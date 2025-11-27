Die Handballer des TSV Schmiden stellen mit 279 Gegentoren in zehn Spielen die zweitbeste Abwehr der Oberliga Baden-Württemberg und führen das Klassement an. Weniger gegnerische Treffer (278) hat nur die Mannschaft der HSG Ettlingen hinnehmen müssen, sie steht jedoch auf dem drittletzten Tabellenplatz. Wie ist das möglich? Die Lösung wird beim Blick auf die erzielten Tore klar: Hier kommt der Ligaprimus aus Schmiden auf 324 Treffer, das Team aus Ettlingen dagegen nur auf deren 270 – das ist der schlechteste Wert der Liga. Vor dem Gastspiel seiner Mannschaft am Samstag (20 Uhr, Franz-Kühn-Halle in Ettlingen-Bruchhausen) bei der HSG Ettlingen sagt der Schmidener Trainer Richard Babjak: „Ich bin überrascht, dass dieser Gegner so weit unten steht in der Tabelle, er verliert seine Spiele meistens ziemlich knapp.“

Auf die offensive Deckung des Gegners vorbereitet Er verliert zwar knapp, aber er verliert eben; zuletzt viermal nacheinander. Die Handballer des TSV Schmiden dagegen haben viermal nacheinander gewonnen und fahren am Samstag mit Selbstvertrauen nach Ettlingen, südlich von Karlsruhe gelegen. Richard Babjak hat seine Spieler in den jüngsten Trainingseinheiten auf die offensive Deckung des Gegners eingestellt. Sie ist ja nichts Neues für Robin Paul und seine Mitstreiter, auch die Gäste aus Pforzheim hatten sie angewendet – und die Schmidener Handballer damit zu Beginn auch in Schwierigkeiten gebracht. Doch letztlich fand Richard Babjak auch dafür die passende Lösung. Von Beginn an durchsetzen Sein Ziel ist nun, dass seine Mannschaft sich von Beginn an durchsetzen kann. Entweder über die Rückraumspieler, wie eben den zuletzt so treffsicheren Robin Paul, oder über die Außenbahnen, von denen aus Paul Feirabend, Lino Klein oder auch Eric Bühler ebenfalls erfolgreich waren. Und dann sind da ja auch noch die Kreisspieler Tobias Pichler oder Marvin Züfle, die zudem für Unruhe in der gegnerischen Abwehrreihe sorgen. Der Tabellenführer ist deshalb ganz oben, weil er so viele Angriffsvariationen anbietet.