abgefertigt. Nun steht die Aufarbeitung des schwachen Auftritts an.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball Oberliga K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen schrammt beim heimstarken TV Ehingen beim 32:33 (19:17) knapp am Remis vorbei – Trainer Markus Stotz ist dennoch zufrieden.
Von Jürgen Kemmner
Benefizspiel in Korntal: Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Benefizspiel in Korntal Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Die 12. Ausgabe des Benefiz-Spiels beim TSV Korntal ist trotz etlicher Sorgen im Vorfeld gelungen. Das freut neben den Organisatoren vor allem Namensgeber Jörg Riexinger.
Von Flemming Nave
Drei Stammspieler hören auf: Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Härtetest

Drei Stammspieler hören auf Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Härtetest

Der SV Leonberg/Eltingen startet beim TV Ehingen in die Rückrunde der Oberliga. Drei Stammspieler treten nach der Saison zurück – aus unterschiedlichen Gründen.
Von Jürgen Kemmner
Highlight für Jörg Riexinger: Aufatmen beim TSV Korntal: Handball-Benefizspiel findet statt

Highlight für Jörg Riexinger Aufatmen beim TSV Korntal: Handball-Benefizspiel findet statt

An diesem Freitag (19.30 Uhr) trifft Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim auf Fiver WAT Margareten aus Wien – doch die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels stand hart auf der Kippe.
Von Jürgen Kemmner
Marcus Mann neu dabei: Unbekannte wollten Trainer des SV Perouse abwerben

Marcus Mann neu dabei Unbekannte wollten Trainer des SV Perouse abwerben

Die SV-Fußballer haben ihre erste Hinrunde nach der abgewendeten Auflösung erfolgreich absolviert. Auch abseits des Fußballs geht es für den Verein aufwärts.
Von Flemming Nave
Trainingsstart der Fußballer: Der TSV Heimerdingen geht ohne Neuzugang in die Rückrunde

Trainingsstart der Fußballer Der TSV Heimerdingen geht ohne Neuzugang in die Rückrunde

Der Landesligist steigt in die Vorbereitung ein. Dem Abgang von Marc Geist stehen keine Neuzugänge gegenüber – obwohl Trainer Markus Koch Verstärkungen gesucht hat.
Von Jürgen Kemmner
Handball Verbandsliga: Die TSF Ditzingen bleiben unter den Erwartungen

Handball Verbandsliga Die TSF Ditzingen bleiben unter den Erwartungen

Die Handballer aus Ditzingen haben die erste Saisonhälfte in der Verbandsliga auf Rang zehn abgeschlossen. Doch es sind nur Kleinigkeiten, die fehlen.
Von Henning Maak
Gymnastin aus Leonberg: Wie Varfolomeev: Viktoria Steinfeld will zu Olympia

Gymnastin aus Leonberg Wie Varfolomeev: Viktoria Steinfeld will zu Olympia

Die 17-Jährige aus Leonberg trainiert am Olympiastützpunkt rhythmische Sportgymnastik und verfolgt ein hohes Ziel, welches ihre Vereinskameradin bereits erreicht hat.
Von Flemming Nave
Basketball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Basketball Landesliga SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Die Basketball-Frauen des TSV Malmsheim schlagen die Steinenbronn Beasts 79:39. Der SV Leonberg/Eltingen verpasst einen Erfolg bei Spitzenreiter TV Nellingen denkbar knapp.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Oberliga Frauen Verletzung Leonberg
 
 