Die Trainerin der Verbandsliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen legt ihre Aufgabe zum Saisonende nieder. Auch Co-Trainer Nermin Delic hört auf und der Club benötigt insgesamt gleich drei neue Übungsleiter.

Jürgen Kemmner 17.12.2024 - 09:57 Uhr

Es war ein Gespräch im privaten Umfeld, eines in angenehmer Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit. Aber es ging weder um Geschenke noch um Festivitäten. Es ging um die Zukunft von Mona Binder. Und am Ende sagte die Trainerin der Verbandsliga-Mannschaft gegenüber Handball-Chef Matthias Groß und Stefan Schuster: „Ich höre am Saisonende auf.“