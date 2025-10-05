 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Die Abwehr führt zum perfekten Start

Handball: TSV Schmiden Die Abwehr führt zum perfekten Start

Handball: TSV Schmiden: Die Abwehr führt zum perfekten Start
1
Eric Geßwein (blaues Trikot) steuert zwei Treffer zum Auswärtserfolg für die Handballer des TSV Schmiden bei. Foto: Maximilian Hamm

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Freitagabend bei der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:29. Das Team feiert damit am dritten Spieltag den dritten Sieg.

Lange Auswärtsfahrten haben auch ihr Gutes. Nach einem Sieg bleibt im Bus mehr Zeit zu feiern. Die Handballer des TSV Schmiden haben sich am Freitagabend aus der Breisgauhalle in Herbolzheim, gut 200 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, mit einem 32:29-Erfolg bei der SG Kenzingen/Herbolzheim auf die Rückfahrt gemacht. Es war bereits der dritte Sieg im dritten Spiel in dieser Oberliga-Saison für die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak, die sich damit an der Tabellenspitze festsetzt. Und wieder einmal war die robuste Abwehrarbeit die Grundlage für den Erfolg. Der Innenblock um Tobias Pichler, Tobias Baur oder auch Marvin Züfle zeigte gegen die groß gewachsenen Gegner eine solide Vorstellung. „Das war ein harter Kampf, die Gegner waren von links bis nach rechts außen zwei Köpfe größer als wir“, sagte Richard Babjak. Gut, vielleicht hat er damit ein wenig übertrieben, aber sicherlich nur, um seine Begeisterung ob der gezeigten Leistung seines Teams noch deutlicher auszudrücken.

 

Lino Klein darf von Beginn an ran und trifft siebenmal

Nicht nur die Abwehr überzeugte den Trainer. Der Kader des TSV Schmiden ist in dieser Runde so ausgeglichen aufgestellt, dass Richard Babjak es sich leisten konnte, Paul Feierabend auf der linken Außenbahn annähernd gleichwertig zu ersetzen. Dieser hatte in den ersten beiden Saisonspielen insgesamt 24 Tore erzielt, zehn davon aus dem laufenden Spiel heraus. Anstelle des gewohnt treffsicheren Außenläufers startete diesmal Lino Klein – und avancierte mit sieben Feldtoren sogleich zum besten Werfer seines Teams. Paul Feierabend war am Freitagabend aber nicht etwa außen vor; er übernahm die Rolle des Kurzzeitarbeiters und betrat nur bei Siebenmetern das Feld, kam am Ende auf drei Treffer. „Das war ein guter Tausch“, sagte Richard Babjak.

Auf die Abwehrarbeit ist Verlass

Selbstverständlich konnte die Schmidener Abwehr nicht alle Angriffe des Gegners abwehren, und so markierte der Rückraumspieler Oliver Bührer letztlich zehn Tore. Auch als die Gastgeber rund eine Viertelstunde vor Schluss bis auf einen Treffer herankamen (21:22), blieb der Coach ruhig. „Ich habe keine Bauchschmerzen bekommen, auf unsere Abwehr ist Verlass, das wusste ich“, sagte Richard Babjak. Und vorn trugen sich zahlreiche Akteure in die Torschützenliste ein, auch wieder Eric Bühler, Joey König oder Eric Geßwein. Dennoch sieht Richard Babjak gerade im Angriffsspiel noch Verbesserungsmöglichkeiten.

Auch in Schmiden lässt es sich gut feiern

Jetzt kommt aber noch eine andere Aufgabe auf ihn zu: die Mannschaft nach der kleinen Erfolgsserie nicht abheben zu lassen. „Es wird eine Herausforderung, dieses Niveau beizubehalten“, sagte er. Am Samstag, 18 Uhr, gastiert der Verbund der SG Heidelsheim/Helmsheim in Schmiden. Wieder ein Gegner aus dem Badischen. Diesmal in heimischer Sporthalle. Doch auch da lässt es sich bekanntlich gut feiern.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Klein (7), Bühler (6), Baur (5), König (4), Feirabend (3/3), Geßwein (2), Pichler (2), Robin Paul (1), Nick Traub (1), Züfle (1), Siebel, Türk, Weber.

Weitere Themen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Der Trainer kann es sich nicht erklären

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der Trainer kann es sich nicht erklären

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC verlieren beim TSV Bönnigheim erstmals in dieser Saison – 31:36 (20:18).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Eine erste Hälfte zum Vergessen

Fußball: SV Fellbach Eine erste Hälfte zum Vergessen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bleiben am Freitag auch beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen ohne Punkte – 1:4 (0:3). Es ist bereits die vierte Niederlage nacheinander.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Mit breiter Brust zum Ersten

Fußball: TV Oeffingen Mit breiter Brust zum Ersten

Die wiedererstarkten Oeffinger Fußballer fahren an diesem Samstag zum Tabellenführer SKV Rutesheim.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Schon wieder andere Startelf

Fußball: SV Fellbach Schon wieder andere Startelf

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen an.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Gegen die Jüngsten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach Gegen die Jüngsten der Liga

Den Basketballern des SV Fellbach steht eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitag das Gastspiel in Frankfurt und am Sonntag das erste Heimspiel – gegen den FC Bayern Basketball II.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen II: Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Handball: HC Schmiden/Oeffingen II Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag bei der HSG Cannstatt/Münster/MES in die neue Saison.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Volleyball: SV Fellbach Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach starten am Samstag mit der Auswärtspartie bei der TG Bad Waldsee in die neue Saison in der Regionalliga.
Von Susanne Degel
Ringen: Alpay Eser: Olympische Spiele 2032 als Ziel

Ringen: Alpay Eser Olympische Spiele 2032 als Ziel

Der 16-jährige Ringer Alpay Eser aus Fellbach ist amtierender deutscher U-17-Meister im Schwergewicht.
Von Harald Landwehr
Basketball: SV Fellbach II: Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Basketball: SV Fellbach II Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach II gewinnen in der Regionalliga gegen das Team von PKF Titans Stuttgart mit 86:76.
Von Susanne Degel
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Oeffingens Maldin Ymeraj bleibt ohne Torerfolg, ist aber beim 5:2 an vier Treffern beteiligt.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TSV Schmiden Oberliga
 