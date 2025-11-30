Handball: TSV Schmiden Ansteckender Auftritt unterder Normalform
Die Handballer des TSV Schmiden verlieren am Samstag in der Oberliga bei der HSG Ettlingen mit 30:34.
Schon vor dieser Oberliga-Saison hatte Richard Babjak die Befürchtung, seine junge Mannschaft könnte immer mal wieder einen Durchhänger bekommen, speziell nach einigen erfolgreichen Auftritten. Nach zuletzt vier Siegen in Folge, die beiden jüngsten gegen die hoch eingeschätzten zweiten Vertretungen der HSG Konstanz und SG Pforzheim/Eutingen, hat es die Handballer des TSV Schmiden nun tatsächlich zum zweiten Mal in dieser Runde erwischt. Am Samstag verloren sie bei der HSG Ettlingen, im unteren Tabellendrittel angesiedelt, mit 30:34 (15:17). „Der Gegner war gut, und wir waren nicht gut. Wir sind nie ins Spiel gekommen, haben viel zu viele technische Fehler gemacht“, sagte Richard Babjak. Die erste Niederlage hatte die Schmidener Mannschaft Ende Oktober im Heimspiel gegen das Team des SV Leonberg/Eltingen hinnehmen müssen, nachdem sie ausgesprochen erfolgreich in die Saison gestartet war.