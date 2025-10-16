 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Den Schwung mitnehmen

Handball: SVF, TVOe Den Schwung mitnehmen

Handball: SVF, TVOe: Den Schwung mitnehmen
1
Magnus Dierl zählt zu den treffsicheren Werfern des SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 20 Uhr, das Team des HTV Meißenheim. Der TV Oeffingen spielt zur selben Zeit gegen die TG Schömberg.

Wenn der Trainer Frank Schmid auf die vier Verbandsliga-Begegnungen dieser Saison zurückblickt, erfreut ihn außer der Punktausbeute von 6:2 auch die Tatsache, dass immer wieder ein anderer Spieler die interne Torschützenliste bei den Handballern des SV Fellbach anführte. Zunächst war es Magnus Dierl (sieben Tore), dann kamen Felix Wente (elf Tore), Louis Waldraff (sieben Tore) und zuletzt Joe Traub (neun Tore). „Das ist unsere Stärke in dieser Saison, wir sind in der Breite gut aufgestellt und somit unberechenbar für den Gegner“, sagt Frank Schmid. Wer sich am Samstagabend (20 Uhr, Zeppelinhalle) im Heimspiel gegen das Team des TV Spaichingen als bester Werfer präsentiert, ist ihm indes nicht so wichtig. Die nächsten zwei Punkte sind das Ziel.

 

SVF: Den Gegner nicht in Laufen kommen lassen

„Wir wollen den Schwung aus den Spielen zuletzt daheim mitnehmen“, sagt der Coach. Die Gäste aus Spaichingen kann er schwer einschätzen, schließlich sind auch sie neu in dieser Verbandsliga, Staffel 2. Was vielleicht hilft ist ein Blick zum Stadtnachbarn TV Oeffingen, der diesen Gegner am zweiten Spieltag bereits mit 27:22 bezwungen hat. „Das ist ein junges Team, das wir nicht ins Laufen kommen lassen dürfen“, sagt Frank Schmid.

Bis auf Lucas Frey und Maximilian Pfeil alle Spieler beim TVOe fit

Der Ligakonkurrent TV Oeffingen führt die Tabelle dieser Verbandsliga noch ohne Verlustpunkt an. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried gewann bislang nicht nur gegen den Verbund des TV Spaichingen, sondern auch gegen die Gäste von HB Ludwigsburg und zuletzt bei der HSG Böblingen/Sindelfingen. Es läuft also gut für die Oeffinger Handballer, und jetzt sind auch noch die zuvor angeschlagenen Akteure wieder eine Option für den Einsatz von Beginn an. Bis auf Lucas Frey, der noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte; und bis auf den Langzeitverletzten Maximilian Pfeil.

Oeffingens Gegner hat „robuste Rückraumspieler“

Am Samstag, 20 Uhr, gastiert das Team der TG Schömberg in der Sporthalle in Oeffingen. Ein weitgehend unbekannter Gegner für Tobias Unfried, der sich aber auf solche Begegnungen freut: „Das ist für mich in dieser Saison das Spannende, dass wir viele Gegner noch nicht kennen“, sagt der Coach, der sich den Ligakonkurrenten in dieser Woche selbstverständlich auf Video angeschaut hat. Dabei hat er festgestellt, dass der Tabellensechste aus Schömberg (4:2 Punkte) einige „robuste Rückraumspieler“ in seinen Reihen hat. „Darauf werden wir uns einstellen, und wir wollen wieder eine gute Abwehr spielen“, sagt Tobias Unfried. Bisher war der starke Abwehrverbund bei den Handballern des TV Oeffingen maßgeblich für den makellosen Saisonstart verantwortlich.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Duell der Absteiger

Fußball: SV Fellbach Duell der Absteiger

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Der Filderklub hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Alles eine Frage der mentalen Stärke

Volleyball: SV Fellbach Alles eine Frage der mentalen Stärke

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen: Von der Bank zum Spieler des Spiels avanciert

Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Von der Bank zum Spieler des Spiels avanciert

Rico Scheurich, der Trainer des TVOe, gewährt seinen Spielern nach dem neuerlichen Sieg einen trainingsfreien Montag.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Ein Abend der kurzen Kämpfe

Ringen: SV Fellbach Ein Abend der kurzen Kämpfe

Die Verbandsliga-Ringer des SVF gewinnen am Herbstsamstag gegen den AV Sulgen mit 19:17 und festigt Rang sechs.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Mit Mühe zum dritten Sieg

Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Mühe zum dritten Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach um Nelson Okafor gewinnen am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen den dezimierten Aufsteiger TV Langen am Ende nur knapp mit 77:75.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TSV Schmiden: Warum Facundo Aloisio besonders gefeiert wird

Fußball: TSV Schmiden Warum Facundo Aloisio besonders gefeiert wird

Der TSV Schmiden gewinnt am Sonntag in der Bezirksliga mit 3:1 (2:0) gegen den Aufsteiger SC Urbach.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Ein Dreier ohne vier Stammspieler

Fußball: TV Oeffingen Ein Dreier ohne vier Stammspieler

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um Adnan Rakic gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel souverän mit 4:1 (1:1) gegen den SV Kaisersbach.
Von Eva Herschmann
Handball: TV Oeffingen: Kühle Köpfe und eine Siegesserie

Handball: TV Oeffingen Kühle Köpfe und eine Siegesserie

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag bei der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 33:28.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Über eine starke Abwehr zum nächsten Sieg

Handball: TSV Schmiden Über eine starke Abwehr zum nächsten Sieg

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim am Samstag mit 31:23 und sind damit weiterhin ungeschlagen.
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Vom Fast-Ausfall zur Torgarantin

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Vom Fast-Ausfall zur Torgarantin

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag gegen den Aufsteiger SF Schwaikheim ohne ihren erkrankten Trainer Sven Bühler mit 31:24.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach TV Oeffingen Verbandsliga
 