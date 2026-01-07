Handball: Tim Baumgart Eine Konstante beim VfL Waiblingen
Der Oeffinger Handballtrainer Tim Baumgart, 42, hat jüngst seinen Vertrag beim Regionalligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Seit 2016 leitet er die Mannschaft an.
Als Tim Baumgart im Sommer 2016 das Traineramt bei den Handballern des VfL Waiblingen übernahm, war die Mannschaft seines Heimatvereins TV Oeffingen – mit ihm als Spieler – gerade erstmals in diesem Jahrtausend von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen. Seitdem ist viel passiert in der Handballwelt und drumherum, doch eine Konstante ist geblieben: Tim Baumgart ist immer noch Trainer beim VfL Waiblingen. Der 42-Jährige hat jüngst gar seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. „Mein Dank geht an die Verantwortlichen des Vereins, dass sie es so lange mit mir aushalten“, sagt Tim Baumgart. Wahr ist aber auch, dass der Übungsleiter mit Wohnsitz in Oeffingen zahlreiche Erfolge vorweisen kann. Er führte das Team von der Württemberg-Liga über die Baden-Württemberg-Oberliga im Durchmarsch bis in die dritte Liga. Mittlerweile spielen die Waiblinger Handballer wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, die jetzt Regionalliga heißt.