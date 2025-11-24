 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Yannik Ruffner nach der Hochzeitsreise in Torlaune

Handball TSF Ditzingen Yannik Ruffner nach der Hochzeitsreise in Torlaune

Handball TSF Ditzingen: Yannik Ruffner nach der Hochzeitsreise in Torlaune
1
Yannik Ruffner (re.) war von den Ludwigsburger Abwehrspielern kaum zu halten und erzielte zehn Treffer für die TSF. Foto: Andreas Gorr

Die Verbandsliga-Handballer unterliegen in der eigenen Halle HB Ludwigsburg deutlich mit 31:38. Trainer Dennis Zwicker fordert mehr Trainingsarbeit von seiner Mannschaft.

Die Ditzinger Handballer finden in der Verbandsliga nicht zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Spielen ohne Niederlage zu Saisonbeginn mit 7:1 Punkten blieben die TSF-Akteure beim 31:38 (16:18) gegen HB Ludwigsburg nunmehr im fünften Spiel in Folge ohne Sieg und fielen nach einer 1:9-Bilanz in der Tabelle auf Rang neun zurück.

 

„Man hat schon gesehen, dass die eine Mannschaft mit dem Selbstbewusstsein von fünf Spielen ohne Niederlage aufgetreten ist und wir mit vier Spielen ohne Sieg“, räumte TSF-Trainer Dennis Zwicker ein, der jedoch den Weg aus der Misere kennt: „In so einer Situation gibt es nur den Weg, im Training noch mehr zu arbeiten, um dann im Spiel noch mehr investieren zu können.“

TSF mit einem Kraftakt bis zur Pause

Nach ausgeglichenem Beginn (5:5/9.) gerieten die Ditzinger bis Mitte der ersten Halbzeit mit 6:12 in Rückstand. „In der Phase sind uns ein paar Ballverluste und Fehlpässe am Kreis unterlaufen, die Ludwigsburg zu Tempogegenstoßtoren genutzt hat, weil wir nicht schnell genug im Rückzugsverhalten waren“, monierte Coach Zwicker. Mit vier Toren in Folge nach einer Auszeit kämpften sich die Grün-Weißen innerhalb von drei Minuten wieder auf 10:12 heran, gerieten aber nach dem Anschlusstreffer von Quang Tran zum 13:14 (22.) wieder durch vier Treffer der Gäste in Serie mit 13:18 in Rückstand (27.). Mit einem Kraftakt gelang es, den Rückstand bis zur Pause wieder auf 16:18 zu reduzieren.

TSF-Trainer Dennis Zwicker will die Trainingsarbeit intensivieren. Foto: Andreas Gorr

Diesem knappen Rückstand liefen die TSF-Akteure in der gesamten zweiten Halbzeit hinterher. Mehrfach kamen die Grün-Weißen bis auf einen Treffer heran, der Ausgleich wollte jedoch niemals fallen. „Das wäre für den Kopf unglaublich wichtig gewesen“, bedauerte TSF-Coach Zwicker. Doch nachdem Spielmacher Yannick Hüther mit einem Siebenmeter an HB-Torhüter Tim Zeisler gescheitert war (48.), setzte sich das Team von Ex-TSF-Trainer Jörg Kaaden vorentscheidend bis auf 28:34 (53.) ab. „In den letzten zehn Minuten hat Ludwigsburg einfach auch hochprozentig abgeschlossen“, erkannte Zwicker unumwunden an.

Die Ditzinger Lukas Hölzel (li.) und Malte Bartels (re.) stellten sich so gut es ging den HB-Angreifern in den Weg. Foto: Andreas Gorr

Insbesondere Ludwigsburgs Rückraum-Ass Jonas Krautt bekam die Ditzinger Abwehr zu selten in den Griff, ihm gelangen neben vier Siebenmetertoren auch neun Treffer aus dem Feld. Auch der Ex-Ditzinger Alexander Nicolai setzte mit sechs Toren an alter Wirkungsstätte Akzente. Zu den positiven Aspekten in der Niederlage gehörte auf Ditzinger Seite die Rückkehr von Yannik Ruffner nach vierwöchiger Hochzeitsreise, er erzielte auf Anhieb zehn Tore. „Da sieht man, wie wichtig er für uns ist“, meinte Coach Zwicker. Zu überzeugen wusste auch Quang Tran mit fünf Treffern. Er musste allerdings in den letzten zehn Minuten pausieren, nachdem er die Schulter eines Gegenspielers an den Kopf bekommen hatte.

„Es sind kleine Dinge wie das Rückzugsverhalten und die Passsicherheit im Angriff, an denen wir im Training arbeiten müssen. Das kann man kurzfristig bis zum nächsten Spiel in Spaichingen am Sonntag verbessern“, ist Zwicker überzeugt und hofft dann auf das Ende der Negativserie. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Ruffner (10), Tran (5), Ruoff (5), Hölzel (3), Steckroth (2), Kienle (2), Hüther (1/1), Siegmund (1), Bohnen (1), Heer (1), Schwabe, Bartels, Schmauder.

Weitere Themen

Tipp-Kick Meisterschaft: TKC Hirschlanden verpasst den vierten Titel in Folge

Tipp-Kick Meisterschaft TKC Hirschlanden verpasst den vierten Titel in Folge

Kein Jubel bei den Tippkickern des TKC 71 Hirschlanden. Der Titelverteidiger musste sich trotz Heimvorteils mit Rang drei begnügen und auch im Pokalfinale unterlag der Gastgeber.
Von Henning Maak
3:1-Erfolg über SG Schorndorf: TSV Heimerdingen jubelt: Rudolf Buxmann macht den Unterschied

3:1-Erfolg über SG Schorndorf TSV Heimerdingen jubelt: Rudolf Buxmann macht den Unterschied

Im letzten Hinrunden-Spiel der Fußball-Landesliga gelingt dem TSV mit 3:1 über die SG Schorndorf ein willkommener und wichtiger Dreier. Rudolf Buxmann trifft gleich zweimal.
Von Henning Maak
1:4 bei der SG Weinstadt: Viele Stammkräfte fehlen: SV Leonberg/Eltingen kommt unter die Räder

1:4 bei der SG Weinstadt Viele Stammkräfte fehlen: SV Leonberg/Eltingen kommt unter die Räder

Der Landesliga-Aufsteiger kommt auswärts nicht auf Kurs: Bei der SG Weinstadt geht die ersatzgeschwächte Mannschaft 1:4 (0:3) unter – ein Mann schlägt den SV fast im Alleingang.
Von Jürgen Kemmner
Wichtige Stammkräfte fehlen: SV Leonberg/Eltingen kämpft sich mit nur zehn Feldspielern zum Sieg

Wichtige Stammkräfte fehlen SV Leonberg/Eltingen kämpft sich mit nur zehn Feldspielern zum Sieg

Oberligist SV Leonberg/Eltingen feiert mit 31:27 bei der SG H2Ku Herrenberg den dritten Auswärtssieg in Folge, obwohl zwei Stammkräfte fehlen und einige Spieler angeschlagen sind.
Von Henning Maak
2:0 gegen TSV Crailsheim: SKV Rutesheim macht in vier Minuten den Sack zu – Diskussionen um Platzverweis

2:0 gegen TSV Crailsheim SKV Rutesheim macht in vier Minuten den Sack zu – Diskussionen um Platzverweis

Gegen den TSV Crailsheim holt der Fußball-Landesligist im Sportpark Bühl einen ungefährdeten 2:0-Erfolg. Ein Platzverweis sorgt auf beiden Seiten für Unverständnis.
Von Flemming Nave
Handball SV Leonberg/Eltingen: Wildcats stecken im Tunnel – Spiel in Flein fällt aus

Handball SV Leonberg/Eltingen Wildcats stecken im Tunnel – Spiel in Flein fällt aus

Oberliga-Frauen des SV Leonberg/Eltingen kommen unfreiwillig zu einem sportfreien Samstag – viele Spielerinnen stecken im Stau. Trainer Gehrmann verlängert bis Juni 2027.
Von Jürgen Kemmner
SV Leonberg/Eltingen Handball: Warten auf Goga: Warum der neue Trainer das Team erst 2026 übernehmen wird

SV Leonberg/Eltingen Handball Warten auf Goga: Warum der neue Trainer das Team erst 2026 übernehmen wird

Der künftige Trainer der Handballer des SV Leonberg/Eltingen, Ladislav Goga, freut sich auf die Aufgabe – doch er will den zurzeit interimsweise besetzten Job nicht sofort antreten.
Von Jürgen Kemmner
TSV Crailsheim kommt: Bei der SKV Rutesheim soll wieder die Null stehen

TSV Crailsheim kommt Bei der SKV Rutesheim soll wieder die Null stehen

Der Fußball-Landesligist empfängt am Samstag im Sportpark Bühl den TSV Crailsheim. Der steht zwar nicht ganz gut da, Trainer Christopher Baake mahnt dennoch zur Vorsicht.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen bangt um Kapitän und Torhüter

Fußball Landesliga Der SV Leonberg/Eltingen bangt um Kapitän und Torhüter

Gegen die SG Weinstadt plagen Trainer Robert Gitschier Personalsorgen – ob Spielführer Marco Seufert und Schlussmann Julian Bär spielen, entscheidet sich kurzfristig.
Von Flemming Nave
Fußball-Chef Uwe Sippel:: „Beim TSV Heimerdingen ist es noch nicht fünf vor Zwölf“

Fußball-Chef Uwe Sippel: „Beim TSV Heimerdingen ist es noch nicht fünf vor Zwölf“

Der TSV Heimerdingen steht im Abstiegskampf, erst in der Verbandsliga, nun in der Landesliga. Das beschäftigt Uwe Sippel zwar auch im Privaten, doch er glaubt fest an eine Wende.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Verbandsliga Trainer Leonberg
 
 