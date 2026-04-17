Handball – Trainersuche Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor
Warum sich einige Handballclubs schwer tun, einen Trainer zu finden. Der Verbandsligist TSV Deizisau zumindest ist mittlerweile sehr weit.
Warum sich einige Handballclubs schwer tun, einen Trainer zu finden. Der Verbandsligist TSV Deizisau zumindest ist mittlerweile sehr weit.
Zumindest der TSV Deizisau ist mittlerweile „auf der Zielgeraden“, wie Arne Staiger vom Management erklärt. Es herrscht bei dem Traditionsverein große Zuversicht, in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren zu können – und entsprechend Erleichterung, dass die Bank der Verbandsligamannschaft auch in der kommenden Saison besetzt sein wird. Dem gingen zahllose Gespräche, zunächst am Telefon und später persönlich, voraus. Und es bleibt auffällig: Einige Handballclubs sind auf der Suche und tun sich mit selbiger schwer. Deizisaus Verbandsligakonkurrent TV Reichenbach etwa findet bereits seit einigen Wochen keinen geeigneten Nachfolger für Jochen Masching. Am vergangenen Wochenende kam nach dem überraschenden Rücktritt von Veit Wager der Oberligist SG Hegensberg/Liebersbronn noch dazu.