Handball: SVF, TVOe Kühle Köpfe in hitziger Atmosphäre
Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach und des TV Oeffingen treffen sich am Samstagabend, 20 Uhr, in der Zeppelinhalle zum fünften Stadtderby dieser Art.
Wenn der Trainer Tobias Unfried am Samstag mit den Handballern des TV Oeffingen in die Fellbacher Zeppelinhalle kommt, ist es für ihn auch eine Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte. Der 52-Jährige hatte Anfang 2024 und bis zum folgenden Saisonende das Traineramt beim SV Fellbach übernommen. Den Abstieg in die Verbandsliga konnte aber auch er nicht mehr verhindern. Tobias Unfried hatte aber Ende der 1990er Jahre und über die Jahrtausendwende auch als Spieler beim SV Fellbach Spuren hinterlassen. Der Verbund des TV Oeffingen um den heutigen Abteilungsleiter und damaligen Spieler Christoph Keller war damals noch in der Bezirksliga zugegen. Das Stadtderby in der Saison 2023/2024 hat er dagegen nicht miterlebt, er stieg erst kurze Zeit später ein.