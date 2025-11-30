Handball SV Leonberg/Eltingen Wildcats zeigen nach der Pause ihre Krallen
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen bezwingen nach großen Anlaufschwierigkeiten die SG Muggensturm/Kuppenheim verdient mit 36:30.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen bezwingen nach großen Anlaufschwierigkeiten die SG Muggensturm/Kuppenheim verdient mit 36:30.
Mit dem vierten Sieg in Folge haben sich die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nach 1:7 Punkten aus den ersten vier Partien in der Tabelle auf den sechsten Tabellenplatz nach vorne gearbeitet. Gegen den Tabellennachbarn SG Muggensturm/Kuppenheim leuchtete nach 60 Minuten ein 36:30 (18:17)-Heimerfolg von der Anzeigetafel.