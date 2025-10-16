Wenn der Trainer Frank Schmid auf die vier Verbandsliga-Begegnungen dieser Saison zurückblickt, erfreut ihn außer der Punktausbeute von 6:2 auch die Tatsache, dass immer wieder ein anderer Spieler die interne Torschützenliste bei den Handballern des SV Fellbach anführte. Zunächst war es Magnus Dierl (sieben Tore), dann kamen Felix Wente (elf Tore), Louis Waldraff (sieben Tore) und zuletzt Joe Traub (neun Tore). „Das ist unsere Stärke in dieser Saison, wir sind in der Breite gut aufgestellt und somit unberechenbar für den Gegner“, sagt Frank Schmid. Wer sich am Samstagabend (20 Uhr, Zeppelinhalle) im Heimspiel gegen das Team des TV Spaichingen als bester Werfer präsentiert, ist ihm indes nicht so wichtig. Die nächsten zwei Punkte sind das Ziel.

SVF: Den Gegner nicht in Laufen kommen lassen „Wir wollen den Schwung aus den Spielen zuletzt daheim mitnehmen“, sagt der Coach. Die Gäste aus Spaichingen kann er schwer einschätzen, schließlich sind auch sie neu in dieser Verbandsliga, Staffel 2. Was vielleicht hilft ist ein Blick zum Stadtnachbarn TV Oeffingen, der diesen Gegner am zweiten Spieltag bereits mit 27:22 bezwungen hat. „Das ist ein junges Team, das wir nicht ins Laufen kommen lassen dürfen“, sagt Frank Schmid.

Bis auf Lucas Frey und Maximilian Pfeil alle Spieler beim TVOe fit

Der Ligakonkurrent TV Oeffingen führt die Tabelle dieser Verbandsliga noch ohne Verlustpunkt an. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried gewann bislang nicht nur gegen den Verbund des TV Spaichingen, sondern auch gegen die Gäste von HB Ludwigsburg und zuletzt bei der HSG Böblingen/Sindelfingen. Es läuft also gut für die Oeffinger Handballer, und jetzt sind auch noch die zuvor angeschlagenen Akteure wieder eine Option für den Einsatz von Beginn an. Bis auf Lucas Frey, der noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte; und bis auf den Langzeitverletzten Maximilian Pfeil.

Oeffingens Gegner hat „robuste Rückraumspieler“

Am Samstag, 20 Uhr, gastiert das Team der TG Schömberg in der Sporthalle in Oeffingen. Ein weitgehend unbekannter Gegner für Tobias Unfried, der sich aber auf solche Begegnungen freut: „Das ist für mich in dieser Saison das Spannende, dass wir viele Gegner noch nicht kennen“, sagt der Coach, der sich den Ligakonkurrenten in dieser Woche selbstverständlich auf Video angeschaut hat. Dabei hat er festgestellt, dass der Tabellensechste aus Schömberg (4:2 Punkte) einige „robuste Rückraumspieler“ in seinen Reihen hat. „Darauf werden wir uns einstellen, und wir wollen wieder eine gute Abwehr spielen“, sagt Tobias Unfried. Bisher war der starke Abwehrverbund bei den Handballern des TV Oeffingen maßgeblich für den makellosen Saisonstart verantwortlich.