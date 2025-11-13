 
1
Robin Paul (mit Ball) setzt sich bei den Handballern des TSV Schmiden nach seinem Wechsel vom TVOe immer besser durch. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden um den Rückraumspieler Robin Paul empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Verfolger HSG Konstanz II zum Spitzenspiel in der Oberliga.

In dieser Trainingswoche hat Richard Babjak seinen Handballern vermittelt, dass die Begegnung am Samstag, 20 Uhr, gegen die zweite Vertretung der HSG Konstanz keine besondere sei. Dabei weiß der Coach des TSV Schmiden selbstverständlich ganz genau, dass es eben doch keine gewöhnliche Begegnung ist. Es ist das Spitzenspiel in der Oberliga. Der Zweite kommt zum Ersten. „Und der Druck liegt beim Gegner“, sagt Richard Babjak. Das allerdings hat er genau so gemeint, denn schließlich hatten die Handballer aus Konstanz bis zur vergangenen Woche selbst noch ganz oben im Klassement gestanden. Doch nach der jüngsten 30:32-Niederlage bei der Pforzheim/Eutingen II und dem hart umkämpften 31:30-Heimerfolg der Schmidener Mannschaft gegen die Gäste des TV Ehingen haben die beiden Konkurrenten den Platz getauscht. „Es war gut, dass der Gegner verloren hat; jetzt muss er unbedingt punkten, damit wir nicht weiter davonziehen“, sagt Richard Babjak.

 

Die Gäste sind ähnlich gut aufgestellt wie der TSV

Klar, es ist noch recht früh in der Saison, es ist erst rund ein Drittel gespielt. Und doch zeichnet sich ab, dass eben die beiden Teams aus Schmiden und Konstanz die besten sind in dieser Oberliga. Am Samstag wird sich zeigen, wer zumindest vorübergehend der bessere dieser beiden Aufstiegsanwärter ist. „Die Gäste sind gut aufgestellt, ähnlich wie wir“, sagt Richard Babjak. Dabei denkt er zum Beispiel an die beiden treffsicheren Rückraumspieler Tim Enninghorst und Niklas Schmid. „Ich erwarte ein schnelles Spiel; da wird entscheidend sein, wer die bessere Abwehr stellt“, sagt der TSV-Trainer, der in seinem Team einen Lerneffekt ausgemacht hat. So ein enges Spiel wie zuletzt, das hätte es in der vergangenen Runde verloren.

Auch der Kopf ist gefragt

Das liegt unbedingt an Paul Feirabend, der sich sowohl aus dem Feld als auch per Siebenmeter treffsicher zeigt. Das liegt aber zum Beispiel auch an Robin Paul, der sich nach seinem Wechsel vom TV Oeffingen im blauen Trikot des TSV Schmiden immer besser durchsetzt. „Das ist jetzt auch Kopfsache. Wir müssen die Einstellung von der ersten bis zur 60. Minute durchhalten“, sagt Richard Babjak. Es ist eben doch eine besondere Begegnung.

