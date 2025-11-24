Handball TSF Ditzingen: Yannik Ruffner nach der Hochzeitsreise in Torlaune

Die Ditzinger Handballer finden in der Verbandsliga nicht zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Spielen ohne Niederlage zu Saisonbeginn mit 7:1 Punkten blieben die TSF-Akteure beim 31:38 (16:18) gegen HB Ludwigsburg nunmehr im fünften Spiel in Folge ohne Sieg und fielen nach einer 1:9-Bilanz in der Tabelle auf Rang neun zurück.

„Man hat schon gesehen, dass die eine Mannschaft mit dem Selbstbewusstsein von fünf Spielen ohne Niederlage aufgetreten ist und wir mit vier Spielen ohne Sieg“, räumte TSF-Trainer Dennis Zwicker ein, der jedoch den Weg aus der Misere kennt: „In so einer Situation gibt es nur den Weg, im Training noch mehr zu arbeiten, um dann im Spiel noch mehr investieren zu können.“

TSF mit einem Kraftakt bis zur Pause

Nach ausgeglichenem Beginn (5:5/9.) gerieten die Ditzinger bis Mitte der ersten Halbzeit mit 6:12 in Rückstand. „In der Phase sind uns ein paar Ballverluste und Fehlpässe am Kreis unterlaufen, die Ludwigsburg zu Tempogegenstoßtoren genutzt hat, weil wir nicht schnell genug im Rückzugsverhalten waren“, monierte Coach Zwicker. Mit vier Toren in Folge nach einer Auszeit kämpften sich die Grün-Weißen innerhalb von drei Minuten wieder auf 10:12 heran, gerieten aber nach dem Anschlusstreffer von Quang Tran zum 13:14 (22.) wieder durch vier Treffer der Gäste in Serie mit 13:18 in Rückstand (27.). Mit einem Kraftakt gelang es, den Rückstand bis zur Pause wieder auf 16:18 zu reduzieren.

TSF-Trainer Dennis Zwicker will die Trainingsarbeit intensivieren. Foto: Andreas Gorr

Diesem knappen Rückstand liefen die TSF-Akteure in der gesamten zweiten Halbzeit hinterher. Mehrfach kamen die Grün-Weißen bis auf einen Treffer heran, der Ausgleich wollte jedoch niemals fallen. „Das wäre für den Kopf unglaublich wichtig gewesen“, bedauerte TSF-Coach Zwicker. Doch nachdem Spielmacher Yannick Hüther mit einem Siebenmeter an HB-Torhüter Tim Zeisler gescheitert war (48.), setzte sich das Team von Ex-TSF-Trainer Jörg Kaaden vorentscheidend bis auf 28:34 (53.) ab. „In den letzten zehn Minuten hat Ludwigsburg einfach auch hochprozentig abgeschlossen“, erkannte Zwicker unumwunden an.

Die Ditzinger Lukas Hölzel (li.) und Malte Bartels (re.) stellten sich so gut es ging den HB-Angreifern in den Weg. Foto: Andreas Gorr

Insbesondere Ludwigsburgs Rückraum-Ass Jonas Krautt bekam die Ditzinger Abwehr zu selten in den Griff, ihm gelangen neben vier Siebenmetertoren auch neun Treffer aus dem Feld. Auch der Ex-Ditzinger Alexander Nicolai setzte mit sechs Toren an alter Wirkungsstätte Akzente. Zu den positiven Aspekten in der Niederlage gehörte auf Ditzinger Seite die Rückkehr von Yannik Ruffner nach vierwöchiger Hochzeitsreise, er erzielte auf Anhieb zehn Tore. „Da sieht man, wie wichtig er für uns ist“, meinte Coach Zwicker. Zu überzeugen wusste auch Quang Tran mit fünf Treffern. Er musste allerdings in den letzten zehn Minuten pausieren, nachdem er die Schulter eines Gegenspielers an den Kopf bekommen hatte.

„Es sind kleine Dinge wie das Rückzugsverhalten und die Passsicherheit im Angriff, an denen wir im Training arbeiten müssen. Das kann man kurzfristig bis zum nächsten Spiel in Spaichingen am Sonntag verbessern“, ist Zwicker überzeugt und hofft dann auf das Ende der Negativserie. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Ruffner (10), Tran (5), Ruoff (5), Hölzel (3), Steckroth (2), Kienle (2), Hüther (1/1), Siegmund (1), Bohnen (1), Heer (1), Schwabe, Bartels, Schmauder.