Handball TSV Schmiden: Alle wollen sich verabschieden – in die Regionalliga

Der Abteilungsleiter Sven Zeidler hat nach dem letzten Heimspiel dieser Oberliga-Saison die Abgänge verabschiedet. Es war eine traurige Stimmung, vor allem weil die Handballer des TSV Schmiden zuvor gegen die Gäste des TuS Schutterwald mit 24:27 verloren hatten. In der nächsten Runde werden Lino Klein, Joshua Scheiner, Lasse Siebel und Janis Weber nicht mehr dabei sein. Am liebsten würde sich ja die gesamte Mannschaft um den Trainer Richard Babjak verabschieden – in die Regionalliga. Doch nach dem jüngsten Auftritt ist der Aufstieg nicht mehr so sicher. Zwar stehen die Schmidener Handballer in der Tabelle noch immer ganz oben, weil sie im direkten Vergleich mit dem punktgleichen Verfolger HTV Meißenheim die Nase vorn haben. Doch es stehen für sie bis zum Saisonende noch drei Auswärtsspiele in Serie auf dem Programm. Zunächst gastieren sie am Samstag (20 Uhr, Längenfeldhalle in Balingen) beim Tabellendritten TV Weilstetten. „Wir müssen wieder eine bessere Abwehr spielen als zuletzt. Bei uns sind alle heiß auf dieses Spiel“, sagt der Schmidener Coach Richard Babjak.

Der TSV Schmiden hat noch alles selbst in der Hand Schon am Montag im Training hat er in seiner Mannschaft eine deutlich bessere Stimmung vernommen als noch am Spieltag. Die Akteure um den treffsicheren Schützen Paul Feirabend wissen ja, dass sie den Sprung in die Regionalliga noch selbst in den Händen haben. Doch Richard Babjak weiß auch, dass es kein Selbstläufer wird. „Jeder will gegen den Tabellenführer gewinnen“, sagt er. Wahrscheinlich auch der Tabellendritte TV Weilstetten, obwohl es bei ihm in dieser Saison sportlich um nichts mehr geht. Im Hinspiel hatten die Schmidener Handballer sich mit 30:24 durchgesetzt.