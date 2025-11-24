Handball TSF Ditzingen Yannik Ruffner nach der Hochzeitsreise in Torlaune
Die Verbandsliga-Handballer unterliegen in der eigenen Halle HB Ludwigsburg deutlich mit 31:38. Trainer Dennis Zwicker fordert mehr Trainingsarbeit von seiner Mannschaft.
Die Ditzinger Handballer finden in der Verbandsliga nicht zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Spielen ohne Niederlage zu Saisonbeginn mit 7:1 Punkten blieben die TSF-Akteure beim 31:38 (16:18) gegen HB Ludwigsburg nunmehr im fünften Spiel in Folge ohne Sieg und fielen nach einer 1:9-Bilanz in der Tabelle auf Rang neun zurück.