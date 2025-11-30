 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Wildcats zeigen nach der Pause ihre Krallen

Handball SV Leonberg/Eltingen Wildcats zeigen nach der Pause ihre Krallen

Handball SV Leonberg/Eltingen: Wildcats zeigen nach der Pause ihre Krallen
1
In der zweiten Halbzeit brachte Nina Conzelmann viel Schwung auf Leonberger Seite. Foto: Andreas Gorr

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen bezwingen nach großen Anlaufschwierigkeiten die SG Muggensturm/Kuppenheim verdient mit 36:30.

Mit dem vierten Sieg in Folge haben sich die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nach 1:7 Punkten aus den ersten vier Partien in der Tabelle auf den sechsten Tabellenplatz nach vorne gearbeitet. Gegen den Tabellennachbarn SG Muggensturm/Kuppenheim leuchtete nach 60 Minuten ein 36:30 (18:17)-Heimerfolg von der Anzeigetafel.

 

Grund dafür war eine deutliche Leistungssteigerung der Hausherrinnen nach Pause – vor allem in der Abwehr. „Die SG Muggensturm/Kuppenheim hat uns alles abverlangt. Vor der Pause hat unsere Abwehr leider nicht funktioniert“, bedauerte SV-Trainer Frank Gehrmann.

Wildcats zu Beginn neben der Spur

Nach zwölf Minuten lagen die Wildcats 6:12 zurück. Fast jeder Angriff der Gäste endete mit einem Treffer. Insbesondere SG-Spielmacherin Lara Traue, die sechs ihrer zwölf Treffer in der Anfangsphase erzielte, hatte bei ihren Abschlüssen keine allzu große Gegenwehr zu überwinden. „Wir waren in der Abwehr viel zu passiv und haben unsere Gegenspielerinnen oft nur begleitet, statt das Angriffsspiel von ihnen auch mal zu unterbrechen“, monierte Gehrmann.

Julia Wolf war mit neun Toren erfolgreichste Werferin beim SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

In der Folge steigerten sich die Wildcats aber im Angriff und kamen durch vier Treffer in Folge innerhalb von vier Minuten auf 10:12 (17.) heran. Nach 22 Minuten glich Lia Thines beim 14:14 aus. In die Pause nahmen die Wildcats sogar eine knappe 18:17-Führung mit, was vor allem der Treffsicherheit von Simona Schmaderer, die fünf ihrer sieben Tore in der ersten Halbzeit warf, und von Julia Wolf (neun Tore) zu verdanken war.

In der zweiten Hälfte nahmen die SV-Handballerinnen die Partie mehr und mehr in die Hand. Das 18:19 (32.) war die letzte Führung der Gäste. Bis zum 23:22 (45.) konnte die SG die Partie offen halten, dann setzten sich die Wildcats innerhalb von sieben Minuten auf 30:24 ab. „Wir waren in der zweiten Hälfte in der Abwehr offensiver und sind so zu einigen Gegenstoßtoren gekommen“, zeigte sich Gehrmann zufrieden.

Brachte mit ihren Toren vor der Pause den SV Leonberg/Eltingen in die richtige Spur: Simona Schmaderer Foto: Andreas Gorr

Zum Trumpf für die Gastgeberinnen wurde die besser besetzte Bank: In der zweiten Halbzeit brachte Nina Conzelmann viel Schwung auf Leonberger Seite und war mit vier Treffern maßgeblich am Zwischenspurt beteiligt. Auch auf beiden Außenpositionen konnte Gehrmann frische Kräfte bringen. „Der Sieg war eine Teamleistung, unsere Variabilität war unser Trumpf“, lobte der Trainer seine Mannschaft. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald; Wolf (9/3), Schmaderer (7), Conzelmann (4), Stimmler (3), Ulrich (3), Karwounopoulos (3), Lia Thines (3), Lily Thines (2), Baric (1), Bergthold (1), Berkemer, Klotz, Ridder.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: SKV Rutesheim: Laurin Stütz macht den Panenka beim Elfmeter

Fußball Landesliga SKV Rutesheim: Laurin Stütz macht den Panenka beim Elfmeter

Die SKV Rutesheim geht mit einem 3:0-Erfolg über die SGM Krumme Ebene am Neckar in die Winterpause. Zwei späte Tore entscheiden die Begegnung – und Laurin Stütz geht ins Risiko.
Von Flemming Nave
0:4 beim TSV Ilshofen: Bei den Fußballern des SV Leonberg/Eltingen ist der Akku leer

0:4 beim TSV Ilshofen Bei den Fußballern des SV Leonberg/Eltingen ist der Akku leer

Dritte Niederlage in Folge: Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen verliert mit 0:4 beim TSV Ilshofen – Trainer Robert Gitschier ist heilfroh, dass nun die Winterpause beginnt.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: Die Heim-Misere des SV Leonberg/Eltingen erhält das nächste Kapitel

Handball Oberliga Die Heim-Misere des SV Leonberg/Eltingen erhält das nächste Kapitel

Der SV Leonberg/Eltingen unterliegt in der Oberliga dem routinierten Gegner SG Kenzingen/Herbolzheim 37:41 – letzter und einziger Heimerfolg datiert vom 20. September.
Von Henning Maak
TSV Flacht im Aufwärtstrend: Blaubären ärgern den deutschen Meister ein klein wenig

TSV Flacht im Aufwärtstrend Blaubären ärgern den deutschen Meister ein klein wenig

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht unterliegt dem SSC Palmberg Schwerin mit 0:3 – zeigt aber eine Aufwärtstendenz. Auch das dritte Heimspiel ist wieder ausverkauft.
Von Jürgen Kemmner
Gudzevic verschießt Elfmeter: Der TSV Heimerdingen bringt wieder keine Punkte mit

Gudzevic verschießt Elfmeter Der TSV Heimerdingen bringt wieder keine Punkte mit

Der Fußball-Landesligist unterliegt bei der Sportunion Neckarsulm mit 1:2 kassiert damit die fünfte Niederlage in Folge auf fremden Plätzen. Der Anschlusstreffer fällt zu spät.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen will die Heimspiel-Misere endlich stoppen

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen will die Heimspiel-Misere endlich stoppen

Der letzte Heimsieg datiert vom 20. September – das soll sich gegen SG Kenzingen/Herbolzheim ändern. Übergangslösung für Trainerposten bis Juni steht kurz vor Abschluss.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Blaubären TSV Flacht: Roxana Vogel und ihre Vorliebe für eine Süßigkeit

Volleyball Blaubären TSV Flacht Roxana Vogel und ihre Vorliebe für eine Süßigkeit

Die Volleyballerin war glücklich in Potsdam, doch dann zog das Leben einen rosaroten Strich nach Ludwigsburg – und zu den Binder Blaubären des TSV Flacht.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Drei Clubs mit Weihnachtswunsch: Mit einem Sieg in die Winterpause

Fußball Landesliga Drei Clubs mit Weihnachtswunsch: Mit einem Sieg in die Winterpause

Die SKV Rutesheim, der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen stehen am letzten Landesliga-Spieltag 2025 vor unterschiedliche schwierigen Aufgaben.
Von Henning Maak
Para-Climber Angelino Zeller: Fast unglaublich: Ohne Beinkraft die Kletterwand nach oben

Para-Climber Angelino Zeller Fast unglaublich: Ohne Beinkraft die Kletterwand nach oben

Angelino Zeller ist querschnittgelähmt – und der beste Para-Kletterer der Welt. Seine bewegende Geschichte handelt jedoch von mehr als nur von sportlichen Leistungen.
Von Flemming Nave
Stürmer musste Club verlassen: Ein Spieler geht – und der SV Leonberg/Eltingen II steckt in der Krise

Stürmer musste Club verlassen Ein Spieler geht – und der SV Leonberg/Eltingen II steckt in der Krise

Nach einem fulminanten Start ist die zweite Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen erheblich eingebrochen – droht dem Club aus der Kreisliga A 2 gar der Abstieg?
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Oberliga Frauen Leonberg
 
 