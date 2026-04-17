 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Handball – Trainersuche Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Handball – Trainersuche: Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor
1
Der TV Reichenbach und der TSV Deizisau spielten jüngst gegeneinander. Beide Mannschaften bekommen zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Foto: Michael Treutner

Warum sich einige Handballclubs schwer tun, einen Trainer zu finden. Der Verbandsligist TSV Deizisau zumindest ist mittlerweile sehr weit.

Reporter: Sigor Paesler

Zumindest der TSV Deizisau ist mittlerweile „auf der Zielgeraden“, wie Arne Staiger vom Management erklärt. Es herrscht bei dem Traditionsverein große Zuversicht, in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren zu können – und entsprechend Erleichterung, dass die Bank der Verbandsligamannschaft auch in der kommenden Saison besetzt sein wird. Dem gingen zahllose Gespräche, zunächst am Telefon und später persönlich, voraus. Und es bleibt auffällig: Einige Handballclubs sind auf der Suche und tun sich mit selbiger schwer. Deizisaus Verbandsligakonkurrent TV Reichenbach etwa findet bereits seit einigen Wochen keinen geeigneten Nachfolger für Jochen Masching. Am vergangenen Wochenende kam nach dem überraschenden Rücktritt von Veit Wager der Oberligist SG Hegensberg/Liebersbronn noch dazu.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Die Ostfilderner erarbeiten sich den verdienten 38:33-Sieg in der zweiten Hälfte.

„Es ist schon auffällig, dass in einem Umkreis von wenigen Quadratkilometern gleich drei Vereine auf einem ähnlichen Niveau einen Trainer suchen“, sagt Reichenbachs Abteilungsleiter Marcus Masching und forscht nach Erklärungen. „Es fehlt ein bisschen der Nachwuchs im Trainerbereich“, findet er einen, „dazu kommt, dass einige, die schon länger unterwegs sind, mittlerweile im Handball-Ruhestand sind oder ihre Kinder trainieren, wie etwa Steffen Rost und Stefan Haigis in Deizisau.“ Dessen Funktionär Staiger sieht im Fall seines Vereins vor allem den Faktor Zeit: „Es war lange offen, ob Sven Strübin weitermacht. Wenn es mal nach Weihnachten ist, wird es schwer.“ Was sollen sie da bei der SG Heli da sagen? „Drei Wochen vor dem Saisonende mit der Suche anzufangen, ist eine Herausforderung“, sagt Abteilungsleiterin Anna Lederle, ist aber „aufgrund unseres großen Netzwerkes zuversichtlich, dass wir einen Trainer finden, der zu Mannschaft passt. Die ist jedenfalls intakt.“ Bei den – stark abstiegsgefährdeten – Oberliga-Frauen des TSV Köngen, bei denen Armin Dobler nach der Beurlaubung von Marion Radonic bis zum Ende der Runde eingesprungen war, ist die Zukunft ebenfalls noch nicht geklärt. Auch Co-Trainer Martin Schorr hört dort auf und kehrt als Jugendcoach zum TSV Denkendorf zurück. Wie ist die Lage bei den Clubs?

Unsere Empfehlung für Sie

Rücktritt in der Handball-Oberliga: Manuel Späth springt bei der SG Hegensberg/Liebersbronn ein

Rücktritt in der Handball-Oberliga Manuel Späth springt bei der SG Hegensberg/Liebersbronn ein

Veit Wager nennt sportliche Gründe für seinen Rücktritt bei den Oberliga-Handballern. Heli-Kapitän Moritz Hettich: „Es gab in der Mannschaft keine einzige Stimme, die das wollte.“

TSV Deizisau Vereinsführung und Spieler hätten gerne mit Strübin weitergemacht – der grundsätzlich auch. Aber der Coach kommunizierte offen und früh, dass er nicht weiß, ob er aus beruflichen Gründen weiterhin den nötigen Aufwand betreiben kann. Also fuhr die Deizisauer Clubführung, intern ebenso offen, zweigleisig: auf eine Zusage von Strübin hoffen und gleichzeitig suchen. Seit dem vergangenen Wochenende schließlich ist klar, dass erstere Option wegfällt, es wurde kommuniziert, dass Strübin auf jeden Fall bereits nach einer Saison in Deizisau aufhört. Gut, dass die Gespräche mit zwei Kandidaten da schon recht weit fortgeschritten waren – und sich der Verein mit einem nun wohl einig ist.

TV Reichenbach Dass Jochen Masching aufhören will, ist schon eine Weile klar. Das Problem der Reichenbacher war, dass sie schnell mit einem möglichen Nachfolger so gut wie einig waren – sich das Ganze dann aber doch zerschlug. Im Moment laufen weitere und vielversprechende Gespräche, wie Abteilungsleiter und Jochen Maschings Bruder Marcus Masching erklärt. „Wir haben gewisse Erwartungen, was der neue Trainer an Qualifikation und Persönlichkeit haben muss, da sind wir verwöhnt“, sagt Marcus Masching. Zudem sollte derjenige von nicht allzu weit weg kommen, auch aus finanziellen Gründen. Und so suchen die Reichenbacher traditionell auch die Fils aufwärts. Am Ende wird es vielleicht doch noch mal Gespräche mit dem jetzigen Coach geben. „Da wären aber noch einige Überredungskünste nötig“, sagt Marcus Masching und lacht – und hat die Hoffnung nicht aufgegeben, einen anderen Coach zu finden.

SG Hegensberg/Liebersbronn In den drei verbliebenen Spielen bis zum Saisonende sitzt Ex-Profi Manuel Späth auf der Bank der Berghandballer – und hat in Sachen Vorbereitung sogar Unterstützung vom zurückgetretenen Wager bekommen. „Wir sind ihm nicht böse und gut mit ihm“, betont Lederle in Bezug auf Wager, „auch wenn der Zeitpunkt natürlich bescheiden ist. Wir sind in einer Situation, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten.“ Denn eigentlich war man sich über eine weitere Zusammenarbeit mit dem Aufstiegstrainer längst einig. „Die meisten möglichen Kandidaten haben schon etwas oder machen eine Pause“, erklärt Lederle. Zudem erschwere die Situation, „dass wir noch nicht wissen, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen, wir kämpfen ja noch ein bisschen gegen den Abstieg“. Nach internem Brainstorming aber sind sie und ihre Mitstreiter an die Arbeit gegangen: „Jetzt wird erst einmal abtelefoniert.“

Weitere Themen

Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau steht im Halbfinale

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau steht im Halbfinale

Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.
Von sip
EZ-Fußballpokal 2026: Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

EZ-Fußballpokal 2026 Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

Das Teilnehmerfeld des 47. EZ-Fußballpokals in Ruit steht. Der FV Plochingen will erst den Klassenverbleib schaffen und dann den Titel verteidigen.
Von Sigor Paesler
Fußball – Vorschau: Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt

Fußball – Vorschau Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen wollen lieber „Punkte statt lobende Worte sammeln“. Kreisliga-A-Spitzenreiter TSV Deizisau erwartet eine „heiße Kiste“ in Unterboihingen.
Von Robin Kern
Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Die Kreisliga-A-Kicker des TSV Wernau treten im Viertelfinale des Bezirkspokals beim AC Catania Kirchheim an, während der Bezirksligist TSV Berkheim gegen SV Ebersbach gefordert ist.
Von Robin Kern
Motorsport: Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Motorsport Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Der AMC Mittlerer Neckar ist Deutschlands erfolgreichster Club im Parcours Racing. Der Motorsport für den kleinen Geldbeutel hat aber Nachwuchssorgen.
Von Kerstin Dannath
Deutsche Fecht-Meisterschaften: Udo Ziegler gewinnt Bronzemedaille

Deutsche Fecht-Meisterschaften Udo Ziegler gewinnt Bronzemedaille

Der Esslinger überzeugt in Mainz in der Altersklasse M 60.
Von fns
Fußball – Nachspiel: Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer

Fußball – Nachspiel Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer

Die Kreisliga-A-Kicker des VfB Reichenbach sind schlecht wie lange nicht mehr, die TSG Esslingen macht es wie der VfB Stuttgart und die Wasserspiele an der Katharinenlinde wirken nach.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Handball – Untere Klassen: Erster Matchball sitzt: Frauen des TV Reichenbach feiern den Aufstieg

Handball – Untere Klassen Erster Matchball sitzt: Frauen des TV Reichenbach feiern den Aufstieg

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach sichern sich mit einem Sieg in Sindelfingen vorzeitig den Titel und steigen in die Verbandsliga auf.
Von Robin Kern
Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel

Tischtennis im Kreis Esslingen TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel

Die Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald gewinnen ihr letztes Saisonspiel und steigen in die Verbandsliga auf.
Von Max Blon
Fußball – Bezirksliga: Ein Wechselbad der Gefühle

Fußball – Bezirksliga Ein Wechselbad der Gefühle

In einer spannenden und hart umkämpfen Begegnung der Fußball-Bezirksliga trennen sich der TSV RSK Esslingen und der TSV Berkheim 5:5.
Von Horst Reutter
Weitere Artikel zu Trainersuche Verbandsliga Oberliga
 
 